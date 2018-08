Tabără de arte marţiale la Slănic Moldova

Federația Română de Qwan Ki Do, a organizat la începutul lunii august, la Slănic Moldova în judeţul Bacău, Tabăra de Vară de Tam The, conform calendarului competițional. Tabăra s-a desfășurat sub îndrumarea lui Giam Su Ovidiu Covaci, Director Tehnic al Federației Române de Qwan Ki Do, Centura neagră 7 dang și a avut o participare de aproximativ 120 de persoane cu vârsta minimă 18 ani. Tam The-ul, similar Tai Chi-ului, s-ar putea defini ca o succesiune de mișcări lente menite să inducă o stare de unitate și de armonie între corp și spirit. Tam The este o modalitate de refacere, îmbunătăţire şi menţinere a sănătăţii într-un mod natural, accesibil oricui, indiferent de vârstă şi condiţie fizică. Meditaţia este dezvoltarea conştientă a facultăţilor mentale. Termenul se referă la numeroase tehnici care permit dezvoltarea calmului, a relaxării, concentrării focalizate, bunăvoinţei, compasiunii, toate aceste tehnici având acelaşi scop, antrenarea spiritului, un antrenament asemănător celui pe care îl necesită practicarea unui sport. Se adresează atât spiritului cât și corpului fizic, fiind un concept filozofic (Yin – Yang) dar și o știință a vindecării. „Scopul final al Tam The-ului este obținerea unității dintre corp și un spirit tânăr, odată cu păstrarea stării de sănătate a organismului. Din partea Asociaţiei Judeţene de Arte Marţiale Botoșani au fost prezenti şase sportivi, o parte a cheltuielilor privind participarea la acest stagiu fiind finanţate de Consiliul Local Botoşani”, a declarat Marius Ţimpău, președintele Asociaţiei Judeţene de Arte Marţiale Botoșani. (G.B.)