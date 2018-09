Şi totuşi Limba noastră cea română continuă să supravieţuiască la Cernăuţi…

Written by:

Un nou moment de sărbătoare s-a derulat duminică 2 septembrie 2018 în mijlocul comunităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi. Păstrând tradiţia, Societatea pentru Cultură Românească (SCR) „Mihai Eminescu” a organizat manifestarea prilejuită de cinstirea, aşa cum se cuvine, a zilei Limbii Române sub frumoasa titulatură „Limba noastră cea română”. După tradiţionala depunere de flori la statuia Luceafărului poeziei româneşti, manifestarea a continuat în frumoasa sală a Filarmonicii oraşului unde, peste 400 de cernăuţeni şi numeroşi oaspeţi din România, au asistat vreme de peste patru ore la un spectacol cu de toate. Debutul evenimentului a fost semnat de profesorul Dumitru Caulea, dirijorul corului „Dragoş Vodă”, care, în faţa spectatorilor ridicaţi în picioare, a interpretat magistral piesa „Pentru Ea”, compoziţie pe versurile poetului Grigore Vieru cu muzica regretaţilor basarabeni Doina şi Ion Aldea Teodorovici. „Pentru ea la Putna clopot bate/ Pentru ea mi-i teamă de păcate/ Pentru ea e bolta mai albastră/ Pentru limba, pentru limba noastră”, a fost sublimul început al unei piese a cărei interpretare a făcut să curgă lacrimi pe feţele multor participanţi la spectacol. În faţa unui public entuziast, de o adâncă vibraţie românească, Vasile Bîcu, preşedintele SCR „Mihai Eminescu” a ţinut să sublinieze, printre altele, în discursul de debut: „Aşa cum remarca cineva, este cea mai tristă sărbătoare a Limbii române de la Cernăuţi, acum când se implineşte un an de la adoptarea articolului 7 din Legea Educaţiei din Ucraina… Important este să rămânem români pe aceste meleaguri, aşa cum ne-a lăsat Dumnezeu”. Menţionăm că respectivul Articol 7 îngrădeşte considerabil învăţământul cu predare în limba română în, din ce în ce mai puţine, şcoli cu predare în limba promovată cu atâta dulceaţă de inegalabilii Eminescu, Ion Creangă, Lucian Blaga, Nichita Stănescu şi mulţi alţi titani ai scrisului românesc. Sărbătoarea cernăuţenilor, şi nu numai, a fost onorată şi de prezenţa echipei diplomatice a Consulatului General al României la Cernăuţi, instituţie condusă de doamna Eleonora Moldovan care a anunţat că, după cinci ani, pe 24 septembrie 2018 îşi va încheia mandatul de consul general. Un alt moment important al manifestării a fost omagierea scriitorului şi poetului Simion Gociu, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 70 de ani, dar şi premierea de către fostul deputat Ion Popescu a elevilor şi profesorilor de la Liceul cu predare în limba română din Carapciu care au obţinut rezultate foarte bune la olimpiada de limba şi literatura română din învăţământul ucrainean. Un al moment, savurat la maximă intensitate de public, a fost recitalul de poezie eminesciană susţinut de actorii botoşăneni Cezar Amitroaie şi Lorena Petronela Chiribuţă, cei doi artişti reprezentând cu brio valoarea teatrului botoşănean şi devenind şi de această dată veritabili ambasadori ai culturii botoşănene şi implicit ai cele româneşti. Dansurile populare ale diverselor formaţii locale şi din România mamă au întregit un spectacol grandios al cărui final a fost semnat de acelaşi inegalabil dirijor şi interpret Dumitru Caulea. Pentru că „Reaprindeţi candela”, poezie scrisă de basarabeanul Grigore Vieru, a fost trăită la intensitate maximă cu ale sale tulburătoare versuri: „Reaprindeţi candela-n căscioară/ Lângă busuiocul cel mereu/ Degerat la mâini si la picioare/ Se întoarce acasă Dumnezeu/ Doamne, Cel din slăvile creştine/ Ce păcate oare-ai săvârşit/ Că te-au dus acolo şi pe Tine/ În Siberii fără de sfârşit?/ Toate le ierţi, Doamne de sus, cu blândeţe măreaţă,/ Chiar şi pe cei care te-au dus în Siberii de gheaţă…/ Frigul ninge şi pustiul plouă,/ Degerată-mi este inima./ Doamne, bine nu ne-a fost nici nouă/ Fără sfatul şi lumina Ta./ Doamne, intră şi-n a mea chilie/ Şi-amândoi, răniţi şi îngheţaţi/ Să ne încălzim cu bucurie/ Unul lângă altul ca doi fraţi”. Iar în cadrul secvenţei, exagerat de scurtă, „lansare de carte apărută în ultimul an” a fost amintită şi lucrarea subsemnatului „Urmaşi ai Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918”, carte lansată pe 4 august la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” din Botoşani. Şi pe care exageratul exigent şef de tură ucrainean din Vama Porubne – Siret, din noaptea de 2 septembrie 2018, a primit-o cadou din partea autorului. Aşa pentru luare aminte… Pentru că, nu-i aşa?, aşa cum ne-a lăsat ca testament Adrian Păunescu prin versurile, „Istoria nu-i ciornă pe care s-o rescrii/ În funcţie de-ascunse şi zilnic interese”, nimeni nu poate contesta că la 1 Decembrie 1918 România se învecina la nord, nord est cu Polonia şi URSS. (Gabriel BALAŞA)