Sportivi botoşăneni premiaţi la C.N. de Qwan Ki Do

La sfârşitul lunii trecute, în zilele de 25 şi 26 noiembrie, în Sala Polivalentă ,,Ionuţ Iftimoaie,” din cadrul Centrului de Agrement Trotuș din oraşul Comănești, judeţul Bacău, a avut loc Campionatul Național de Qwan Ki Do – Co Vo Dao (arme tradiționale) pentru juniori și seniori, manifestare organizată de Federația Română de Arte Marțiale, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, cu sprijinul Primăriei Orașului Comănești. La startul competiției s-au înscris 206 sportivi de la 19 cluburi din 14 orașe din România. Categoriile de concurs au fost pe vârste: 13-15 ani, 16-17 ani,18-39 ani si peste 40 ani, constând în 16 probe tehnice și 8 probe de luptă. Sportivii au concurat la două probe, respectiv Thao quyen (lupta cu adversar imaginar), o succesiune de mișcări codificate predefinite şi Song dau (lupta competițională) unde practicanții au luptat cu diverse arme protejate (sabie, baston lung, bastoane scurte, long gian cu 2 elemente), fiind și ei echipați corespunzător (platoșă, cască cu vizieră, mănuși, tibiere, scut). Botoşani a fost reprezentat de 16 sportivi şi trei arbitri ai C.S. Dao. La proba de Thao Quyen podiumul de premiere a fost ocupat de următorii luptători botoşăneni: Dănuţ Turansche locul I, Petronele Damian locul I, Elena Carmen Șmit locul III, Daniel Narcis Agachi locul III, Florin Jâjâie locul III, Denisa Isabela Anistoroae locul III. La proba Song Dau, pe podium s-au situat următorii sportivi botoşăneni: Andreea Mănescu Andreea locul III şi Ciprian Coruț locul I. ,, Spectaculos a fost meciul la finala de song dau – centuri negre, la categoria de vârstă 18-39 ani unde s-au întâlnit doi sportivi din Botoşani, respectiv Ciprian Cocuţ – centura neagră 2 dang, legitimat la CS DAO Botoşani, si Iliuc Andrei – centura neagră 1 dang legitimat la CS Sinh Dau Botoşani, acesta din urma fiind campionul en-titre. Ciprian Coruţ a avut o evoluţie spectaculoasă, respectând indicaţiile tehnico-tactice primite înainte de luptele programate. Acesta a dovedit că pregatirea, perseverenţa şi munca în echipă contează foarte mult. Felicitări ambilor sportivi pentru performanţa obţinută care a demonstrat calitatea Qwan Ki Do-ului ce se practică în Botosani”, a declarat Eugen Ţurcanu – centura neagra 4 dang şi coordonator tehnic pentru Qwan Ki Do în judeţul Botoşani. (G.B.