Șase decenii în casele cititorilor

La începutul acestei luni, publicaţia în limba română „Monitorul de Hliboca” din Regiunea Cernăuţi a împlinit 60 de ani de activitate, prilej cu care şi ziarul „Informatorul Moldovei” transmite colegilor de breaslă un sincer La mulţi ani! Iar Nicolae Şapcă, redactorul şef al publicaţiei menţionate ne-a trimis un articol pe care îl publicăm cu cea mai mare plăcere: „Primul număr al ediției în limba română al ziarului raional de la Hliboca, regiunea Cernăuți, a ieșit de sub tipar la 2 iunie 1957. În existenţa sa de şase decenii el a avut diferite denumiri, dar, indiferent de ele, scopul a fost a le face cunoscute oamenilor realităţile momentului actual cât mai operativ şi obiectiv. Dacă am reuşit sau nu judecaţi voi, cititorii noştri, dar şaizeci de ani pe piaţa media înseamnă, totuşi, ceva. Inițial ediția în limba română a ziarului hlibocean a fost „Calea nouă”, apoi a urmat „Constructorul comunismului” și așa până în 1991 când ediția în limba ucraineană a fost schimbată în „Novîi den‘”, iar cea în limba română – în „Timp nou”. Așa a apărut până la 31 decembrie 1999. Din inițiativa și insistența redactorului-șef la 1 ianuarie 2000 în casele cititorilor a intrat primul număr al „Monitorului de Hliboca”. În anii 60-80 ai secolului trecut ziarul apărea de trei ori pe săptămână, iar tirajul fiecărei ediții aparte a trecut și de 20 de mii de exemplare. În ajunul zilei sale jubiliare (1 iunie 2017) ziarul raional în limba română din Hliboca s-a aflat la a 6555-a ediție. Pe parcursul ultimilor 20 de ani este condus de Nicolae Șapcă, sub redacția căruia au apărut 1000 de ediții. La redacția ziarului din Hliboca în diferiți ani au fost angajați sau și-au început cariera ziaristică Ilie Ștefureac, Gheorghe Aiftodi, Vasile Grigoraș, Dumitru Macoviiciuc, Ilie Zegrea, Vasile Lazurca, Ilie Gavanos, Gheorghe Covalciuc, Elena Salahor, Ecaterina Vintoneac, Gheorghe Gorda, Ion Posteucă, Vasile Bâcu, Romeo Crăciun, Constantin Dascaliuc… Acestea sunt numele pe care le cunoaștem și care au devenit nume de referință în ziaristica românească din Ucraina. În prezent în mica redacție a ediției în limba română a ziarului „Monitorul de Hliboca” sunt doar patru angajați: redactorul-șef adjunct Alexandru Borca, traducătoarea Rodica Boico, corectoarea Valentina Rotar și web-designer (paginatorul) Mihai Șapcă. Marcarea jubileului său „Monitorul de Hliboca” l-a îmbinat cu sărbătoarea profesională a jurnaliştilor — 6 iunie. În această zi au venit să ne felicite prieteni ai noştri din raion şi regiune, dar şi din județul vecin Suceava al României. Au rostit cuvântări de salut din partea cofondatorilor ziarului raional preşedintele Consiliului raional Petro Panciuc şi primul-adjunct al şefului Administraţiei raionale de stat Vitali Colomieţ, care le-au mulţumit jurnaliştilor pentru munca lor, remarcând că şaizeci de ani de existenţă a ziarului sunt o dovadă a calităţii lui înalte. Câtorva lucrători ai redacţiei noastre oficialii le-au înmânat diplome pentru înaltul lor profesionalism şi îndeplinirea conştiincioasă a îndatoririlor de serviciu. Sincere felicitări şi urări de bine au exprimat şi prietenii noştri din România Adrian Popoiu, primarul oraşului Siret, consilierul său Viorel Haiura, Ioan şi Paraschiva Abutnăriţei, care respectiv sunt președintele filialei Vatra Dornei a Societății pentru cultură și literatură română în Bucovina și președintă a Filialei „Arboroasa” Vatra Dornei a Asociației „Pro Basarabia și Bucovina”. Aceleaşi felicitări şi urări au fost adresate de Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii pentru cultură românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi şi redactor-şef al „Gazetei de Herţa”, colegii săi Adrian Medvedi şi Gheorghe Ciuclea. La eveniment nu se putea să nu fie prezenţi şi principalii noştri furnizori de publicitate — Vasile Bicer, Vasile Boico, Traian Dârda, Gheorghe Şcrobaneţ şi Nicolae Gherman. Iar deputatul poporului Grigore Timiş a transmis sincerele sale felicitări de la Kiev. Un mesaj de salut a fost transmis din partea Consulatului General al României la Cernăuți. Pentru colaborarea fructuoasă au mulţumit preşedintele Asociaţiei organelor de autoadministrare locală Mihail Sârbu, primarul satului Iordăneşti Gheorghe Lutic, şeful Direcţiei Hliboca a Fondului de Pensii al Ucrainei Ion Creţu, deputaţii Consiliului raional Vasile Gumelnic şi Valeriu Rotar. În acest moment important au fost alături de noi şi colegii noştri cernăuţeni: Leonid Părpă uţ de la TV „Bucovina”, Dumitru Verbiţchi de la Radio Ucraina Internațional, Marian Andronic de la „Libertatea cuvântului”, Doina Bojescu redactor-șef la ziarul „Concordia”, Nicolae Hauca – Euromedia Bucovina. Tuturor le mulțumim pentru gândurile frumoase. Le mulțumim din suflet membrilor formației „DYNACORD” condusă de Valentin Opaeț, pentru buna dispoziție generală creată prin muzica lor excepțională (și asta spus fără exagerare)”.