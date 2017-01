Săptămâna Eminescu la Biblioteca Județeană Iași

Written by:

Written on:

Odată cu ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu este sărbătorită și cultura română. Timp de o săptămână, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” invită publicul la cugetare românească prin vizionare de expoziții, audiții muzicale, concursuri și prelegeri, dedicate marelui poet Mihai Eminescu. Săptămâna a debutat cu un concurs de recitare din poezia eminesciană „Dor de Eminescu”, susținut de preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 din Iași. Deși mici, grupa mijlocie „Isteții” au dat dovadă de mult talent și la desen, realizând o expoziție de lucrări plastice inspirate de opera poetică eminesciană. Expoziția este găzduită de Secția de Împrumut pentru Copii până pe 28 ianuarie a.c. Secția Împrumut pentru Adulți vă invită să răsfoiți și să împrumutați cărțile reunite în expoziția „Eminescu și Ziua Culturii Naționale”. Tot în această săptămână, la Sala de Artă și Referințe, publicul are ocazia să asculte melodii celebre și să studieze partituri muzicale pe versurile lui Eminescu. De asemenea, pot afla informații interesante despre valorificarea muzicală a liricii eminesciene de-a lungul timpului prin intermediul expoziției „Eminescu. Muzica poeziei”, care reunește cd-uri, discuri, albume și partituri muzicale. Sub același auspiciu, miercuri, 18 ianuarie 2017, începând cu ora 12.00, la Sala de lectură a Bibliotecii Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” are loc manifestarea „Eminescu și Pedagogia”. Prof. univ. dr. Constantin Milică, de la Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași își va expune cunoștințele dobândite de-a lungul carierei didactice cu privire la noțiunea de pedagogie în general și activitatea pedagogică a lui Mihai Eminescu, în special.