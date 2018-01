Românii cumpără moarte cu bani mulți

Soia la preț de carne, roșii colorate artificial, fructe cu pesticide mult peste limita admisă, carne re-re-refrigerată sau recongelată de mai multe ori sau chiar împuțită de-a dreptul și „refăcută”, carne „lipită”, preparate din carne care conțin, în mare parte, orice altceva numai carne nu, acestea sunt produsele pentru care se „bat” zi de zi românii să le cumpere din marile magazine. Pe de altă parte, ministrul cu oaia și mulți care se dau specialiști în diverse domenii spun românilor să cumpere produse românești ca să crească economia românească. Nici produsele românești nu sunt de calitate pentru că instituțiile statului cu drept de control nu-și fac treaba. Inspectorii de la Protecția consumatorilor merg în control și aplică amenzi pentru că o dugheană nu are autorizație pentru a servi la pahar. De aici se înțelege că omul trebuie să bea cu sticla pentru că în caz contrar i se încalcă grav dreptul său de consumator. Guvernul a dat ajutoare pentru legume românești care ar trebui să fie mai bune calitativ. Cine sunt cei care, de regulă, au luat ajutoarele? Tot fermierii care fac industrie. La Matca, de exemplu, în județul Galați, producătorii de legume colorează artificial roșiile care pleacă de la ei crude și se „coc” pe traseu. La fel sau mai rele sunt roșiile din Turcia, Israel, Italia, Spania sau de pe unde or mai fi venind. Nici roșiile produse în România nici roșiile aduse din alte țări nu sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic, pentru că marii producători și marii importatori dau șpăgile de rigoare. Nu evaziunea este interesantă în acest caz ci atacul asupra sănătății oamenilor. Cei mulți știu că nici carnea, nici legumele nu sunt bune pentru sănătate, pentru organismul uman, dar nu au alternativă. Cei care-s mai sensibili nu pot consuma astfel de produse pentru că imediat fac alergie sau alte afecțiuni mai grave.

Pui de găină hrăniți cu cadavre

„Refrigerații” sunt de regulă foștii „înghețați”, dar nu asta e cea mai mare problemă pentru sănătatea celor care consumă carne de pasăre de la magazin sau preparată la cârciumă. Marea problemă este hrana pe care o primesc puii de pasăre. Nimic nu se pierde, totul se transformă, este sloganul după care lucrează patronii de ferme de păsări. Pui morți, pene și toate resturile de la o pasăre sunt uscate și măcinate după care făina este dată de mâncare păsărilor ce ajung pe mesele oamenilor. Nu e greu de constatat această realitate. Cei care trec prin apropierea unei mori în care ar trebui să se macine nutrețuri (cereale) simt miros de hoit de la mare distanță. Acolo se macină de fapt mortăciunile și resturile ce vin procesul de producție, cum ar fi pene, oase și așa mai departe. Iar găina sau puiul este tocmai ce mănâncă, adică o mortăciune. Pentru a arăta bine în galantarele magazinelor puii mai sunt puțin colorați, ca să apară că-s „zdraveni”, crescuți „ca la mama acasă”. Reclama face totul și nimeni nu contestă acest fapt. Problema e că instituțiile care ar trebui să apere drepturile consumatorilor nu-și fac treaba. Inspectorii de la Protecția consumatorilor vin și amendează că nu sunt afișate corect niște prețuri, dar nu controlează calitatea produselor. ~n context mai trebuie spus că nu numai carnea de pasăre afectează grav sănătatea consumatorilor iar cei care ar trebui să vegheze la respectarea legislației mimează că-și îndeplinesc obligațiile de serviciu. Pâinea sau produsele de patiserie sunt la fel de „bune”. Și-n această industrie totul se transformă și nimic nu se aruncă. Pâinea veche este refăcută și devine „proaspătă”. Produsele de patiserie sunt date cu diverse culori și au în componență substanțe care le țin în aceeași formă și câte un an sau doi.

Redacția noastră a înaintat o adresă către Comisariatul regional al Protecției Consumatorilor adresând câteva întrebări pertinente, dar nici după aproape două luni nu s-a primit vreun răspuns. Am întrebat câte controale s-au efectuat cu privire la calitatea cărnii de pasăre. Vorbim de controale pe fluxul de producție nu dacă are etichetă și termen de valabilitate scris la vedere. Am întrebat dacă s-au verificat produsele de patiserie ce se vând proaspete ori ambalate și care-i procentul de colorant folosit. La fel am procedat în cazul cărnii de porc, de vită și-n cazul legumelor și fructelor. O anchetă amplă pe acest subiect sensibil citiți în ediția de miercuri 17 ianuarie 2018 a regionalului Informatorul Moldovei.