Tomeștiul poate fi considerat un oraș mai mic în vecinătatea municipiul Iași

La Tomești, în coasta fostei capitale a Moldovei și a României, în ultimii ani s-au creat condiții de trai care se apropie de cele occidentale iar continuarea planului de investiții atât în anul 2018 cât și-n anii următori va aduce un plus de bunăstare gospodarilor de aici.

Încă din 2004 la Tomești în județul Iași s-a creionat strategia ultrarapidă de dezvoltare a comunei, un plan ambițios de investiții publice, iar investițiile private n-au așteptat invitații speciale ci s-au dezvoltat într-un ritm susținut completând strategia gândită de primarul Ștefan Timofte pentru această frumoasă comunitate.

Când voința și pasiunea se alătură unei strategii de dezvoltare atunci rezultatele sunt deosebite. Cu niște ani în urmă am fost la Tomești, în județul Iași, pentru a vedea, la fața locului, care-i strategia de dezvoltare a comunității în democrația originală românească instaurată după decembrie 1990. Pentru nostalgici e bine de menționat că Tomeștiul era un fel de zonă industrială a Iașului înainte de 1990. Apoi, marile combinate au dispărut, iar nivelul de trai a înregistrat un recul pentru că și-n Iași marile fabrici cădeau una după alta. Tot cu niscaiva ani în urmă, la Tomești a fost ales primar un fost sportiv hotărât să pună ordine în comunitate și să dezvolte această zonă deosebită, atât ca potențial, dar mai ales ca așezare și în ceea ce privește calitatea nivelului de trai pentru oamenii locului. Bilanțul până acum arată că a reușit să aplice, în mare parte, strategia pe care și-a propus-o. Localnicii apreciază munca și implicarea primarului Ștefan Timofte și-l aleg, din patru în patru ani, tot pe el să ducă mai departe planurile de dezvoltare ale comunității. Citind câteva date statistice pe anul trecut se vede clar că investițiile publice vizează toate planurile societății. Dezvoltarea comunității înseamnă și prețuri crescute la terenuri, inițierea unor afaceri de succes și, în final, câștiguri decente pentru localnici, în paralel cu dezvoltarea în ansamblu a comunității. E comună mare, dar Tomeștiul poate fi numit și oraș dacă ne raportăm la condițiile de trai ale populației, la școlile moderne, la utilități, drumuri sau activități cultural-tradiționale. Întreaga zonă are tradiții frumoase ce sunt puse în valoare și aduc beneficii deosebite comunității în ansamblu. E o plăcere să vezi cum crește o comunitate, chiar dacă în condiții mult mai dificile din punct de vedere birocratic și politic în raport cu unele comunități similare din Occident. Că e politică sau nu mișcarea de „trupe” sau teatrul care continuă de aproape 3 decenii în România este mult de vorbit.

Printre audiențe, ședințe cu aparatul propriu, discuții cu oamenii locului, am reușit să-i răpim câteva momente primarului Ștefan Timofte, pentru a înțelege de la domnia sa complexitatea aplicării unei strategii clare de dezvoltare la Tomeștii Iașului. Nu vorbește mult și are un aer de învingător, chiar dacă nu punctează în nume propriu investițiile publice, adică dezvoltarea în ansamblu a comunității ieșene. E mult mai greu ca-n alte comunități. Aici oamenii sunt pretențioși. Aici oamenii vor să aibă condiții occidentale de trai la ei acasă. Totul e-n mișcare și timpul parcă s-a comprimat. Abordarea punctuală a problemelor și găsirea de soluții la problemele fiecăruia și ale comunității în ansamblu e preocuparea primarului Timofte. Reușește în ciuda birocrației excesive din România prezentă și a luptelor, să le spunem, pe ciolan, vorba poetului, care se dau la nivel central și regional.

Mergând prin Tomești în 2018 se vede clar cum comunitatea se dezvoltă pe fiecare sector. Nivelul de trai mai ridicat în raport cu alte comunități, după cum spuneam anterior, crește și nevoile oamenilor. În 2017 s-a realizat extinderea rețelelor de gaze naturale în Tomești și Chicerea și s-a semnat proiectul de execuție pentru gaze naturale la Vlădiceni si Dealul Doamnei. În același timp au fost asfaltate alte trei drumuri comunale. Rețeaua de canalizare a fost extinsă, s-au făcut trotuare, parcuri de joacă dotate cu aparate de fitness, aparate de joacă și bănci, s-a construit un teren de sport cu suprafață sintetică în satul Goruni și un alt teren de sport cu asfalt în cartierul Ștefan cel Mare din Tomești, a fost construită o bibliotecă lângă sala sporturilor din comună, s-au achiziționat pavele amortizoare pentru parcurile de joacă destinate copiilor, a fost cumpărată piatră pentru drumurile comunale și sătești care nu sunt încă asfaltate și s-au executat lucrări de întreținere pe drumurile asfaltate, acestea sunt doar câteva investiții realizate anul trecut.

