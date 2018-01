Reîncepe fotbalul de primă ligă

Se dă startul pentru ultima sută de metri din actualul campionat de fotbal, prima ligă, Burleanu mai vrea o dată, iar „scheleții” de prin dulapuri cântă pe coarde false. În câteva zile fotbalul de primă ligă revine în atenția iubitorilor sportului cu balonul rotund. E vorba de câteva etape care au mai rămas din campionatul 2017-2018. Cărțile sunt făcute. Campioana se cunoaște. Mai ales că șeful de la ligă mai vrea o dată. „Revoluționarul” Răzvan Burleanu, cel care i-a suflat fotoliul de șef lui nea Mitică de la ligă, a luat forma fotoliului de „manevrant” șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) și mai vrea o dată, asta după ce l-a bătut profund necinstit pe nea Mitică. Nu că Dragomir ar fi fost vreun „sfânt” sau s-ar pricepe la fotbal, dar „manevrele” trebuie disprețuite. După aplicarea gândirii magistrale și după mărețele realizări în fruntea fotbalului autohton, care a ajuns în coada cozii la nivel european și mondial, Burleanu face manevre pentru a mai câștiga un mandat în fruntea LPF pentru că acolo-s bani mulți. Cașcavalul e mare și porția șefului a consistentă deci omul chiar are pentru ce să se bată. N-am văzut „revoluții” prin fotbalul românesc, n-am văzut să fie promovate valorile, copiii, tinerii din țară, dar am auzit declarații sforăitoare de la nivelul conducerii LPF. Apropo de LPF cred că ar trebui să se numească Liga Penalilor din Fotbal. Ar fi mai aproape de realitate. Unii poate mai pun „botu’” la declarațiile penalilor din fotbalul românesc și chiar cred că fotbalul se joacă pe teren. Se înșeală amarnic.

Moldova are pe prima scenă fotbalistică două formații. Una e de la Botoșani și alta e de la Iași. Cea de la Iași e întreținută de oraș și e un fel de mașină de spălat bani pentru primar, că administrația județeană condusă de Maricel Popa spunea la un moment dat că nu se mai bagă în troaca fotbalului ca să n-o mănânce porcii cu cătușele la purtător. O fi așa sau nu rămâne de văzut. Cert este că fostul primar Gigi sexosu’ a trimis destui bani la clubul redenumit de câteva ori, iar Mihăiță făr’ de frică, vorba vine, pompează în continuare bani acolo. Fotbalistic vorbind, însă în aceeași notă a neputinței din fotbalul românesc, ieșenii cică și-au întărit lotul și trag la competiția patentată de Burleanu și numită play-off. Vrăjeală. Joacă Poli în play-off poate la anul și la mulți ani, dacă nu se vor trezi între timp cei cu cătușele la purtător să facă vreo vizită prin Dealul Copoului și pe la primăria lui Mihăiță. Cu play-off și play-out, competiții impuse de revoluționarul Burleanu, e o poveste lungă. Aceste chestii, că altfel nu se pot numi, n-or să ridice valoarea fotbalului românesc în veci și-n pururi, dar lasă mai mult loc de manevre pentru șeful LPF. E ca descentralizarea centralizată din administrația locală. Primarul are libertate și bani de investiții numai dacă e de la partidul care guvernează și aduce voturi la partidul care-i la putere. Cam așa s-ar traduce și manevrele cu play-off și play-out. Reîncepe așadar mingicăreala de iarnă-primăvară cu vreo câteva etape bune doar pentru cei care fac un ban „cinstit” pe la pariuri.

De la Botoșani, de acolo de unde se vând la liber, pe internet, arme cu glonț, se aud niște aberații la fel cum se auzeau pe la Vaslui cândva. Cică marele finanțator al botoșănenilor vrea ca primăria să-i facă din bani publici tot ce-i trebuie pentru echipă ca el să scotă din fotbal niște milioane de euro pentru zile mai puțin însorite. Un amplu material pe această temă citiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 31 ianuarie 2018.