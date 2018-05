Sărbătoarea florilor, o pată de culoare pe imaginea europeană a Vasluiului

Written by:

Proiectele mari de investiții sunt dublate, la Vaslui, de manifestări culturale de excepție.

Trei zile Piața Civică din Vaslui a fost gazda florilor. Sărbătoarea florilor se organizează la Vaslui în luna Florar, administrația locală condusă de primarul Vasile Pavăl reușind astfel să așeze orașul pe harta manifestărilor culturale de talie națională. N-au fost mici și bere la Vaslui, nu s-au aruncat zeci de mii de euro pentru nu știu ce paranghelii cum fac orașe cu pretenții culturale, unele chiar doresc să devină capitale culturale cu grătare de mici, ci doar flori, muzică și chipuri luminate de frumusețea plantelor expuse. Vasluienii care au trecut prin Piața Civică în acele trei zile și cei care s-au aflat doar în trecere prin oraș au fost încântați de frumusețea manifestării. Nu degeaba spunea cu niscaiva ani în urmă primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl, că nivelul manifestărilor culturale va crește de la ediție la ediție.

Dacă-i luna florilor, la Vaslui e Sărbătoarea florilor. Producători din mai multe zone ale țării și din multe localități ale județului Vaslui au expus în Piața Civică spre încântarea iubitorilor de frumos.

Pe lângă marile proiecte de investiții care se derulează an de an, administrația locală vasluiană găsește răgazul să organizeze manifestări culturale de excepție. După sărbătoarea florilor urmează festivalul de folk, Ziua absolventului când sunt premiați tinerii de valoare ai comunității și lista manifestărilor culturale e lungă pentru că și prin cultură, tradiții, turism orașul crește. Astfel de manifestări aduc bucurie localnicilor dar atrag și vizitatori ceea ce înseamnă că Vasluiul este tot mai căutat, este viu și se dezvoltă în ritm susținut.

Modernizarea Vasluiului continuă cu obiective de importanță majoră

Programul de investiții pentru 2018 a fost prezentat la început de an, dar merită punctate câteva lucrări importante pentru oraș care sunt așteptate de localnici. Strada Republicii intră în curând în modernizare. Cu fonduri de la bugetul local și fonduri europene strada Republicii va fi modernizată. Se intenționează și crearea unui pasaj subteran în Crucea Gării.

Totodată toate străzile din oraș beneficiază de lucrările necesare. Se va lua stradă cu stradă și se vor efectua, în funcție de necesități, lucrări de reparații și modernizare. O altă arteră importantă este strada Traian care va intra în proces de modernizare.

Printre alte obiective importante aflate pe agenda primaruui Vasile Pavăl se numără ștrandul, bazarul și târgul auto. Apoi strada Decebal va fi modernizată și va avea 4 benzi de circulație și iluminat corespunzător printr-un alt proiect al municipalității vasluiene. Totodată, continuă proiectul privind modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Ca-n fiecare an strategia de modernizare este împărțită pe cartiere și în fiecare zonă se vor desfășura lucrările necesare. Apoi, la capitolul recreere intră amenajarea unui bazin de înot și polo, investiție care se va realiza pe parcursul a doi ani în locul ștrandului. Totodată Parcul Copou se va mări cu două hectare. Adunând, așadar, câteva din investițiile importante ce au fost menționate anterior se vede clar că direcția dezvoltării municipiului Vaslui este urmărită pas cu pas iar prograsele sunt evidente, grație administrării eficiente a bugetului local și atragerii de fonduri europene și guvernamentale. După cum am precizat și cu altă ocazie, municipiul Vaslui poate fi considerat un model de succes la nivel național. (B. A.)