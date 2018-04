Stimați proprietari de terenuri păgubiți de Comcereal nu Porumboiu este vinovat

Mă jur pe cravata mea de pionier că Adrian Porumboiu este curat ca lacrima, iar odioșii sunt cei de la Trans Oil sau cine știe cum se numește cumpărătorul Comcereal care a dat o căruță de bani fostului „bos” ori nu, după cum spune domnia sa. Lăsând gluma la o parte, cert este că mulți proprietari de terenuri nu au mai văzut de câțiva ani arenda pentru terenurile pe care le lucrează Comcereal. Pe zona Crasna-Huși sau pe zona Miclești oamenii sunt revoltați. Rămân însă doar cu revolta. După articolul publicat în regionalul nostru de miercuri 25 aprilie, dl Adrian Porumboiu, fostul șef al Comcereal a sunat la redacție și a spus: „Eu nu am acțiuni la Comcereal. Cât am fost eu toți oamenii și-au primit arenda la timp. Nu este un om care poate spune că nu a primit arenda. Tot ce a fost publicat este fals. Sunt acte în acest sens. Am vândut acțiunile și cei care le-au cumpărat își bat joc de oameni. Nu sunt eu. Dar de ce nu ați scris de nenorocitul de Ponta care mi-a blocat activitatea împreună cu fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin? M-au amendat pentru o eroare și au blocat activitatea unor companii care au plătit la stat 500 milioane euro”. E doar un fragment din expunerea dlui Adrian Porumboiu care a durat vreo 20 de minute. Am scris și repet că fostul „bos” de la Comcereal merită respectat pentru că mai mulți ani a plătit salarii decente unui număr mare de angajați. Atât, însă. Cum s-a făcut privatizarea Agrocomplex Bârlad sau privatizarea Racova ori a fabricii de produse lactate din Vaslui e altă poveste. Omul are merite că a dezvoltat o afacere mare, dar a cam dat-o în bară pe final. Cât privește prezentarea făcută de redactor în ediția print de miercuri 25 aprilie a ziarului nostru regional, realitatea stă cam așa: oamenii urlă că-și vor drepturile, mardeiașii din firmele private de pază îi fugăresc pe oameni de pe terenurile lor și chiar îi amenință, iar proprietarii sunt în pagubă. Restul aproape că nu contează. Crede Porumboiu sau cei de la Trans Oil ori cum s-o mai fi chemând că oamenii se mulțumesc doar cu declarații publice? Pot mânca vorbe? Un articol pe larg citiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 2 mai 2018.