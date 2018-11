Țațele și mitomanii unesc tradițional românii

Pamflet jurnalistic

Făceam haz după revoluție cu un mare român- regretatul poet dizident Mihai Ursachi- de mitomanii care își cereau drepturile democratice. Mitomanii cereau atunci public să li se respecte inteligența superioară și prin lege să nu mai fie condamnați când sunt prinși mințind că sunt medici, politicieni, avocați, judecători, procurori sau mari oameni de afaceri. Mitomania, conform DEX, este o boală mintală caracterizată prin nevoia patologică a unor persoane de a altera adevărul, de a fabula, de a inventa povești care le avantajează; mania de a minți. Facultățile fantomă apărute ca ciupercile după anii ´90 le-au permis mitomanilor, care în general sunt oameni ce nu știu nici bine să vorbească sau să citească, să se acopere cu diplome de facultate. Conform educației tradiționale românești, mitomanii sunt ușor de depistat și evitat după agresivitatea de țață pe care o folosesc ca să își susțină minciunile. Țata conform DEX este o femeie vulgară, lipsită de gust și de finețe; mahalagioaică. Țațele, știe toată lumea că sunt femeile de la țară care umblă cu scorneli și minciuni din plăcerea de a face pe oamenii proști să se certe sau să se bată. Tot tradițional, românii s-au învățat să marginalizeze mitomanii care le poartă bârfele din plăcerea de arțag (conform DEX, arțag este pornire spre ceartă, chef de sfadă, de gîlceavă). Tot din strămoși românii învață cum să deosebească oamenii răi de cei buni. Cine are alb sub ochi, sprâncenele unite, vorbirea cu defecte este un om rău, răzbunător, ciudos și trădător. Spre marele haz al românilor care au cei șapte ani de ani acasă, propaganda de război economic la care este supusă populația pentru a fi ținută în depresia care te face inactiv, a ajuns de râsul curcilor datorită mitomanilor și țațelor. Oricât de mult ar fi finanțați mitomanii ei se divulgă întotdeauna prin pasiunea de a-și susține minciunile cu arțagul tradițional de țață. Subliniez că românii sunt alergici tradițional la țațe și arțag. La marginalizarea agresivității românii se unesc întotdeauna. Să vă mai scriu una tare. Zilele trecute mergând în vizită ântr-un sat din nordul Moldovei am vorbit cu un țăran bătrân care m-a surprins printr-o analiză politică ce consider că merită știută. „Domnule, ce e asta cu #haștagul? Âsta este simbolul legionarilor, toată lumea vede. Totuși nu par a fi legionari, pentru că sunt prea proști și au probleme cu capul. Nici nu pot să vorbească bine, darămite să se mai poarte cu demnitatea și mândria legionarilor. Legionarii lui Codreanu omorau în tăcere pe politicienii mincinoși și certăreți care ne vindeau țara străinilor. Âștia sunt niște făcături fără minte”. Obiectiv privind, am rămas cu gura căscată la așa analiză politică bătrânească. Mitomanii cu harțag de țață care poluează la nivel de vârf politica românească, nu realizează că lumea râde pe la spatele lor iar mediul politic extern îi marginalizează într-un dispreț suveran. Știu din aprecieri avizate că poporul român este respectat peste tot în lume pentru inteligență, seriozitate și capacitate de muncă. În celelalte țări aleșii, indiferent de coloratura politică, sunt uniți pe plan extern în promovarea imaginii pozitive a națiunii pe care o reprezintă. Doar un politician de la noi, cu incultura specifică mitomanului, nu știe această cutumă universală a politicii externe. Un om care își disprețuiește țara, este disprețuit în orice țară. Un politician care își denigrează țara este considerat în toată lumea o zdreanță. Oricum, legislația pentru alegerea prezidențiale din 2006 încoace demonstrează că sistemul de fraudare este atât de bine pus la punct încât, dacă există un interes comercial major extern, va ieși președinte cățelul Azorel, indiferent de alegerea majorității românilor. Este o informație răutăcioasă aflată întâmplător de la un mare politician turc. În concluzie, cu fiecare zi mai dispare din efectul depresiv manipulativ la nivel de mase finațat de cine știe cunoaște. De ce spun asta? Pentru că mitomanii, cu arțagul și vorbele de țață proferate fără judecată, reprezintă dintotdeauna o minoritate care nu rezonează cu sufletul majorității românilor.

(Conte de Manfredonia, Dr. Morel Bolea)