Conferință internațională pentru înfrățirea comunei Tomești cu 9 localități din Europa

Rezultatul dezvoltării accentuate din ultimii ani poate fi cuantificat și prin evenimentul internațional desfășurat anul trecut. Comuna Tomești a fost gazda unei conferințe internaționale cu titlul – Diplomatie și prietenie, cu scopul consolidării relațiilor europene a comunității cu 9 localități din Belgia, Spania, Franța, Italia, Anglia, Scoția, Polonia și Germania. Nu e ușor să convingi atâtea localități din țări dezvoltate ale Europei să colaboreze îndeaproape cu o comună din România, din Moldova, dar gestionarea corectă și investițiile publice din ultima perioadă care au creat condiții optime de trai la Tomești sunt argumentele interesului manifestat de europeni pentru această zonă frumoasă de lângă Iași. Deschiderea internațională înseamnă de fapt promovarea oportunităților și oamenilor vrednici din această zonă frumoasă. România în general și regiunea Moldova în special suferă din cauza lipsei de promovare. Dacă nu știe nimeni de tine poți să ai pretenții să fii căutat? Nu. Demersurile făcute de administrația locală a comunei Tomești și reușitele contabilizate până acum arată că și europenii sunt încântați și sunt dispuși să colaboreze cu localități care se dezvoltă. Restul e politică și manipulare. Certitudinea constă în colaborarea dintre comuna Tomești și localități din 8 țări europene. Asta arată că frumusețea locurilor și a oamenilor de aici încântă Europa și, mai mult de atât, este o recunoaștere a faptului că la Tomești s-au creat condiții europene de trai. Munca administrației locale de la Tomești și nu numai este imensă pentru că și birocrația din România este imensă. Privind îndeaproape obiectivele realizate anul trecut la Tomești se înțelege clar de ce unele comunități locale cresc și altele mai așteaptă, adică mai stau la rând. Pentru a obține finanțări de la bugetul central sau finanțări europene trebuie să ai argumente clare, nu doar idei. Dacă ne mai uităm pe lista de investiții din 2017 vedem că administrația locală are un plan bine stabilit, un plan fezabil și de aceea reușește să pună în aplicare investiții solicitate de oameni. Stații de autobuz, trotuare, modernizare iluminat public, supraveghere video pentru siguranța cetățenilor, studiu de fezabilitate pentru rețea de canalizare în localitățile Goruni, Chicerea, Tomești, un proiect în valoare de 11 milioane de lei și extindere canalizare în Tomești, sprijin logistic și financiar pentru învățământul și sportul din comună, sprijin pentru bisericile din comună, proiecte pentru construcția de dispensare în Chicerea, Vlădiceni și Goruni, reparații capitale la Crucea de pe Dealul Cierului și proiect pentru realizarea obiectivului Drumul Crucii sau asigurarea unei mese calde, activități recreative și pregătire pentru școală cu 25 de copii la Centrul de zi Sfânta Maria, asigurarea transportului elevilor și a profesorilor, acestea sunt alte obiective realizate în 2017. Nu sunt simple statistici, sunt realizări notabile pentru care oamenii se declară mulțumiți. E un tablou care arată clar cum se poate dezvolta o comunitate dacă există voință „în frunte”.

Program ambițios pentru 2018

Planurile pentru 2018 continuă în aceeași notă și vedem că vor fi alte drumuri asfaltate, se vor construi dispensare în satele comunei acolo unde sunt necesare, se va extinde rețeaua de canalizare, continuă amenajarea de parcări și locuri de recreere, se vor planta copaci și gard viu pentru diminuarea poluării în localitățile comunei, se va construi o casă de cultură și se va extinde amfiteatrul în aer liber din Tomești. Proiectele se află în diferite faze de execuție și vor întregi planul dezvoltării în ansamblu pentru întreaga zonă.

Planul ambițios al primarului Timofte pentru anul acesta include multe obiective. Vom enumera câteva pentru a arăta cum se lucrează organizat aceasta fiind cheia reușitei. Planul de investiții este împărțit pe localități. Satul Vlădiceni figurează cu gaz metan, dispensar, parc de joacă și odihnă, extindere canalizare în zonele neacoperite de rețea, pietruire drumuri, sprijin financiar pentru biserică, platformă de gunoi și modernizare iluminat. În satul Goruni se va înființa rețeaua de canalizare, se vor pietrui drumurile, se fac demersuri pentru obținerea licenței pentru extinderea rețelei de gaz metan, se va moderniza iluminatul public, se va construi un pod și se vor amenaja platforme de gunoi. La Chicerea se extinde canalizarea, se urmărește construcția unui dispensar, se va amenaja un parc de joacă și odihnă cu aparate de fitness la Podul Vătafului, se va asfalta drumul comunal în dreptul stadionului și străzile Speranței, Aluniș, Coasta Morii, Releu și se va extinde gazul metan, iar iluminatul public va fi modernizat și extins. La Tomești se extinde canalizarea în zonele neacoperite de rețea, la fel și gazul metan, se vor mai amenaja trotuare, stații de autobuz în zona dintre Vinalcool și cartier Ștefan cel Mare și Sala sporturilor, Moară, Podul Vătafului, Chicerea și rond Chicerea, se vor asfalta străzile de la centrul de zi Sfânta Maria, Nucilor, Aleea Viilor, Șoseaua Veche, Izlaz, Crinului, Valea Lupului.

Lista de investiții continuă cu lucrări de reparații și întreținere a drumurilor care nu sunt asfaltate sau prinse în Programul de asfaltare, cu extindere supraveghere video pentru siguranța cetățenilor și alte obiective care fac parte, s-ar putea spune, dintre grijle permanente ale administrației locale.

La Tomești, așadar, vedem un program clar de dezvoltare și toate aceste investiții se reflectă în creșterea nivelului de trai pentru gospodarii locului. Soluția dezvoltării comunităților, așa cum spuneam și cu altă ocazie, ține în special de administrația locală care dă tonul. Dacă nu sunt investiții publice nu apar nici investiții private. Comuna Tomești de astăzi se apropie de standardele unei localități occidentale și asta arată clar că în Moldova lui Ștefan cel Mare există comunități care dau tonul dezvoltării. (B. A.)