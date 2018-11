Puțin și bun dar totul făcut cu pasiune este regula în comuna Dodești

Written by:

Greu de crezut dar adevărat. Mai există comunități care nu-s aproape de orașe, dar unde crește natalitatea, unde se întemeiază gospodării noi, unde investițiile publice se regăsesc în investiții private mult mai mult decât altundeva și unde spiritul comunității și mentalitatea s-au schimbat semnificativ într-un timp scurt.

Așezată printre dealuri mai aprige sau mai domoale precum vorba moldoveanului, cu rădăcini adânci în istoria locului, comuna Dodești, din județul Vaslui este o oază de dezvoltare în peisajul general. E comună mică sau cel puțin așa era și acesta reprezenta un motiv pentru mișcările încete ale administrației locale. Vreo doi kilometri de asfalt la intrarea în Dodești, din drumul județean era de ajuns, iar mai departe parcă plutea mereu o atmosferă apăsătoare. E o zonă de oameni gospodari care dintotdeauna au știut să-și apere „sărăcia, nevoile și neamul”, vorba poetului.

De sus de pe deal se vede acum forfotă permanentă și un drum nou de asfalt, care pleacă din județeanul aflat în modernizare, șerpuiește domol către satul centru de comună. Coborând pe ruta obișnuită să spunem, adică pe drumul central, se vede o școală nouă care mai are nevoie de mici retușuri și va fi pusă la dispoziția elevilor, iar în apropierea primăriei este o grădiniță nouă. Peste tot e nevoie de învingători în frunte. Nimeni nu contestă reușitele unuia sau altuia, dar sunt exemple în care imposibilul a devenit posibil tocmai datorită curajului și a menirii de învingător. Alegerile locale din 2016 au adus în prim plan, la Dodești, un om ambițios care a jucat corect în competiția electorală, unde există, de regulă, multă mizerie, dar cu pasiune și convingere că multe idei pot fi aplicate la nivelul comunității. Din Bacău de loc, adică de la oraș, actuala primăriță a comunei Dodești a ajuns în 2007, împreună cu familia, în zona pe care o administrează cu succes astăzi. E nevoie de ceva mai mult curaj pentru a lăsa orașul și să vii la sat, dar oamenii adevărați reușesc oriunde ar fi. Soțul este preot în comună și împreună au reușit să dea un suflu nou locurilor pe unde au trecut. Nu e o laudă. Un singur dialog cu primărița de la Dodești este de ajuns pentru a convinge pe oricine că există oameni adevărați și datorită lor comunitățile s-au dezvoltat în toate perioadele.

Societatea se dezvoltă în jurul unor lideri care știu să adune energiile pozitive și să le transforme în fapte. Investiții mai vechi au fost finalizate în doar doi ani la Dodești și tot în această perioadă scurtă au fost finalizate investiții noi. Pe un deal, nu departe de intrarea în satul Dodești este o firmă de construcții care și-a făcut sediul aici, iar pe celălalt deal, în zare, o biserică bine gospodărită își înalță spre cer turlele scăldate în lumina toamnei târzii. Este un peisaj de tablou. Din centrul satului, din fața școlii și a primăriei pleacă un drum asfaltat recent și ajunge în drumul județean. Acolo este o râpă care înainta dacă n-ar fi fost oprită. Acum oamenii au două variante de ieșire din sat iar drumuri bune înseamnă acces mai ușor și dezvoltarea unor activități private. De remarcat că la Dodești, o comună mică așa cum era cunoscută, se construiesc multe case noi, iar terenurile sunt mult mai scumpe decât în alte zone care-s așezate lângă căi rutiere importante. Asta arată clar că zona se dezvoltă. A fost nevoie de un impuls din partea administrației locale și întreaga zonă începe să fie din ce în ce mai căutată. „Lucrăm la mentalitate. Dcă ne dorim mai mult avem mai mult, nu există că atât se poate pentru că am fi o comună mică sau mai știu eu din ce motive. Mai greu sau mai ușor oamenii se conving că se poate. Pe mulți tineri i-am îndrumat să apeleze la fondurile europene pentru a dezvolta mici ferme argumentul fiind că eu am încercat și am reușit. Numai așa putem dezvolta comunitatea. Toți ne implicăm”, spune simplu și la obiect primarul comunei Dodești, Loredana Cerbu. Un reportaj amplu citiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 21 noiembrie 2018.