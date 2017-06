Țiganu’ ajuns împărat

Pamflet

La Erbiceni de Iași domnia … domnește-n bălării

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost nu s-ar povesti, vorba marelui povestitor Ion Creangă, o zi când țiganu’ a ajuns împărat. Povestea e cu niște politicieni, așa zisă politică, un domeniu care se aseamănă perfect cu prostituția și niște aleși ai boborului mințit cu televizorul. Nu demult roțile mașinii mi-au fost purtate prin câteva localități de pe lângă capitala Moldovei. Apropo de capitala Moldovei și baronul în devenire, care este Mihăiță Chirica, un om serios până la lacrimi care vrea, probabil, să intre în cartea recordurilor prin joaca de-a căsătoria și divorțul, orașul a rămas doar cu numele de capitală. Glodul de pe cele șapte coline acum pline cu viloaie de neam prost tinde să îngroape orașul care a fost odată fruntea.

Părăsind europeanul pe la Podu Iloaiei am riscat să merg spre Erbiceni, pe județeanul plin de gropi care duce la Belcești-Coarnele Caprei. Ajungând în Erbiceni am oprit puțin în centrul localității pentru că mi-au atras atenția niște bălării cât omul. Peste drum de primărie cică este un parc și acolo, conform afișului îngălbenit de soare și ploi, se va construi un cămin cultural, printr-un proiect al Companiei Naționale de Investiții. Că se va construi sau nu e altă problemă. Dar până atunci bălăriile nu pot fi tăiate, iar spațiul să fie îngrijit?

Am vrut să aflăm de la primarul comunei. Puțin după ora 8,00 apare primarul îmbrăcat în cămașă albă la modă (mârlănească modă, dar dacă-i modă ce să-i faci!) strânsă bine pe burta din dotare și dându-se foarte ocupat și intelectual până la lacrimi spune că n-are timp, dar totu-i bine și frumos, că el merge direct la București și vine cu geanta cu bani pentru dezvoltarea comunității. N-are el treabă cu cei de rând, el este ceva mai sus, e băgat în seamă de „centrali”. O fi băgat în seamă dacă dă comisionul de rigoare, că la „centru” nu se ajunge cu portbagajul gol. Comuna are multe nevoi din cele ce au afirmat sătenii, dar domnu’ primar e domn și n-are timp de cei de jos. Gurile rele mai spun și niște fantezii, să le spunem așa până se vor confirma pe deplin, că omu’ nostru e chiar îngâmfat și din poziția înaltă pe care o ocupă ar arunca ocheade spre una, spre alta, dintre „marile probleme ale comunității” și societății în general. Să-ți fie de bine dom’ premare, da’ vezi că aterizarea de pe o treaptă înaltă, pentru cei care uită să mai privească-n jos e cam dură și cine știe ce se poate întâmpla. Acu’ sunt la modă și cătușele, pe lângă cămașa strânsă pe burtă. Și-n final, ur(m)na alege!

Mihăiță fără frică se dă dizident

Fost copil de trupă în echipa marelui sexos Gigi, Mihăiță a băgat la cap că trebuie să fii dizident ca să fii băgat în seamă. Și nici una nici alta, Mihăiță s-a apucat să facă spume la gură împotriva șefului cel mare. Pentru cei care nu știu șeful cel mare e susținut de 99,99% dintre supuși, iar Mihăiță face parte din restul. Nu din resturi, că l-am jigni și el este alesul boborului care primește ajutoare de tot felul în toate zilele.

Mihăiță fără frică așadar s-a trezit că știe ce-i aia politică mare. Cei de la centru i-au spus frumos întâi că-i bine să-și caute de căsătoriile și divorțurile lui, dacă n-are destul de muncă prin Iași. El nu și nu. El vrea să facă politică mare. E jenant omu’. Arată că mansarda-i din dotare e cam goală. Dacă n-ar fi fost adunat de pe drumuri de conu’ Gigi sexosu’ acum era tot un biet funcționăraș pe ici pe acolo. Că acest Mihăiță nu prea știe să facă altceva decât să ducă geanta șefului ca să poată obține o funcție la stat… degeaba. Tot nea Gigi l-a pus vice și așa s-a trezit individul într-o funcție prea mare pentru el. Dacă tot a ajuns acolo ar trebui să lase pe cei de la centru să-și facă bișnițurile lor, iar el să aibă grijă ca în orașul Iași să fie străzi bune, locuri de parcare și tot ce este necesar pentru a asigura cetățenilor un trai decent. El însă vrea să arate că are piept de cocoș. Din cauza unor astfel de loaze Moldova n-are nici acum autostradă spre restul țării. Asta-i cu dizidența, „peptul” de cocoș înfuriat și așa mai departe. Dacă se vor mai găsi vreo doi din ăștia despre Moldova se va vorbi la trecut. (Turnătorul de serviciu)