Scandaluri hibernale în primării botoşănene

Începutul anului în curs a debutat nefast pentru o serie de primării botoşănene. Scandalurile şi răfuielile personale, mai mult sau puţin justificate, între angajaţi şi primari sau între primar şi alegători, au creat un tablou pur românesc, de neîncredere şi frustrare. „Tonul la cântec” a fost dat în comuna Corni unde localnicii s-au supărat peste măsură pe primarul Dorel Dorneanu pentru că nu le-a organizat sărbătorile de iarnă. Drept pentru care, la început de ianuarie, cornenii au aruncat cu câteva ouă înspre primar, gest suplimentat cu nişte înjurături pure româneşti, aspect care a făcut deliciul televiziunilor de Bucale. Nervoşi şi indignaţi la culme, protestatarii din comuna Corni au reușit să strângă numărul necesar de semnături pentru organizarea referendumului în vederea schimbării primarului Dorel Dorneanu. Din cele patru sate ale comunei s-au strâns 1.409 semnături, numărul necesar pentru a putea fi organizat referendumul fiind de 1.383. Mai mulți localnici din comuna Corni au ajuns şi la Prefectura Botoşani unde au depus lista cu semnături. La nivelul Prefecturii se va constitui o comisie care să se ocupe de referendum, după ce se va fi verificat dacă datele și semnăturile de pe listă sunt reale. Subit, Dorel Dorneanu s-a îmbolnăvit şi, printre pastilele de nervi, a declarat că nu are de gând să demisioneze. Tu-i ceapa căprii măsii de corneni! La începutul săptămânii trecute a fost zi de salariu la Primăria comunei Stăuceni. Secretarul din comună, Rodica Boz, spune că niciun angajat nu a primit banii, dar nici însoțitorii persoanelor cu handicap, din cauza refuzului primarului Relu Burlacu de a semna documentele. Toată această situație, potrivit salariaților din primărie, ar fi pornit de la faptul că de la serviciile de specialitate nu s-ar fi semnat niște documente pentru a fi făcute plățile pentru unele servicii și bunuri achiziționate fără respectarea legii, motiv care a determinat refuzul primarului când a venit vorba de salarii. Secretarul comunei spune că primarul nu are încredere în subordonați și a angajat o firmă de consultanță care să îl ajute în desfășurarea activității, dar nu ar fi respectat legea, susține Rodica Boz. Salariații de la Primăria Stăuceni au făcut o adresă și la Instituția Prefectului, prin care au informat despre situația din unitatea administrativ-teritorială, spunând că sunt pregătiți să intre în grevă. De pe „banca acuzaţilor”, primarul comunei Stăuceni susține că a refuzat să semneze statele de plată doar pentru trei persoane care până acum au primit și un spor de 75% pentru că au lucrat pe proiecte cu fonduri europene. Primarul și-a dat dintr-odată seama că nu se justifica plata acestor bani, deși până acum a fost de acord să îi achite lună de lună. „Şi totuşi există iubire…”, vorba unei poezii păunesciene, astfel că la vreo trei zile primarul Relu Burlacu, a revenit la sentimente mai bune și a acceptat să semneze statele de plată pentru ca angajații din primărie să își primească salariile. Primarul a semnat inclusiv plata sporului de 75% pentru cele trei angajate care au lucrat la proiecte pe fonduri europene. Spune însă că a făcut acest lucru pentru a detensiona atmosfera din instituție, dar susține că dacă cele trei salariate care cer sporul pentru fonduri europene nu vor veni cu justificări clare ale activității pentru care solicită acești bani, nu va mai semna. Iar duelurile, iscate de motive financiare, au continuat la mijlocul săptămânii trecute şi la Primăria municipiului Dorohoi. Salariații respectivei primării au trimis o adresă și la Instituția Prefectului, prin care au informat despre situația de la primărie amenințând că vor intra în grevă dacă nu li se plătesc lefurile. Aceştia au reclamat faptul că primarul Dorin Alexandrescu nu le-ar acorda drepturile salariale conform OUG 20, care rezolvă inechitățile din administrația publică locală. În urma acestei petiții, prefectul Dan Nechifor și-a trimis corpul de control la Dorohoi, care a constatat că nemulțumirile oamenilor sunt justificate și a pus în vedere conducerii primăriei să acorde salariaților toate drepturile care li se cuvin prin lege. Primarul municipiului Dorohoi, Dorin Alexandrescu, susține că a dat compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei să analizeze raportul corpului de control al prefectului. Cât privește neplata respectivelor drepturi salariale, Alexandrescu susține că a fost o chestiune interpretabilă a cadrului legislativ și de aici au apărut neînțelegerile. “A fost corpul de control și a lăsat o hârtie pe care o voi analiza și voi vedea care este problema și dacă cineva a greșit sau nu și voi rezolva. E problema unor drepturi salariale privind OUG 20. Eu am dat o dispoziție de primar către compartimentul personal pentru a o pune în aplicare, dânșii au fost atunci antrenați cu multe idei din diferite zone, e o situație mai delicată. Le-am spus să meargă și la Prefectură și la alte instituții să vadă cum s-a procedat și după o perioadă de timp văd că vine corpul de control al prefectului la sesizarea unor salariați. Sunt câțiva nemulțumiți. Am dat hârtia de la corpul de control spre analiză la secretarul municipiului, la directorul economic”, a declarat primarul Dorin Alexandrescu. Şi un mic amănunt, aşa de amorul artei: toţi cei trei primari sunt membri ai partidului actual aflat la guvernare. Cum care? Cel al lui Dragnea, Grindeanu şi alţii despre a căror „competenţă” se ocupă televiziunile centrale… Lăsând amara glumă un lucru e totuşi cert: în unele comune ale judeţului Botoşani vor avea în acest an alegeri locale parţiale pentru fotoliile de primar. Păstrând o ordine a ilegalităţilor comise de domnii primari, comunele „cu cântec” sunt, deocamdată,: Vlădeni, Corni, Nicşeni, Mihălăşeni şi Tudora. Şi iarăşi, alţi bani altă distracţie pentru organizarea alegerilor. Cum pe care bani? Pe ai noştri ai contribuabililor! (G.B.)