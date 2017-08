Sărăcirea popoarelor prin analfabetizarea funcţională a liderilor

Written by:

Pamflet jurnalistic

Cum era şi normal, fiind o ţară puternică pe harta lumii, de la începutul anilor 1990 pentru a putea fi prăduiţi fără probleme am fost prinşi într-o sarabandă a politicilor de analfabetizare funcţională a liderilor şi viitorilor lideri autohtoni. Conform DEX-ului, Naţiunea este definită drept o comunitate stabilă de oameni, istoricește constituită ca stat, apărută pe baza unității de limbă, de teritoriu, de viață economică și de factură psihică, care se manifestă în particularități specifice ale culturii naționale și în conștiința originii și a sorții comune. A fi naţionalist înseamnă deci să cunoşti, să respecţi şi să aperi conştient valorile care conferă identitatea unei naţiuni şi constituie demnitatea, puterea şi moralul ridicat al cetăţenilor care o formează. Maghiarii sunt un exemplu demn de tot respectul privind modul cum îşi protejează cetăţenii de analfabetizare funcţională. Îi informăm pe analfabeţii funcţionali de la noi că maghiarii au fost printre ultimele popoare migratoare, alungate de pe teritoriile lor de origine, care s-au stabilit în Europa. Oraşul lor se numea Pesta şi noua ţară era pe teritoriul de peste Tisa, teritoriu deţinut vremelnic de hunii lui Atilla. Tot pe analfabeţii funcţionali îi informăm că în aceeaşi perioadă cu maghiarii au migrat şi s-au stabilit în centrul fostei Dacii câteva triburi secuieşti care au origine turcică. Secuii au plătit pentru această acceptare a lor cu soldaţi care au luptat tradiţional în special alături de trupele moldoveneşti. O istorie uşor de verificat. Prin analfabetizare funcţională, spre amuzamentul maghiarilor de sânge albastru, urmaşii secuilor se chinuie să fie recunoscuţi ca unguri, crezând că a vorbi o limbă a unui popor te identifică cu acel popor. Slabe speranţe şi sărăcia din acele judeţe o dovedeşte. Austriecii, prin ocuparea maghiarilor, au câştigat un popor cu specialişti în tehnici de analfabetizare funcţională a populaţiilor din teritorile care au constituit ulterior efemerul imperiu austro-ungar. Politicile de analfabetizare funcţională au un defect major. Tehnica analfabetizării funcţionale fiind cunoscută de un număr restrâns de lideri, intervin abuzurile şi pierderea influenţei dominatoare prin demoralizarea excesivă a populaţiilor din teritoriile ocupate. Fără analfabetizarea funcţională a liderilor care au guvernat vremelnic ţara noastră, nu s-ar fi reuşit în 27 de ani, ca dintr-o naţiune cunoscută ca puternică prin competitivitatea industriei, agriculturii şi învăţământului să devenim o ţară consumatoare de importuri. Persoana analfabetizată funcţional este într-o degringoladă morală care se manifestă în primul rând prin denigrarea, persiflarea şi marginalizarea tuturor valorilor de care află. El este incapabil să înţeleagă cât de vitale, rare şi preţioase sunt valorile reale pentru a fi respectat oriunde în lume. Analfabetismul funcţional se manifestă prin incapacitatea omului de a folosi informaţiile primite pentru performanţa proprie. Pentru analfabetul funcţional performanţa, inteligenţa, realizările de necontestat ale unei persoane sunt nocive. Analfabetul funcţional trăieşte într-o lume a interpretărilor negative a tot ce înseamnă performanţă şi inteligenţă dovedită. El iubeşte şi admiră natural tot ce nu are valoare din cauză că nu este capabil să aprecieze corect deosebirea dintre valoare şi nonvaloare. Nivelul de analfabetism funcţional îl întâlnim zilnic şi la o parte din mass-media care are ca politică editorială promovarea suburbanului şi elementelor negative ce există peste tot în lume şi firesc nu ar trebui promovate. Un jurnalist profesionist nu abordează informaţii şi emisiuni care reprezintă un atac la moralul populaţiei. CNA-ul ar trebui să ştie că deontologia jurnalistică obligă ca mass-media să nu promoveze ştiri care atacă moralul populaţiei şi imaginea unei naţiuni. Deontologia jurnalistică care ar trebui să fie apărată de CNA te obligă să nu denigrezi în public o persoană din respect pentru viaţa şi moralul familiei şi rudelor acestuia care, fiind nevinovate, trebuie protejate de oprobriul public. În orice ţară civilizată jurnaliştii, pentru a deveni celebri, caută cu lumânarea valori, performanţe şi realizări pentru a le promova. Recunoşti analfabeţii funcţionali din mass-media după frica pe care o au faţă de valorile pe care le denigrează pentru a-şi proteja relativismul moral. Politicienii, dacă nu ar fi analfabetizaţi funcţional, ar şti că astfel de ştiri, reportaje şi emisiuni de denigrare a valorilor fac un rău uriaş imaginii şi respectului în primul rând pentru ei pe plan naţional şi internaţional. Cât de analfabet funcţional poţi să fii ca politician să ajungi să debitezi aberaţii care contrazic realitatea pentru interesele unora sau altora pe care nici nu-i cunoşti. Adevărul este că cine nu este analfabetizat funcţional se amuză până se plictiseşte cu analfabeţii funcţionali care sunt fals promovaţi ca vedete sau formatori de opinie. O concluzie a scurtei analize a epocii guvernărilor analfabetizaţilor funcţionali pe care mulţi încă se feresc să o demaşte dintr-un bun simţ prost înţeles, este că aceasta se apropie de sfârşit şi prin numeroşii străini care încep să se stabilească în ţara noastră.

Preşedinte EuroDEMOS, Morel Bolea