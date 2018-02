Rămâne cum am stabilit… FC Botoşani va juca în play out

Dezamăgiţi de prestaţia penibilă din ultimele etape a echipei favorite, majoritatea suporterilor botoşăneni au preferat să stea acasă la ultimul meci din sezonul regulat disputat sâmbătă 24 februarie. Astfel la meciul FC Botoşani – Gaz Metan Mediaş 1-0, din cadrul etapei a XXVI a, doar vreo 500 de spectatori au fost prezenţi în tribunele Municipalului botoşănean suportând cu stoicism o temperatură hibernală de minus cinci grade. Cei prezenţi au asistat live la prima victorie a FC Botoşani în 2018, după o secetă de şapte etape în care echipa antrenată de Costel Enache a murit puţin câte puţin, afundându-se în mlaştina neputinţei fotbalistice. Unicul gol al partidei a fost înscris de Mihai Roman (foto) în min.37 din penalty. Iată şi formula câştigătoare, de la “spartul târgului”, trimisă în teren de antrenorul Enache: Cobrea – Ungurușan, Burcă, Miron, Mușat, Tincu, Achim, M.Roman (min.84 Moruțan), Oaidă, Golofca (min.55 Chitoșcă), Golubovic (min.69 Axente). Şi de această dată jucătorii cu pretenţii de la FC Botoşani, alde Golofca, Achim, Golubovici sau Moruţan au spus “pas” talentului şi s-au complăcut într-un joc fără orizont. „Nu a fost un joc spectaculos. Mă așteptam la așa ceva. Sunt două echipe care aveau stări aproape asemănătoare, puțină lipsă de încredere. Mediaș este o echipă foarte bine schimbată după reluarea campionatului, o echipă care a jucat destul de ofensiv. Noi nu veneam după o perioadă bună, ne lipsea încrederea. A ieșit un joc de luptă, încrâncenat. Eu sper ca victoria de astăzi să fie un pansament pentru rănile provocate de eșecurile din ultima perioadă, să fie un restart pentru noi obiective și recâștigarea grupului. Nu am avut o bucurie extraordinară pentru că rănile au rămas. Parcă nu am reușit să ne recâștigăm bucuria și încredere. După marcarea golului am încercat să fim echilibrați și nu să ne avântăm, să nu riscăm spații mari. Nu ne-am mai asumat foarte multe riscuri. Adversarul și-a asumat și am avut multe spații de contraatac, am avut ocazii. Terenul a fost destul de moale. Pe un asemenea teren e destul de greu să aplici unele lucruri pe care le-ai pregătit. Ambele echipe am evitat construcția. Un asemenea teren îți aduce riscuri în apropierea propriei porți. A fost un joc de luptă, mingile au fost la bătaie, contactele au fost destul de dure. Am avut la pauză multe probleme de rezolvat dar nu au fost accidentări care să necesite înlocuiri. Crampe musculare, dureri musculare. Golubovic este sub supraveghere, va face un control. E ceva în zona capului, e într-o stare de amețeală și greață”, a declarat antrenorul Costel Enache la finalul meciului cu Gaz Metan Mediaş. În urma acestei partide, FC Botoşani termină sezonul regulat pe locul 7 al clasamentului Ligii I, cu 39 de puncte, golaveraj 28-26. Poate singura satisfacţie, „de doi bani”, pentru echipa botoşăneană ar fi faptul că a încheiat campionatul înaintea amărâţilor de la Dinamo Bucureşti. „câinii roşii” ratând şi ei turneul play off de pe locul 8. Şi urmează, începând de sâmbătă 3 martie, turneul play out, fază în care FC Botoşani va avea de jucat 14 meciuri. Nu înainte de a juca în seara de miercuri 28 februarie partida de pe Municipal contra CSM Poli Iaşi, întâlnire contând pentru sferturile de finală ale Cupei României. (Gabriel BALAŞA)