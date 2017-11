Se reia campionatul Ligii I

După o întrerupere de două săptămâni, cauzată de jucarea celor două meciuri amicale ale Naționalei contra Turciei și Olandei, în urma ratării a toate trei a calificării la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, se reia modestul dar agitatul campionat al Ligii I din România. Astfel, în etapa a XVIII a, ce se va juca la finele săptămânii, cele două echipele din Moldova au următorul program: ACS Poli Timișoara – FC Botoșani (vineri 17 noiembrie de la ora 18.00) și CSM Poli Iași – FCSB (vineri 17 noiembrie de la ora 20.45). După care, în etapa a XIX a, echipele moldovenești vor juca după cum urmează: FC Botoșani – CSU Craiova (vineri 24 noiembrie ora 20.45) și Dinamo București – CSM Poli Iași (sâmbătă 25 noiembrie ora 20.45). Iar în etapa nr.20, orarul pentru moldoveni este: Concordia Chiajna – FC Botoșani (sâmbătă 2 decembrie ora 18.00) și CSM Poli Iași – Astra Giurgiu (duminică 3 decembrie ora 18.00). În clasamentul Ligii I cele două echipe moldave ocupă acum pozițiile, după cum urmează: FC Botoșani pe locul 4, cu 31 de puncte golaveraj 23-14, în timp ce CSMS Poli Iași se află pe locul 9 cu 21 de puncte golaveraj 20-24. În privința noutăților din tabăra botoșăneană se pare că sunt mari șanse ca „fiul risipitor”, alias Cătălin Golofca (foto alături de Olimpiu Moruțan), să revină pe gazonul botoșănean după experiența nefastă de la FCSB. Latifundiarul Gigi Becali vrea să scape de o gașcă de jucători care nu au stofă de echipa bucureșteană, printre aceștia fiind și Cătălin Golofca, „meseriașul” prins la miez de noapte prin cluburile bucureștene unde exersa un-doiuri cu „fetițe dulci ca-n București”… În cursul săptămânii trecute, Gigi Becali și Valeriu Iftime, președinte și finanțator al FC Botoșani, au discutat despre revenirea lui Golofca la Botoșani, cu șanse mari ca jucătorul să joace din nou sub comanda lui Costel Enache, antrenorul FC Botoșani. Reamintim că FCSB a plătit 400.000 de euro pe Golofca în urmă cu aproximativ trei luni dar fotbalistul nu a confirmat și a fost trimis la echipa a doua. “Am vorbit cu domnul Becali și cred că vom găsi o soluție să-l readucem. Nici cei de la Steaua nu vor să-l mai pedepsească. Am găsit o formulă care sper să se concretizeze. Steaua trebuie să–și recupereze o parte din banii plătiți pe Golofca și sunt de acord cu principiul ăsta. Trebuie să-l repunem în circuit pe jucător și vom lua bani pe el. Are un potențial extraordinar dar nu se poate afirma la Steaua. Steaua are jucători foarte tineri pe postul lui Golofca și interesul fiecărui club este să–și crescă jucătorii și să-i vândă. Am vorbit ieri și cu Costel Enache iar dacă revine în iarnă și se antrenează cum trebuie, are loc. Trebuie să muncească”, a spus Valeriu Iftime. Dacă pentru rebelul Cătălin Golofca alții încearcă să dreagă busuiocul și să-și pună obrazul pentru a-l readuce pe drumul fotbalului, în schimb un alt jucător ce activează la FC Botoșani promovează cu succes numele clubului botoșănean taman la nivelul naționalei României. Este vorba de junele Olimpiu Moruțan care s-a integrat foarte bine în Naționala U19 și a marcat un gol în meciul de calificare cu Rusia, scor 2-1 pentru România, la Turneul preliminar Euro 2018. Menționăm că Naționala U19 a României se află pe primul loc și are mari șanse de calificare în turul următor. (Gabriel BALAȘA)