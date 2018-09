Ultimele noutăţi de la FC Botoşani

Săptămâna trecută la FC Botoșani s-au produs încă două achiziții. Este vorba de italianul Diego Fabbrini și francezul Lossemi Karaboue, doi fotbalişti de profil ofensiv, aduși să rezolve problemele din atacul echipei FC Botoșani. Potrivit oficialilor clubului FC Botoșani, Diego Fabbrini a semnat pe un an iar Lossemi Karboue pe doi ani. „Am semnat atât cu Fabbrini cât și cu Lossemi Karabue. Ambii au trecut vizita medicală și au fost deja legitimați. Cei doi vor putea juca în meciul de la Dunărea Călărași. Decizia îi va aparține antrenorului Costel Enache dar important este că i-am legitimat și vor fi soluții”, a spus Cătălin Anton, președintele clubului FC Botoșani. Diego Fabbrini de 28 ani este un atacant italian care poate juca atât în bandă cât și vârf. Printre echipele la care a jucat se numără Empoli, Palermo, Watford, Birmingham, Middlesbrough și Real Oviedo. Are 30 de meciuri și trei goluri în Serie A și 12 meciuri în Europa League. De asemenea, are 12 meciuri și un gol la naționala de tineret a Italiei și o selecție la naționala de seniori a Italiei. În 2013, Fabbrini era cotat la 2,8 milioane de euro. Lossemi Karaboue de 30 ani a fost în lotul formației Olymp. Lyon. A mai jucat Nancy, Troyes și Valenciennes. Are 106 meciuri în Ligue 1 și 4 goluri marcate. După Olimpiu Moruţan şi Mihai Roman 1, mijlocașul argentinian Jonathan Rodriguez de 28 ani ar putea fi următorul jucător care va pleca de la FC Botoșani la FCSB. Valeriu Iftime nu exclude posibilitatea unui transfer, dar este sceptic că Becali va mai investi în jucători. După meciul din etapa a VII a, FCSB – FC Botoșani 2-2, Jonathan Rodriguez a intrat pe lista de achiziții a lui Gigi Becali dar până în iarnă nu îl va putea lua. Valeriu Iftime, patronul clubului FC Botoșani, nu ar spune nu unui transfer în cazul în care Becali va pune pe masă o ofertă consistentă. Reamintim că în cadrul etapei a VIII a, FC Botoşani va juca la nou promovata Dunărea Călăraşi, partidă ce va avea loc sâmbătă 15 septembrie de la ora 15.00. După care, în etapa a IX a, echipa botoşăneană va reveni pe Municipalul din Botoşani pentru a juca sâmbătă 22 septembrie, de la ora 18.00, cu Concordia Chiajna. După primele şapte etape, FC Botoşani ocupă locul 10 cu 8 puncte, golaveraj 9-8. Şi dacă tot a fost intrerupt campionatul Ligii I la finele săptămânii trecute, pentru a face loc meciurilor echipei Naţionale în vederea calificării la Euro 2020, jucătorii botoşăneni pregătiţi de Costel Enache au disputat sâmbătă 8 septembrie un meci amical contra FC Zaria Bălţi, formație din Republica Moldova. Botoșănenii s-au impus cu scorul de 2-0 prin golurile lui Hervin Ongenda din min.4 și Andrei Dumitraș din min.75. În partida cu “maldavenii” de dincolo, Costel Enache a folosit în teren jucătorii noi veniți în cadrul echipei sau cu minute mai puține în campionat: Fraisl (min.69 Pap) – Dumitraș, Miron, Pițian (min.46 Burcă), (min.62 Chitoșcă), Aristeidis, Papa (min.46 Rodriguez), Karaboue (min.85 Chindriș), Florescu (min.77 Piftor), Ongenda, Fabbrini (min.85 Târsa), Brekalo (min.46 M.Roman 2). (Gabriel BALAŞA)