Satul românesc nu trebuie să-și uite tradiția și statul trebuie să-l modernizeze

Păzită cu strășnicie din cele mai vechi timpuri de Mănăstirea Mălinești, comuna Gârceni este astăzi leagănul tradițiilor aduse în prezent și un exemplu de trudă din partea gospodarilor pentru ca ziua de mâine să fie mai bună ca ziua de azi.

Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place spune o vorbă cu tâlc din tradiția strămoșească. Iar când există echilibru în orice, asta fiind o condiție a reușitei, după cum afirmă ambițiosul primar al comunei Grâceni, din județul Vaslui, Sorin Scutelnicu, care privește comunitatea ca pe o mare familie, când toți se implică pentru ca ziua de mâine să fie mai bună, atunci e aproape imposibil să nu izbândești. Prin programele de dezvoltare locală inițiate de Guvernul României comuna Gârceni situată la marginea județului Vaslui poate reuși să aplice mai multe investiții publice importante. Drumul județean care trece prin Gârceni se termină sus pe dealul ce găzduiește frumoasa mănăstire Mălinești, leagăn al spiritualității tradiționale creștine care vine din negura vremurilor mai bune sau mai triste. Frumusețea culmilor care păzesc satele comunei Gârceni și a tradițiilor care sunt respectate cu sfințenie completează un tablou pe care nu l-ar fi reușit nici măcar cel mai mare maestru al picturii. Tabloul este desăvârșit de frumusețea oamenilor acestor meleaguri deosebite. Ei sunt ca o mare familie și dintotdeauna au avut grijă unii de alții și poate acesta este motivul pentru care comunitatea se mândrește cu personalități în multe domenii, care au primit cea mai importantă lecție de viață, cei 7 ani de acasă, aici, pe aceste meleaguri. Gârceniul este o altfel de comunitate, iese din tipare. Abia aici se poate vedea frumusețea satului moldovenesc. Tradițiile sunt aduse în prezent și oamenii parcă sunt mai frumoși la chip și la suflet. Puține comunități la fel găsești poate și pentru că greutățile fac oamenii mai drepți, mai corecți și mai de ispravă. La Gârceni când e de muncă se muncește și când e sărbătoare toți se bucură. Ziua comunei, hramul Mănăstirii Mălinești, Ziua persoanelor vârstnice, Balul gospodarilor, Revelionul pe stil vechi și pe stil nou, sunt câteva momente deosebite din viața acestei frumoase comunități. Oricine vizitează comuna la momente de sărbătoare sau nu vede că Gârceniul este satul moldovenesc din scrierile multor celebri scriitori din alte timpuri care s-au aplecat asupra greutăților vieții țăranului.

Educația este pe primul loc

Copiii sunt viitorul comunității și grija administrației locale pentru aceștia este pe măsură. Am început reportajul de față ilustrând frumusețile locului, pentru că e păcat să stea ascunse privirii celor care vor să vadă satul moldovenesc în toată splendoarea lui. De 19 ani medic veterinar în comună, primarul Sorin Scutelnicu abordează altfel problemele comunității și spune cu mândrie că lucrează cu toată comunitatea ca într-o mare familie. „Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) este șansa comunei Gârceni, pentru că la fondurile europene nu avem acces. Acolo sunt condiții pe care puține comunități le pot îndeplini. Dacă ai gară primești punctaj, dacă ai investiții private mari cu fonduri europene primești punctaj și așa mai departe. Suntem la marginea județului și nu vreau să cred că suntem marginalizați. Avem aprobate mai multe proiecte de investiții prin PNDL 2. Se vor asfalta peste 10 kilometri de drumuri comunale, avem 6 școli prinse pentru modernizare, iar prin Grupul de Acțiune Locală (GAL) voi aplica un proiect unicat în județ. Vreau să facem un parc la Slobozia și un teren de sport la Gârceni luminate cu panouri fotovoltaice. Fiind sume mici majoritatea comunelor cumpără utilaje pentru întreținerea drumurilor. Noi avem utilaje și facem aceste două obiective pentru tineri. Ei sunt viitorul. Educația este pe primul loc în viziunea mea. În fiecare an premiem elevii care obțin cele mai bune rezultate la învățătură. Toți elevii cu medii peste 9 sunt premiați și toți elevii merituoși merg într-o excursie. Anul acesta am avut 120 de copii care au mers în excursie. Au fost două autocare și un microbuz. O altă investiție care se cifrează la circa 350-400.000 euro este căminul cultural din satul Racova. Totodată, Consiliul județean va asfalta un drum care trece prin două sate ale comunei, deci în total ar fi peste 20 de kilometri de asfalt. La unitățile de învățământ prinse în prima etapă a Programului Național de Dezvoltare Locală se lucrează. Am reușit să renovăm dispensarul de pe Valea Racovei, în regie proprie, cu oameni care primesc ajutor social. O societate comercială ne-a făcut o ofertă de 60.000 lei pentru modernizarea dispensarului, iar în regie proprie l-am făcut cu 25.000 lei. Bugetul este mic, din taxe și impozite se adună anual circa 150.000 lei, așa că facem lucrări și-n regie proprie pentru că fonduri nu sunt. De asemenea, lucrările de igienizare la școli, care se fac în fiecare an, le realizăm cu oameni care beneficiază de ajutor social, iar la primărie am făcut grup sanitar tot cu ei”, spune primarul Sorin Scutelnicu.

