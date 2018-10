Sunt și oameni care durează cetăți

A preluat o comunitate în noroi, și-a dat „examenul” de primar la mai puțin de o lună după ce preluat mandatul și iată că după un deceniu de activitate în fruntea comunei Grivița poate da lecții de administrație publică multor primari.

E greu să reușești în administrația publică având în vedere hățișul legislativ creat cu alte scopuri de guvernanții din toate timpurile democratice. Există însă oameni dăruiți, oameni pasionați de tot ceea ce fac, oameni care strică „regulile” sistemului. Pe „naționalul” spre Galați, după ce se termină Bârladul începe comuna Grivița, o comună mare înșirată pe dealuri și văi. Sunt câțiva ani de când n-am fost în această zonă și surprizele frumoase chiar se țin lanț. Dezvoltarea se face de jos în sus și cine vrea cu adevărat să lase ceva în urmă reușește. Dovada vie o găsim zi de zi în comunitățile pe unde trecem. În urmă cu mai mulți ani, drumul național și drumul județean care trec prin comuna Grivița erau greu de parcurs. Acum situația s-a mai schimbat. Dacă se dezvoltă infrastructura e clar că apar și investiții mai mici sau mai mari, dar și gospodării noi. Spuneam anterior că la nici o lună de mandat primărița Alina Munteanu a dat un examen greu și pentru un primar cu vechime. Un proiect de pentru alimentare cu apă și canalizare plus o grădiniță nouă la Grivița a fost început și finalizat cu succes. Cea mai importantă realizare însă cred că este drumul spre satul Odaia Bursucani, un sat de vechi răzeși, o localitate mai mică dar cu perspective deosebite după modernizarea căii de acces și construirea unei școli moderne, ultima investiție fiind inaugurată recent. Pentru o bună informare e necesar de precizat că erau probleme mari la Grivița în 2008 când aici s-a produs o reală schimbare. Noroiul era peste tot, nici drumul național nu era mai de Doamne Ajută, cum spune moldoveanul, iar școlile stăteau să cadă peste copii, cu toate că de la Trestiana sau Grivița până la Bârlad e o aruncătură de băț. Păstrând proporțiile, acum comuna Grivița este deasupra Bârladului în ceea ce privește investițiile reușite într-un deceniu. Dacă-n orașul vecin sunt mult mai mulți bani, la Grivița cu bani puțini și multă muncă s-au reușit investiții de excepție. Multe drumuri sătești din Grivița sunt asfaltate, școlile asigură condiții moderne de studiu elevilor comunei, ultima investiție în domeniu fiind la Odaia Bursucani. Pe 15 decembrie 2008, primarul nou ales al comunei Grivița, Alina Munteanu depunea primul proiect mare al comunei de lângă Bârlad. S-au realizat prin acel proiect 11,7 kilometri de rețea de apă, 7,4 kilometri rețea de canalizare, stație de epurare, grădiniță nouă la Grivița și aproape 2 kilometri de drum asfaltat. Proiectul cu fonduri europene a fost finalizat cu succes în perioada 2012-2013. „Am avut monitorizare de la Agenția de Plăți București și proiectul nostru a fost declarat exemplu de bune practici. Era greu atunci, Guvernul nu avea bani și am fost nevoită să fac un credit pentru a putea să asigur cofinanțarea. Ulterior, cu bani de la bugetul local, am extins rețeaua de apă, acum avem 22 kilometri de rețea. De asemenea, acum avem alt proiect pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare. O achiziție importantă am făcut în 2014 când am cumpărat un buldoexcavator pentru lucrări de interes local. Putem interveni pe drumurile comunale și sătești acolo unde este nevoie. Avem o mare problemă cu o ravenă în satul Odaia Bursucani. Există riscul ca ravena să dărâme unele case. Am intervenit acolo cu mijloace proprii, s-a cărat umplutură, dar e nevoie de lucrări mari de consolidare. Cu un an înainte, în 2013, ni s-a aprobat un proiect pentru asfaltarea mai multor drumuri la Grivița și Trestiana. Investiția este cu fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). E vorba de 4 kilometri de asfalt pe drumurile unde aveam rețele de apă și canalizare. Până în 2016 s-a derulat acest proiect și investiția este deosebită din toate punctele de vedere. În 2015 am înființat Parcul Stroe Belloescu. Pentru că nu avem un cămin cultural, iar acest fapt se resimte negativ, am amenajat în parc o scenă unde se desfășoară diverse manifestări. Singurul studiu de fezabilitate întocmit care nu a primit până acum finanțare este pentru cămin cultural. Nu am plătit studii de fezabilitate și proiecte aiurea numai ca să le avem, ci ne-am orientat către proiecte care să primească finanțare. În 2015 am obținut finanțare pentru școală și grădiniță în satul Odaia Bursucani. Acum au fost recepționate lucrările. Cât s-a lucrat școală și grădiniță am adus copiii la Grivița. Mai avem încă două investiții în lucru în domeniul învățământului”, a spus primărița comunei Grivița.

„Ridicat-am această școală pentru luminarea țăranului român”

Comuna Grivița este unicat în România prin bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, fiind primul din țară. Bustul din bronz a fost realizat de sculptorul Constantin Bălăcescu la ințiativa profesorului și inginerului Stroe S. Belloescu și dezvelit în 1904. De pe lateralele soclului, pe care stă marele domnitor Alexandru Ioan Cuza, privesc și acum prezentul măcinat de orgolii și interese ascunse marii patrioți Mihail Kogălniceanu și Costache Negrit. Un alt obiectiv istoric este școala construită de Stroe S. Belloescu. „Ridicat-am această școală pentru luminarea țăranului român” scrie și acum pe o placă din marmură ce datează de la construcția școlii în 1892. Profesorul Belloescu, un mare patriot, era convins că numai școala și biserica luminează poporul. Pe cheltuiala lui a ridicat la Grivița și o biserică. Nu-i greu de văzut nici astăzi ceea ce Stroe Belloescu și mulți alți patrioți români au vâzut cândva și anume că mizeria, viciile și necazurile sărăcimii de la orașe și sate provin o parte din cauza neștiinței de carte și o parte din cauza lipsei sentimentului religios. Citind ceea ce a dăltuit în marmură acum 126 de ani profesorul Stroe S. Belloescu și privind în jur se vede că aceleași racile macină societatea românească.

De câțiva ani se tot zbate primărița de la Grivița să modernizeze școala ridicată de Belloescu și va reuși, pentru că este ca o carte de căpătâi pentru comunitate. „Comuna este inclusă în programul de cadastru general inițiat la nivel național și-n 2019 se termină. Atunci vom avea o situație mai clară și va fi mai ușor pentru cei care vor să investească în zonă. Am inițiat 6 proiecte pe învățământ. La Trestiana se află în lucru o grădiniță cu două săli de grupă și o sală multifuncțională, iar la Grivița este un proiect pentru modernizarea și extinderea școlii. De asemenea, pe bugetul local, că altfel nu putem, vom reabilita și moderniza {coala Stroe Belloescu din Grivița”, mai spune primarul de la Grivița. Pentru Stroe Belloescu, școala și biserica erau ca două fiice. Prin testament a lăsat să fie îngropat între cele două fiice ale sale: școala și biserica. Totodată, la moartea sa, mai scrie în testament, se va cumpăra un car cu boi care va fi dat unei familii de tineri vrednici. Stroe Belloescu era fiu de țărani și mereu a militat pentru dezvoltarea țărănimii. Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 10 octombrie 2018.