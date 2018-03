Todireștii Vasluiului se dezvoltă prin muncă și dăruire

Pe drumul ce duce de la târgul Negreștiului la Roman, călătorul poate străbate una dintre cele mai vechi și mai pitorești comune ale județului Vaslui. Veche vatră de răzeși, comunaTodirești are sate ce sunt atestate documentar încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun, așa cum este satul Sofronești. Așezate la poalele unor codri seculari, satele Todireștiului au nume ce le trădează vechimea pentru că au o puternică rezonanță medievală: Cotic, Todirești, Drăgești, Huc, Plopoasa, Siliștea, Valea Popii , Viișoara și, bineînțeles, Sofroneștiul de care am amintit. Populația comunei număra la ultimul recensământ puțin peste 3.000 de suflete, dar plecarea masivă a tinerilor în străinătate a subțiat destul de mult numărul locuitorilor ce trăiesc efectiv astăzi în satele componente ale comunei. Străbătută de drumul național ce duce la Roman, comunaTodirești, respectiv centrul de comună și satul Siliștea s-au putut considera privilegiate prin prezența drumului asfaltat ce le face viața mai ușoară oamenilor de aici. Nu același lucru se poate afirma despre satele componente care ani de zile au avut drumurile așa cum erau pe vremea marelui Ștefan. Comună mare și cu vechi tradiții, Todireștiul a avut neșansa de a fi condusă în câteva rânduri de echipe administrative care s-au complăcut într-un clasic și boem dolce far niente. Anii au trecut și în Todirești nu s-a întâmplat mare lucru. Un primar ba era cumătrul lui Băsescu și acest statut îi ocupa tot timpul, altul era prea bătrân și cu prea multă școală de partid ce l-a învățat că lipsa inițiativei este mama succesului iar un altul a făcut câte ceva dar mai mult pentru el și pentru camarila de partid. Ani de zile, cetățenii comunei au văzut cu frustrare cum comunele din jur se dezvoltă în timp ce la ei se bate pasul pe loc în noroi firește. Lucrurile s-au schimbat din 2012 când destinele comunei au intrat pe mâna unei noi echipe în frunte cu tânărul și energicul primar Petrică Simiuc. Venit din mediul privat și cu o vastă experiență de muncă și de viață, primarul de la Todirești a dorit întotdeauna de la viață mai mult pentru el, familia lui și comunitatea în care s-a născut și s-a format. “Când eram mult mai tânăr am plecat, din postura de funcționar public și nu de pe câmp, pe un șantier în Israel pentru ca să-mi construiesc o viață mai bună mie și familiei mele. Acolo am învățat cu adevarat ce înseamnă munca grea pentru că nu este ușor să lucrezi în construcții la aproape 50 de grade și să bei apă fierbinte. Acolo am învățat că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat ceva. Acolo am învățat să prețuiesc munca și dăruirea. Gândul cu care am venit la conducerea primăriei a fost să muncesc din greu și să îi fac și pe cei din echipa mea să muncească în același fel pentru a putea reuși să scoatem Todireștiul la lumină. Nu vreau să vorbesc despre echipele anterioare dar pot să vă spun un singur lucru: era jale!”, ne-a declarat Petrică Simiuc, primarul comunei vasluiene Todirești.

Încă de la venirea sa în urmă cu 6 ani la conducerea primăriei, Petrică Simiuc a avut mult de furcă cu “greaua moștenire” lăsată de administrația anterioară mai precis cu datorii imense ce au trebuit plătite și care i-au pus, cel puțin pentru doi ani de zile, piedici în desfășurarea planului de dezvoltare pe care și l-a propus atunci când a câștigat cu o majoritate covârșitoare mandatul de primar. A reușit să treacă peste aceste greutăți și a început munca. În comună au început să apară drumuri asfaltate, școli modernizate, aducțiune de apă și canalizare, iar podurile și podețele începute și lăsate de izbeliște au fost finalizate. Cu alte cuvinte, au început să apară primele semne de modernizare și primele indicii că localitatea se îndreaptă pe un drum european. “Una dintre cele mai mari munci la care m-am înhămat atunci când am devenit primar a fost să schimb mentalitatea oamenilor, cel puțin în ceea ce privește relația cu primăria și cu aparatul administrativ. A fost o muncă titanică să le explic oamenilor că trebuie să se gândească ce pot oferi ei comunității și apoi ce le poate oferi lor aceasta. Am ales calea cea mai eficientă: puterea exempului. Am muncit cu oamenii cot la cot la repararea podurilor, podețelor, gardurilor și la alte lucrări ce le putem face noi prin forțele noastre. De altfel, politica pe care mă bazez este cea a banului economisit. Cum putem face economie dacă nu lucrând prin mijloace proprii ceea ce ar trebui să plătim alte firme să ne facă?”, ne-a mai spus primarul de la Todirești.

În ziua vizitei noastre, Petrică Simiuc era foarte bine dispus. Primise vești importante despre proiectele ce se vor derula anul acesta prin PNDL 2. Acestea vor consta în asfaltarea a 7 kilometri de drumuri comunale și sătești, modernizarea școlilor și aducerea lor la standardele cerute de ISU, construirea și dotarea unui dispensar medical foarte necesar comunității. “Toate aceste proiecte precum și începerea construirii drumului strategic ce va trece și prin comuna noastră mă fac să afirm cu tărie că anul acesta va fi un an de vârf pentru comuna Todirești. Proiectele făcute în anii anteriori, proiectele de anul acesta precum și planurile noastre de viitor mă determină să afirm că destinul nostru european începe să se contureze frumos. Nu ne mai rămâne decât să muncim în continuare, să găsim noi oportunități de dezvoltare să modernizăm comuna, să asigurăm tot confortul necesar pentru a ne aduce tinerii înapoi acasă. În momentul în care vom oferi: infrastructură, apă, canalizare, școli moderne, asistență medicală, investitorii vor veni. Vor oferi locuri de muncă, se vor plăti taxe și impozite și viitorul va fi mult mai bun. Oamenii comunei să nu uite că numai de noi și de munca noastră depinde viitorul Todireștiului”, ne-a spus în încheiere ambițiosul Petrică Simiuc, primarul comunei vasluiene Todirești. (Marius HERMENIUC)