Treziți-vă băi, ăștia care sunteți plătiți din truda poporului!

Nesimțire cât casa la Ministerul de Interne și Prefectura Vaslui. Programările pentru obținerea permiselor auto au ajuns în martie 2018, iar înmatricularea autovehiculelor tot pe acolo.

Indiferență, strâns din umeri și șpagă cât cuprinde la obținerea permisului de conducere și la înmatricularea unei mașini în județul Vaslui și-n multe alte zone din țară. Unde-i sărăcie sunt de toate. Problema e că sărăcia la Vaslui rămâne cât de curând numai teorie. Despre celelalte nu ne putem pe moment pronunța. Șpaga însă e întâlnită peste tot. Astăzi ne uităm la Direcția regim permise și înmatricularea vehiculelor Vaslui (DRPCIV). S-au trezit deștepții de la Prefectura Vaslui și de la DRPCIV (cine i-o fi învățat mare hoț este!) să introducă programarea online, atât la permise cât și la înmatriculări. Istoria s-a petrecut undeva în prima parte a anului în curs. De atunci și până acum s-au luat șpăgi grase pentru programarea peste rând. Cât o fi ajuns la prefect sau la alți șefi, șefuți, de prin această direcție nu se știe concret, dar „neunși” e cam greu de crezut că or fi rămas. N-am auzit să scârțâie vreunul așa că au fost „unși”. Nu acesta-i subiectul important însă. Șpaga vine de la facerea lumii și nu se va termina vreodată. Problema e că oamenii de bună credință care vor să obțină un permis auto sau să-și înmatriculeze o mașină trebuie să aștepte și câte o jumătate de an. La ora la care vorbim sunt locuri libere în martie anul viitor. Până atunci poate spune cineva ce vor face oamenii care au absolvit școli de șoferi și așteaptă „cartonul” ca să-și câștige cinstit o bucată de pâine? Ce-i interesează pe prefect și pe ministrul de resort că un cetățean moare de foame deoarece nu-și găsește loc de muncă neavând permis de conducere? Cetățeanul a împrumutat bani să facă o școală de șoferi pentru a câștiga o bucată de pâine. Omul trebuie să meargă cât mai repede la lucru, dar nu poate decât peste vreo jumătate de an pentru că incapabilii de la permise spun că n-au oameni să examineze absolvenții. E jenant să pui oamenii să aștepte câte o jumătate de an pentru că tu, ministru, plătit regește din bani publici, nu poți da un ordin să se mai angajeze 100 de examinatori, de exemplu. Cum încăpeau acum un an, să zicem, toți să dea examen și acum nu mai încap? Până la invenția tâmpită cu programările online permisul de conducere se obținea în vreo două luni cu tot cu școală de șoferi făcută. Acum trebuie vreun an ca să obții o categorie în plus, iar ca să iei permis nou probabil aștepți vreo doi ani. Mă mir cum de nu s-a găsit vreunul care să dea în judecată Prefectura, DRPCIV, Ministerul de Interne pentru încălcarea dreptului la muncă și la viață prevăzute în Constituția României. Dle prefect, dnă ministru oamenii au nevoie de permise auto, au nevoie de mașini înmatriculate, așa că angajați niște indivizi care să rezolve această problemă. Cum să aștepte oamenii câte un an sau doi pentru a obține un permis? Sunt cazuri în care unii cetățeni rămân fără locuri de muncă, deci fără bucata de pâine neagră dacă nu-și iau permis de conducere într-un anumit termen. Patronul angajează pe altul care deține permis. Dle prefect de Vaslui, dnă ministru, voi luați lefuri lună de lună, dar bieții oameni care vor un amărât de permis ca să-și câștige și ei existența ce trebuie să facă? Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei, pe www.informatorulmoldovei.ro și pe facebook ionel moldoveanul-Informatorul tv .