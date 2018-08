Senzațional! „Scheleții” din dulapul primarului comunei Laza din județul Vaslui bântuie comunitatea

Găina care naște pui vii inventată de Ion Cristoiu la începutul jurnalismului democratic e minciună față de nemaipomenitele întâlmplări recente dintr-o comună vasluiană. Aici niște „scheleți” care au stat ani buni ascunși prin dulapurile primăriei au plecat prin comună, ba chiar au ajuns prin instanțele de judecată. Dom’ profesor Popovici, ajuns din nou primar al comunei Laza, doar pentru că n-a avut contracandidat potent la alegerile din 2016, se poate mândri cu realizări de excepție. Cea mai cea este legată de învierea „scheleților” pe care i-a depozitat vrafuri în dulapurile primăriei. Subiectul ține de „împărțeala” pământurilor în această comună de lângă Vaslui. Dom’ profesor aflat la o vârstă respectabilă, deci numai bun de crescut nepoți, s-a supărat nevoie mare că într-o ediție anterioară a regionalului nostru am scris despre dezastrul din această comună. Cel mai tare însă l-au supărat „scheleții”cu pământuri și probabil de aceea aceștia au înviat. Cum s-au împărțit pământurile în toată România știm. Culmea e că sunt comune care nu au probleme cu pământurile pentru că primarii care au participat la aplicarea legilor fondului funciar n-au „pus botu’” la „atențiile” celor care voiau terenuri dar fără să fi moștenit, adică voiau un fel de împroprietărire! E un fapt de mirare în România pentru că aici totul s-a făcut și, din păcate, se mai face încă la „mica înțelegere”. Revenind la nea’ primaru’ comunei Laza, care a redevenit primar, după ce altul a muncit din greu să lanseze proiecte și să scoată comuna din noroi, dar n-a mai candidat pentru că omul chiar are obraz și nu ține de vreo funcție pentru că are o profesie pe care poate s-o practice, acesta s-a supărat nevoie mare pe regionalul nostru pentru că a fost ilustrată o realitate. E vorba de faptul că după o anumită vârstă pensionarii mai au și alte ocupații decât să se bată pe funcții politice. E nobil și satisfăcător să te ocupi îndeaproape de familie, mai ales după o muncă grea, enorm de grea timp de câteva decenii așa cum e cazul lu’ dom’ profesor. Acesta s-a cocoțat pe fotoliul de primar și a stat destul în această funcție, numai că pe timpul domniei sale comuna era în noroi și tot atunci s-au creat marile combinații cu pământuri, adică s-au aplicat multele acte normative privind fondul funciar. Românul spune că adevărul doare. Uneori cam așa este. Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 8 august 2018.