Șansa ține cu cei mai buni

Șeful administrației locale de la Gârceni are o viziune interesantă și se vede implicarea domniei sale în dezvoltarea în ansamblu a comunității. Înainte de a fi primar a înființat o organizație neguvernamentală pentru a sprijini pe copiii cu rezultate foarte bune la învățătură care nu au posibilități materiale. Asta înseamnă să te intereseze cei din jur. Dacă mai mulți s-ar implica în astfel de acțiuni poate s-ar schimba mai repede în bine realitatea românească. Șansa ține cu cei mai buni, dar ce înseamnă a fi bun? Să aduni doar pentru tine și să ai cât mai mult pentru ca alții să te invidieze? Iată că nu, chiar dacă aceasta e una dintre opiniile general valabile la nivelul societății. Iată că mai sunt și oameni adevărați, oameni care se implică în tot ce înseamnă dezvoltarea unei comunități. E dificil să pui un om care gândește și muncește zi de zi în scopul menționat anterior să vorbească despre acțiunile sale. Modestia îi caracterizează pe astfel de oameni, pentru că au învățat bine prima etapă a vieții, cei 7 ani de acasă. Tot atunci se înrădăcinează patriotismul local, mândria locului în care te-ai născut și grija pentru semeni. Spunea cineva cândva că societatea i-a dat formându-l, iar el poate da înapoi o parte din ceea ce a primit. E adevărat că nonconformismul, ușurința cu care vorbea despre acțiuni și probleme grele pentru mulți și optimismul primarului Sorin Scutelnicu m-a impresionat, dar nu puteam trece cu vederea aceste realități. Moldova și România în ansamblu se pot dezvolta în ritm susținut dacă există astfel de oameni. Din păcate sunt puțini. Dar șansa ține cu cei mai buni.

Fanfara de la Slobozia și echipa de fotbal, embleme ale comunei

Spuneam anterior de tradiții. Fanfara de la Slobozia vine de demult. Pentru a continua tradiția, spune primarul Sorin Scutelnicu, administrația locală va sprijini înființarea unei fanfare de copii. Primăria s-a implicat și a cumpărat instrumente pentru fanfara actuală, iar tradiția va fi dusă mai departe de copii care vor fi conduși pe cărarea cântecului popular de specialiști în domeniu. „Nu putem lăsa tradiția să se piardă. Din tradiții vine frumusețea satului. Voi reînvia și tradiția balului de Crăciun. Așa cum era odată. După ce vom finaliza căminul cultural de la Racova aduc profesor pentru a forma o fanfară de copii. Trebuie să punem în valoare ceea ce are mai frumos comunitatea. Colaborez foarte bine cu școala și cu toată comunitatea, suntem ca o mare familie. Dacă fiecare își face treaba acolo unde este atunci se rezolvă problemele. Proiectele noastre pentru asfaltarea mai multor drumuri și proiectul pentru asfaltarea drumului județean care trece prin Slobozia ar însemna peste 20 de kilometri de asfalt în comună. Ar fi un mare pas înainte să ai peste 60% din drumuri asfaltate. De treabă este și mă bucur că oamenii se implică”, mai spune primarul comunei Gârceni.

Pe lângă fanfară, echipa de fotbal, care a câștigat de mai multe ori campionatul județean, a promovat numele comunei. Glumind, primarul Scutelnicu spune că echipa de fotbal este un produs tradițional fabricat la Gârceni.

Comuna se mândrește cu Mănăstirea Mălinești, așezată într-un cadru natural deosebit, dar și cu un alt monument istoric, biserica din Dumbrăveni, cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, care a fost ridicată între 1784 și 1787. Ambele monumente de spiritualitate arată vechimea gospodarilor pe aceste meleaguri de poveste.

Ruginiul toamnei căzut peste truda gospodarilor locului crea o stare de optimism. Convingerea că satul moldovenesc se dezvoltă era prezentă cu mențiunea că totul ține de cei aleși în frunte. Mai devreme sau mai târziu însă fiecare comunitate își cerne aleșii, iar neghina este dată încet, încet, la o parte și rămâne recolta bogată. De la Gârceni am plecat mai bogat spiritual, mai convins că secretul vechimii satelor moldovenești și secretul frumuseții satului reprezintă argumente ale dezvoltării. În final mai spunem doar că aceia care n-au văzut și nu au trăit frumusețea satului moldovenesc și românesc, în general, sunt mai săraci spiritual. Iar oamenii vrednici ajunși în funcții publice ptiu să găsească soluții pentru dezvoltarea satului românesc.