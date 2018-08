Refaceți digurile de apărare și sistemele care dirijau apele provenite din precipitații altfel vine potopul!

După 1990 toți au stricat canalele de pe dealuri, iar la diguri nu s-a mai lucrat. Acum vine potopul. S-a considerat că „merge și așa”, dar natura are „mersul ei”. Nu degeaba pe toate dealurile erau canale care dirijau apa în afara localităților. Acele sisteme erau gândite și realizate de specialiști. Oamenii și-au luat pământurile, că aveau dreptul sau nu. Au stricat canalele, au luat dalele și le-au dus în propriile gospodării, iar statul, prin unitățile de profil, s-a făcut că nu vede. Acum apele acoperă localități aducând pagube importante. Despăgubirile de la Guvern date aproape an de an sunt ca o picătură în ocean. E nevoie urgentă de lucrări de amenajare a sistemelor care să colecteze apele de pe dealuri și să le dirijeze către albiile râurilor. Altfel pagubele vor crește de la an la an. Nici companiile de asigurări și nici statul nu vor mai putea face față nenoricilor care se vor produce. Poporul va fi măturat de potop.

Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru râuri din opt judeţe, aceasta fiind valabilă de miercuri de la ora 15.00 şi până joi, la ora 10.00. De asemenea, este cod galben pentru alte râuri, din majoritatea judeţelor ţării, conform news.ro.

Potrivit hidrologilor, de miercuri, ora 12.00, până joi, la ora 24.00, este în vigoare o avertizare Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice Crişul Negru (judeţele Bihor şi Arad), Crişul Alb (judeţele Hunedoara şi Arad), Arieş (judeţele Alba şi Cluj), Târnava Mică, Târnava Mare (judeţele Harghita, Mureş, Sibiu şi Alba), Mureş (judeţele Alba, Cluj, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega, Timiş, Pogăniş, Bȃrzava, Caraş (judeţele Timiş şi Caraş-Severin), Drincea, Desnӑţui (judeţele Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt (judeţele Harghita, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Argeş, Dolj şi Olt), Vedea (judeţele Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov), Ialomiţa (judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Ialomiţa). De asemenea, a fost emis Cod galben, de miercuri de la ora 12.00 până joi la ora 9.00, pe râurile din bazinele hidrografice Suceava (judeţul Suceava), Moldova (judeţele Suceava şi Neamţ), Bistriţa (judeţele Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş (judeţele Harghita, Covasna, Bacău, Neamţ şi Vrancea), Bârlad (judeţele Iaşi, Neamţ, Vaslui, Vrancea, Bacău şi Galaţi), Jijia (judeţele Botoşani şi Iaşi), Prut (judeţul Botoşani). Totodată, de miercuri de la ora 15.00 şi până joi la ora 10.00 va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice Drincea, Desnӑţui (judeţele Mehedinţi şi Dolj), Jiu, Gilort (judeţul Gorj), Motru (judeţele Gorj şi Mehedinţi), Olt (judeţele Braşov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Argeş, Olt şi Dolj). Hidrologii spun că în perioada menţionată se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare. Fenomenele se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare miercuri, în intervalul orar 16.00 – 24.00, pe unele râuri din judeţele Gorj, Vâlcea şi Sibiu.