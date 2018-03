Roșiești – a venit și vremea noastră!

Written by:

Printre dealurile domoale din Podișul Bârladului, ascunsă bine între acestea se află comuna vasluiană Roșiești, una dintre cele mai mari și mai frumoase comune ale județului. Veche vatră răzeșească, comuna are o istorie bogată. Satele vechi, datează încă de pe vremea lui Ștefan cel Mare și de-a lungul secolelor de aici au plecat personalități de seamă ale neamului dintre care amintim doar pe mitropolitul Veniamin Costachi, medicul Dimitrie Bagdasar sau filosoful Nicolae Bagdasar. Cei aproape 3.000 de oameni care trăiesc în comună formează satele Gura Idrici, Idricii de Sus, Roșiești, Gara Roșiești, Valea lui Darie, Rediu și Codreni. Potențialul agricol al comunei a fost exploatat la maxim în toate timpurile și orânduirile sociale. Boierii mari ai Moldovei au avut moșii pe aceste meleaguri, comuniștii au creat aici mari ferme de profil iar acum terenurile sunt lucrate de un grup de afaceriști locali, majoritatea tineri ingineri din partea locului. Roșieștiul nu a fost și nici nu este o comună sărăcă. Singura problemă care le dă mari bătăi de cap celor din administrația comunei este rămânerea foarte mult în urmă cu accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

Am discutat despre aceasta și despre multe alte probleme ale comunității cu Florin Anea, un primar tânăr care știe ce vrea și care a decis să candideze pentru a se pune în slujba comunității nu pentru a ocupa scaunul de primar ca pe un trofeu în CV-ul său. “Am venit la primărie cu scopul precis de a identifica, accesa și implementa proiecte europene. La Roșiești problemele sunt multe iar cea mai gravă dintre ele este lipsa în totalitate a unor astfel de proiecte care ar fi contribuit mult la dezvolaterea comunei. S-a rămas mult în urmă la acest capitol și dacă ne referim doar la vecinii noștri de la Vutcani sau de la Viișoara care de ani de zile implementează proiecte de anvergură sigur o să îmi dați dreptate. În legislaturile trecute s-a făcut atât cât s-a putut cu fonduri din bugetul propriu și de la bugetul județului dar se vede că nu este destul. Oamenii de la noi sunt foarte buni și înțelegători dar atunci când văd că-n comunele vecine se asfaltează și se construiește iar la noi nu se întâmplă nimic încep să își pună întrebări. Oamenii sunt mult mai exigenți în ziua de astăzi, mult mai bine informați și pe bună dreptate au dreptul să pretindă tot mai mult de la cei pe care i-au ales. Am câștigat această demnitate în 2016 și de atunci am început închegarea unei echipe care să se specializeze în întocmirea și accesarea de proiecte cu finanțare europeană. Nu este ușor pentru că astfel de lucruri necesită destul de mult timp, iar în condițiile actuale timpul este un lux pe care nu ni-l permitem. Ne mai lovim de procedura destul de stufoasă a aprobării finanțărilor pentru proiectele depuse. Metoda punctării este destul de încâlcită și de foarte multe ori discriminatorie dar sperăm să trecem cu bine peste toate aceste impedimente și să trecem la implemntarea unor proiecte de anvergură în minunata noastră comună pentru că oamenii noștri merită cu adevărat o viață mai bună. Când spun o viață mai bună mă refer la obligația noastră în calitate de administrator de a asfalta drumuri, de a face rețele de apă și canalizare, dispensar medical, școli moderne și toate elementele de confort specific vremurilor pe care le trăim”, ne-a declarat Florin Anea. El ne-a mai spus că deja a început să miște căruța și primele semne ale strădaniei sale de când a fost ales primar vor începe să se vadă anul acesta. “Vreau să le mulțumesc oamenilor din comună pentru răbdare și înțelegere, mai ales pentru înțelegere. Anul acesta, prin PNDL 2 vom asfalta un kilometru de drum în satul Gara Roșiești, vom construi un dispensar medical ultramodern și vom moderniza școala din comună. Este prea puțin față de nevoile noastre dar luptăm în continuare. Prin colaboarrea noastră cu GAL vom achiziționa un buldoexcavator pe care îl vom folosi la toate treburile de întreținere drumuri, deszăpeziri și toate celelalte. Prin POR vom construi o grădiniță care ne este foarte utilă dar și pentru a câștiga mai multe puncte pentru viitoarele proiecte. Asfaltarea drumului județean care trece prin comuna noastră va însemna un mare pas înaninte în modernizarea Roșieștiului”, ne-a mai spus Florin Anea.

În finalul discuției noastre, ambițiosul edil s-a aratat încrezător în viitor și a aspus că este sigur că marile proiecte de infrastructură pe care oamenii din Roșiești le-au văzut în comunele vecine vor prinde viață și aici. “Eu cred că a venit și vremea noastră. Împreună cu echipa pe care o am, cu sprijinul întregii comunități și a conducerii județului vom reuși să ducem comuna noastră acolo unde îi este locul, în frunte. Oamenii noștri, buni, harnici și gospodari merită acest lucru”, a concluzionat Florin Anea, primarul comunei vasluiene Roșiești. (Marius HERMENIUC)