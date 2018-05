Satul care a dat primarul comunei timp de 60 de ani nu are o palmă de asfalt

Written by:

Vorbim de un sat din România democrată care n-a văzut o palmă de asfalt, dar, atenție, a dat primarul comunei timp de 6 decenii. Cum or fi reușit această contraperformanță oamenii din acel sat e greu de imaginat. Dacă pe timpul comuniștilor primarul comunei era mai mult numit decât ales, după 1990 s-au desfășurat multe alegeri locale și s-a schimbat nimic până în 2016. E cel mai mare sat al comunei care, culmea, e traversată de un drum internațional, de două drumuri județene și are acces la cale ferată. Mai nou prin comună trece și magistrala de gaz metan spre Huși, ultimul oraș până la granița Uniunii Europene. Vorbim de comuna Oltenești din județul Vaslui. Zona era în atenția comuniștilor, dar sediul comunei n-a fost în satul cel mai mare pentru că acolo erau urmași ai chiaburilor și de aceea satul a fost sancționat înainte de 1990. Satul Târzii din comuna Oltenești, cea mai mare localitate din comună, a făcut politica locului dar degeaba. La Oltenești a fost o mare fermă a partidului comunist construită lângă calea ferată și aproape de drumul internațional pentru a se putea ajunge ușor aici. Tot la Oltenești a fost grădină de legume, iar dealurile domoale din zonă erau acoperite cu întinse plantații de viță de vie și pomi fructiferi. E clar de ce a fost defavorizat cel mai mare sat al comunei pe timpul comuniștilor. Nu e clar însă de ce s-a făcut nimic în satul Târzii după 1990, dar oamenii de aici au ales mereu în funcția de primar unul de-al lor. Comuna Oltenești ar fi avut zero kilometri de asfalt dacă nu trecea pe acolo un drum județean. Acesta a fost parțial asfaltat, că-n rest drumurile comunale și sătești sunt ca pe timpul dacilor. Misiunea primarului ales în 2016 e imposibilă. Nu poți să faci în patru ani ceea ce nu s-a făcut în aproape 30 din 1990 încoace și încă vreo 30 înainte de 1990. Totuși, locuitorii comunei Târzii au parte, pentru prima dată și de vești bune. Actualul primar a promis că va asfalta cel puțin un sector din drumul principal care taie-n două satul Târzii. N-ar putea fi altfel, pentru că e drumul care duce la școală și, mai mult de atât, e drumul circulat de tot satul. Această stare de fapt ieșită din comun trebuie stopată și asta se va întâmpla până în 2020.