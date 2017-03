Tenis de masă în competițiile școlare sucevene

La Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” din localitatea suceveană Pârteştii de Jos au avut loc în acest an şcolar atractive întreceri de tenis de masă rezervate elevilor de gimnaziu şi liceu. La prima competiţie, “Cupa 1 Decembrie” au participat peste 160 de elevi, care au disputat faza pe clasă şi finala pe şcoală după sistemul turneu. După dispute aprige, uneori tensionate dar în spiritul fair playului, s-au stabilit câştigătorii: Gimnaziu băieţi: Locul I Sahlean Alex Silvestru (clasa a VII-a A), locul II Buliga Octavian (clasa a VII-a A), locul III Andronic Ilie Cristian (clasa a V-a B); Gimnaziu fete: Locul I Strugaru Elena Magdalena (clasa a VII-a A), locul II Ciorneiu Monica ( a VIII-a), locul III Sahlean Gabriela ( a VII-a A). În competiţia rezervată licenilor pe prima treaptă a podiumului la fete s-a situat eleva Solcan Alexandra Maria urmată de Pletosu Maria Albertina ambele din clasa a IX-a A, iar la băieţi competiţia a fost câştigată de elevul Ţabrea Silviu din clasa a X-a C. La “Cupa Unirii 24 ianuarie” rezervată probei de dublu au participat 51 de cupluri, 30 la băieţi şi 21 la fete, de la ciclul gimnazial. La băieţi au câştigat Lăzăreanu Răzvan Florin şi Sava George din clasa a VIII-a, urmaţi de Moroşan Tiberiu şi Morar Şerban din clasa a VII-a A iar pe locul 3 s-au situat Andronic Iliuţă şi Andronic Ilie Cristian din clasa a V a B. Clasamentul la fete a fost următorul: locul I elevele Strugaru Elena Magdalena şi Sahlean Gabriela din clasa a VII-a A, urmate de Ciorneiu Lăcrămioara şi Ţabrea Sabina din clasa a VII-a B pe locul II iar pe locul III s-au situat elevele din clasa a VIII-a Strugariu Rodica şi Andronic Alexandra. “Cupa 1 Martie” s-a desfăşurat la dublu mixt unde şi-au disputat întâietatea 43 de cupluri din învăţământul gimnazial. Clasamentul competiţiei a fost următorul: Locul I Sahlean Gabriela/Buliga Octavian din clasa a VII-a A, locul II Strugaru Elena/Morar Şerban din clasa a VII-a A, locul III Andronic Ioana/ Sahlean Alexandru din clasa a VII-a A, iar menţiune au obţinut sportivii Todos Mihaela/Cîmpan Andrei din clasa a VI-a. Competiţiile s-au organizat în colaborare cu Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport (DJTS) Suceava, condusă de profesorul Petru Enache, care a asigurat diplome, cupe, medalii şi Asociaţia Sportivă „ Faga” Pârteştii de Jos condusă de preşedintele Strugariu Niculai. Echipa reprezentativă a gimnaziului, formată din elevii: Strugaru Elena Magdalena, Sahlean Gabriela, Sahlean Alex Silvestru şi Buliga Octavian, a câştigat faza pe cerc pedagogic desfăşurată la Gura Humorului iar la faza judeţeană desfăşurată la Rădăuţi au obţinut menţiune. La liceu s-au calificat la faza judeţeană desfăşurată la Fălticeni următorii sportivi: Solcan Alexandra Maria, Pletosu Maria Albertina şi Ţabrea Silviu. Aici au obţinut locul III şi IV în cadrul grupelor valorice. Cupa „1 Martie” s-a desfăşurat şi la Şcoala Gimnazială Humoreni . Aici au participat cei 50 de elevi ai claselor V-VIII. Competiţia s-a desfăşurat după sistemul turneu. La faza pe şcoală s-au calificat primii doi elevi din fiecare clasă atât la feminin cît şi la masculin. Clasamentul final a fost următorul: Băieţi, locul I Fierar Marian clasa a VIII-a, locul II Hopulele Claudiu Ionuţ clasa a VIII.a şi locul III Chiriac Mario Claudiu. Fete: locul I Tabarcea Emanuela clasa a VI-a, locul II Ferar Denisa clasa a VII-a iar pe locul III Maierean Alexandra clasa a VI-a. Câştigătorilor li s-au înmânat diplome şi medalii oferite de DJTS) Suceava şi Asociaţia Sportivă „Lupii galbeni” Comăneşti condusă de preşedintele Sofian Sorin Mihai. (profesor Constantin AGAFIŢEI)