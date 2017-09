Sărbătoare ca la Bălțați

Written by:

Tradițiile strămoșești sunt promovate și devin frumusețea și punctul de atracție, blazon dacă vreți pentru unele comunități dezvoltate din Moldova. Nu o paranghelie oarecare ci o sărbătoare strămoșească a învăluit comuna comuna Bălțați în prima duminică de toamnă.

În multe comune și orașe din Moldova se organizează așa zise festivaluri. Tot în multe comunități manifestările, adevărate paranghelii, sunt pentru a câștiga câteva voturi în plus primarul care lasă comunitatea acoperită de noroi. Nu poți să ai pretenții de sărbătoare dacă tu n-ai rezolvat principalele probleme ale comunității și în special drumurile, școlile, asistența medicală. Totul ține însă și de calitatea oamenilor, de felul cum au fost obișnuiți. Exact cum spuneau mai mulți primari din comune dezvoltate că normalul pentru oameni poate fi reprezentat de drumuri de pământ dacă altfel nu-s obișnuiți. Motivele de sărbătoare țin de gradul de dezvoltare al unei comunități. Trecând peste acest aspect mai important de atât este ce reușești să faci organizând un festival al comunității. Mai întâi festival înseamnă ceva grandios, iar comunitățile care n-au reușit să toarne o palmă de asfalt în 27 de ani, ce pot arăta eventualilor oaspeți?

Am început reportajul de față într-o notă pesimistă pentru că mi-a sărit în ochi noua modă folosită pentru a câștiga voturi. Despre acest aspect voi relata într-un reportaj special. Puțin după ceasurile amiezii când soarele se lua la trântă cu vântul iscat din senin, la Bălțați, în județul Iași, administrația locală în frunte cu primarul Vasile Aștefanei, un inginer ambițios care a demonstrat că acolo unde există voință, pasiune și încredere în reușită se realizează investiții de anvergură, a primit cum făceau și strămoșii, cu pâine și sare, oaspeții sosiți la sărbătoarea comunei. Diferența e clară. La Bălțați, într-o comunitate dezvoltată, unde se merge pe asfalt, școlile sunt modernizate, există apă curentă, canalizare, gaz metan, sărbătoarea n-a fost denumită pretențios festival, ci doar sărbătoarea comunei. Apoi, ca-n fiecare an, în sala de ședințe a primăriei s-au schimbat impresii făcându-se și-un scurt bilanț. Au fost cuvinte de apreciere pentru administrația locală care până acum a reușit să investească multe milioane euro în dezvoltarea întregii zone. Nivelul de trai și gradul de confort al oamenilor locului se calculează după solicitările lor. După cum spuneam cu altă ocazie, oamenii din Sârca vor gaz metan în gospodării și administrația locală le îndeplinește dorința.

Revenind la sărbătoarea comunei, a urmat momentul premierii și recunoașterii meritelor unor tineri și bătrâni ai comunei, elevi și cadre didactice, adică toți cei care contribuie la promovarea comunității. Consiliul Local și primarul Vasile Aștefanei consideră că toți trebuie să cunoască valorile comunității, iar comunitatea îi felicită și le recunoaște meritele. În cadru festiv, bunicii și bunicele comunei au primit diplome, apoi copiii de valoare ai comunității, echipa de fotbal juniori de la Bălțați, elevii cu rezultate deosebite și cadrele didactice implicate în desfășurarea la cote înalte a actului educativ. E o inițiativă care a făcut vechime de acum și bucuria oamenilor reprezintă nota pentru această inițiativă. Anul acesta au fost parcă mai mulți cetățeni prezenți atunci când s-au acordat diplome, când toți cei care se remarcă în domeniul lor de activitate, adevărate modele ale comunității, au fost felicitați public de primarul Vasile Aștefanei și Consiliul local Bălțați. Aici chiar am descoperit motive de sărbătoare. Familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost, de asemenea, felicitate public și recompensate pentru calitățile morale de care au dat dovadă de-a lungul timpului.

Irina Loghin de la Bălțați a primit din partea Consiliului local un costum popular

Premiată la multe festivaluri folclorice, minunea de pe acest plai, cum o numesc specialiștii în domeniu, Irina Loghin de la Bălțații Iașilor a încântat publicul spectator cu muzica populară ce vine din moși strămoși. Pentru meritele deosebite, primarul și Consiliul local i-au acordat un costum popular și mândria întregii comunități. De asta spuneam la început că așa arată o sărbătoare a comunei. Ziua comunei Bălțați a fost organizată „ca la carte” grație oamenilor cu suflet mare, oamenilor implicați total în dezvoltarea acestei zone frumoase.

Sute de oameni s-au adunat pe terenul de sport din localitate și au aplaudat valorile locale, au apreciat inițiativele administrației locale și s-au bucurat împreună că trăiesc într-o comunitate respectată.

După momentul Irina Loghin, Ansamblul Ciprian Porumbescu din Bucovina (Suceava) a continuat la Ziua comunei Bălțați cu prezentarea celor mai frumoase tradiții folclorice din Moldova. Cântecul și jocul au fost la ele acasă amintind de frumusețea acestor meleaguri, de istoria zbuciumată a Moldovei, de oamenii vrendici care au fost și sunt pe aceste plaiuri.

Dacă ar fi să menționăm numai ultimele inițiative ale administrației locale ar trebui să scriem câteva pagini, pentru că într-o comunitate, ca și-n într-o gospodărie mereu este câte ceva de făcut. Anul acesta sunt lansate alte proiecte de investiții atât cu fonduri guvernamentale cât și cu fonduri europene, iar acestea vor duce la creșterea gradului de confort pentru localnici. Iar când comunitatea este deschisă și mereu se realizează investiții publice, se dezvoltă și sectorul privat și împreună contribuie la creșterea nivelului de trai în zonă.

La ceas de mare sărbătoare ne alăturăm tuturor celor care au adresat felicitări sincere primarului Vasile Aștefanei, Consiliului local Bălțați și întregii comunități pentru frumusețea zonei, pentru vrednicia oamenilor acestor locuri și pentru valorile care sunt promovate și sprijinite. Munca în fruntea comunei Bălțați, cu probleme iscate sau reale, se vede bine pe chipul primarului Vasile Aștefanei, dar mereu există o speranță că eforturile vor aduce satisfacția așteptată. Cei care sunt învățați să construiască, să lase ceva în urma lor, nu pot fi altfel, se consumă în folosul întregii comunități în care au crescut și s-au format. Încă o dată felicitări dle primar Vasile Aștefanei pentru implicarea în toate problemele comunității, pentru reușitele de până acum și optimismul să fie mereu argumentul de bază în orice acțiune.