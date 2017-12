Sărbătorile de iarnă în centrele DGASPC Vaslui, între tradiție și generozitate

Written by:

Este deja tradiție în centrele pentru copii, persoane adulte cu dizabilități și persoane vârstnice din cadrul DGASPC Vaslui ca personalul, alături de beneficiari, să marcheze sărbătorile de iarnă prin evenimente speciale. De la activități de confecționare de ornamente tematice, vizite la târguri de crăciun, la momente artistice realizate, în general, în colaborare cu instituții de învățământ și mese festive, toate decurg din dorința de a crea o atmosferă caldă, de familie, pentru toate categoriile de persoane ocrotite în servicii de tip rezidențial din județul Vaslui.

Tradiția sărbătorilor se îmbină cu bucuria de a dărui și de a primi în dar. Printr-un gest de generozitate, solidaritate și empatie din partea societății civile, cei aproximativ 250 de copii găzduiți în centrele din județul Vaslui vor primi vizita lui Moș Crăciun, pregătindu-se deja temeinic în întâmpinarea acesteia prin programe artistice dintre cele mai variate. În spiritul aceleiași sărbători, adulții cu dizabilități și persoanele vârstnice din unitățile DGASPC Vaslui se vor bucura de prezența mai multor grupuri de colindători, acțiuni finalizate cu oferirea de cadouri.

Astfel, la invitația DGASPC Vaslui sau la inițiativa proprie, elevii și cadrele didactice din cadrul liceelor ”Ghe. Roșca Codreanu” Bârlad, ”Mihai Eminescu” Bârlad, ”Cuza Vodă” Huși și ”Ștefan Procopiu” Vaslui, elevii și cadrele didactice din cadrul școlilor generale Nr. 1 ”Iorgu Radu”, Nr. 8 „Episcop Iacov Antonovici”, Nr. 10 „Stroe S. Belloescu” Bârlad, ”Mihai Ion Botez” Giurcani, respectiv din cadrul școlii generale Nr. 1 Zorleni și a școlii generale Nr. 1 Banca, Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui, Asociația ”Incubatorul Social”, Sindicatul ”Megas-Penitenciarul Vaslui”, Penitenciarul Vaslui, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Podul Înalt” Vaslui, S.C. Olimp S.A. Huși, Asociația Sportivă ”Hușana”, Asociația ChildsLife, ”Silver Mall” Vaslui, Asociația ”Create Yourself” București, Fundația ”Podul Dragostei”, Asociația ”Myosotis” Olanda, Primarul com. Vulturești, Banca Transilvania, Parohia com. Șuletea, Parohia com. Vutcani, alături de persoane fizice din județul nostru și nu numai, au oferit sau urmează să ofere cadouri beneficiarilor sistemului de protecție specială.

Prin implicarea lor, spiritul sărbătorilor de iarnă a pătruns în centrele noastre. Ne manifestăm deschis convingerea că fiecare dintre sponsorii enumerați a reuşit să ajungă mai aproape de sufletele copiilor, adulților și vârstnicilor în momente în care au manifestat mare nevoie de mângâiere şi linişte sufletească, a oferit motiv de bucurie, întărindu-le astfel convingerea că bunăstarea lor chiar contează!

În semn de respect, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui doreşte să transmită cele mai alese mulţumiri, sărbători fericite și îndemnul de a continua să se alăture misiunii noastre de întrajutorare a persoanelor aflate în nevoie!