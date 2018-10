Steaua Nordului a strălucit din nou peste cultura botoşăneană

Written by:

Toamna culturală botoşăneană din acest an a fost întregită de decernarea premiilor Societăţii Culturale „Steaua Nordului”, eveniment care s-a consumat sâmbătă 13 octombrie în Sala Oglinzilor din incinta Muzeului Judeţean de Istorie din municipiul Botoşani. În prezenţa a aproximativ o sută de participanţi au fost decernate medalii de argint şi diploma „Steaua Nordului 2018” unui grup de şapte personalităţi botoşănene care, aşa cum a ţinut să sublinieze Dorel Mihai Gaftoneanu, preşedintele societăţii menţionate, „s-au remarcat prin conduită exemplară, trudă şi talent”. Aşadar, la ediţia din acest an, exigentul juriu format din oamenii de cultură: Paul Mircea Iordache, Elena Condrei, Gheorghe Hreapcă, Mihai Cornaci, Ana Florescu Coşereanu şi D.M. Gaftoneanu, a decis ca premianţii anului 2018 să fie: poetul şi scriitorul Augustin Eden, profesorul Mihai Matei, jurnalista Carmen Moraru, profesorul Vasile Adăscăliţei, scenograful Mihai Pastramagiu, profesorul Sergiu Manolache şi economistul Gheorghe Ciobanu. Frumosul eveniment cultural a fost întregit de momentele artistice sublime, răsplătite cu aplauze generoase de către publicul prezent, de: corul Bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” condus de profesorul Laurenţiu Palade, interpreta de muzică populară Cornelia Ciobanu acompaniată de acordeonistul Cozmiţă Lascarache. Momentele artistice au fost completate cu brio de recitalurile poetice ale actorilor Lorena Petronela Chiribuţă şi Cezar Amitroaie de la Teatrul Mihai Eminescu şi de lecţia de istorie a profesorului doctor Sergiu Balanovici care a evocat principalele repere care au generat Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. „Activitatea societăţii culturale Steaua Nordului este doar o modestă contribuţie la viaţa culturală a Botoşanilor prin care dorim coagularea unei entităţi culturale formată din personalităţi locale şi al căror profil uman corespunde în linii mari următoarelor criterii: deminitate, muncă, generozitate, criterii derivate din atribute de caracter inscripţionate pe medalie alături de Per aspera ad astra. Şi pe această cale doresc să mulţumesc Primăriei şi Consiliului Local al municipiului Botoşani pentru sprijinul acordat la desfăşurarea ediţiei din acest an.”, a subliniat Dorel Mihai Gaftoneanu. (Gabriel BALAŞA)