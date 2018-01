Punct (2017)! şi de la capăt (2018)…

Fără îndoială că, după experienţa unui prim an în Parlament, este necesar un mic raport M-am străduit ca, în primul meu an de activitate în Camera Deputaţilor, să respect principiul de la care am pornit în toamna lui 2016, atunci când am decis să candidez pentru o poziţie de parlamentar de Botoşani: acela de a-mi concentra întreaga activitate pe probleme punctuale, concrete, palpabile, de a căror rezolvare depinde binele celor pe care îi reprezint. Din acest motiv mi s-a părut lipsit de importanţă, ba chiar o ipocrizie, să încerc să punctez la statistici abstracte, precum cele privind numărul de proiecte legislative iniţiate, luări de cuvânt, întrebări, interpelări sau alte cifre goale. Sper să fiu bine înţeles: toate aceste instrumente sunt utile, cu condiţia să fie folosite cu eficienţă, şi nu pentru a umfla nişte numere cu care să defilăm apoi în faţa alegătorilor. Vizavi de acest gen de abordare politicianistă, obişnuiesc să spun că toţi cei care vor statui n-au decât să-şi facă! Şi, eventual, le putem pune pe toate în faţa Teatrului Mihai Eminescu, rămas în stadiul de ruină în ciuda cifrelor ameţitoare pe care le citim prin fel de fel de bilanţuri. Personal, am făcut în calitate de parlamentar doar ceea ce mi s-a părut a fi cu adevărat important pentru Botoşani şi pentru botoşăneni, concentrându-mi eforturile pe două obiective majore: modernizarea Drumului Naţional 28B Botoşani-Târgu Frumos şi reabilitarea teatrului. La acestea s-au adăugat demersurile constante privind iniţierea şi derularea altor investiţii în infrastructura rutieră a judeţului: DN 24C Manoleasa-Rădăuţi Prut, DN 29D Botoşani-Ştefăneşti sau DN 29 Botoşani-Săveni. În aceste condiţii, pot aprecia că, per total, anul 2017 s-a încheiat cu rezultate medii spre bune. Pe de o parte, am reuşit să impulsionez continuu, prin toate pârghiile avute la dispoziţie ca deputat de opoziţie, organismele cu putere de decizie pentru ca reabilitarea drumului Botoşani-Târgu Frumos să poată demara efectiv în 2018. Amendamentul susţinut în comisiile reunite de Buget-Finanţe, unde am fost prezent, a avut succes, iar includerea acestei investiţii ca fişă de obiectiv în Legea Bugetului de Stat pe 2018 (Anexa 3/24 – Ministerul Transporturilor) reprezintă o victorie de etapă importantă pentru botoşăneni. Pe de altă parte, în ciuda tuturor demersurilor personale şi ale primarului Cătălin Flutur, nu am reuşit să trecem peste obtuzitatea factorilor de decizie în privinţa alocării resurselor financiare necesare consolidării şi restaurării Teatrului Mihai Eminescu. Deocamdată! Dezvoltarea continuă a relației cu primarii, viceprimarii, consilierii județeni și locali din județul Botoșani a reprezentat și va reprezenta pentru mine un obiectiv prioritar, oricare dintre aceștia având în mine un partener corect și loial, motivat și de faptul că fiecare dintre aleși reprezintă o comunitate de locuitori ai județului nostru. De altfel, am prezentat public toate aceste activităţi pe parcursul întregului an 2017 prin conferinţe de presă, ştiri şi emisiuni sau prin postări pe pagina de Facebook. În 2018, în calitate de membru al Comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură din Camera Deputaţilor, voi continua să urmăresc atent şi să impulsionez pe toate căile, etapă de etapă, proiectele majore importante pentru judeţul nostru. Mă refer, desigur, la DN 28B Botoşani-Târgu Frumos, în care lucrurile trebuie să înceapă să se concretizeze, la găsirea unei căi legale prin care reabilitarea teatrului să obţină finanţare, dar şi la lucrările necesare pe drumurile naţionale Santa Mare-Ştefăneşti-Manoleasa, Manoleasa-Rădăuţi Prut, Botoşani-Ştefăneşti şi Darabani-Rădăuţi Prut. Nu în ultimul rând, voi veghea şi voi interveni ori de câte ori va fi necesar pentru ca Drumul Strategic Judeţean care va traversa judeţul de la sud la nord să devină realitate, fiind vorba de un proiect de care sunt extrem de ataşat, în calitate de iniţiator al său încă din perioada când m-am aflat la conducerea Consiliului Judeţean. Despre ce trebuie să se întâmple la CJ Botoşani sunt multe de spus. Dar să vedem ce va fi în 2018! Cu deosebit respect pentru toţi botoşănenii cărora sunt mândru să le reprezint interesele în Parlamentul României, ing. Cristian Achiţei (foto) – deputat PNL de Botoşani.