Protestul diasporei din 10 august este o mare minciună, la fel ca și campania „fără penali în funcții publice”

Să vină un milion de oameni la București și atunci acțiunea se poate numi protest. Până acum doar presa plătită gras protestează folosind limbaj suburban și acuzații gratuite la adresa celor care nu plătesc în conturile instituțiilor de presă respective. Așa zisul protest nu mai este asumat de nimeni. În cel mai pur stil românesc nimeni nu știe cine organizează protestul, deci nimeni nu răspunde, adică avem de a face cu anonimi, că tot de atâția ani turnătorii, reclamagiii sunt anonimi, iar procurorii instrumentează așa zise dosare făcute pe declarațiile anonimilor. Să vină un miliond e oameni în capitală. Ar fi bine. S-ar vedea că România are societate civilă. Așa însă când se încearcă pe toate căile încălcarea legii, iar niște indivizi oarecare încearcă să dea ordine jandarmilor și altor instituții ale statului român, e haos, nu protest civic. Societatea civilă, sindicatele ori alte organizații au organizat în lume proteste de amploare pe teme clare și de cele mai multe ori au avut de câștigat. Toți însă au respectat legislația în vigoare. În stilul românesc legea nu contează și spun că au dreptate cei care țipă mai tare.

După o perioadă în care indicele ROBOR a crescut, după creșterea artificială a prețurilor pentru că au crescut salariile bugetarilor și s-a majorat salariul minim pe econmie la 1.900 lei, iar comercianții de orice fel fură pur și simplu veniturile obținute în plus de unii, situația economică și socială din România s-a calmat. A revenit stabilitatea cu care se învățase românul. Nu e bine că-i liniște însă pentru că niște penali și analfabeți vor să ajungă la putere, dar nu prin alegeri. Acești analfabeți care „trudesc” pentru așa zisa acțiune civică „fără penali în funcții publice” vor la putere, vor instabilitate în țară pentru ca rusul și occidentalii să cotropească de-a dreptul România. Deja suprafețe mari de pământ sunt cumpărate doar pentru subvenția europeană de către occidentali, deja rezervele naturale lăsate de Dumnezeu pe aceste meleaguri sunt furate de Occident, deja bogăția spirituală și materială în ansamblu a României este furată de Est și de Vest. Ce mai este de furat, băi analfabeților, de vă luptați ca la Mărășești?

Revenim. Este stabilitate în țară, oamenii de rând pot să-și planifice anumite cheltuieli și investiții personale pe baza veniturilor pe care le obțin. Nu e bine. Dacă nu-i haos, Uniunea Salvați România – fugărind românii din țară sau făcându-i sclavi Estului și Vestului – nu înaintează două-trei procente în sondaje. Acest așa zis partid nu are filiale locale, nu are aleși locali, decât pe ici pe acolo, nu are doctrină, nu are oameni de valoare, nu are alternative pentru o eventuală accedere la guvernare. Cineva, filozof în acte, dar în realitate e cam coadă de topor, cum spune românul, lansa recent un îndemn la unirea partidelor din opoziție. Să ne aducem aminte că România a avut opoziție unită sub numele de Convenția Democrată din România. Iar această alianță de partidulețe a ridicat hoția la rang de lege, timp de patru ani cât s-a aflat la butoanele puterii. Cine cu cine să se unească acum? USR n-are membri în afara analfabeților ajunși prin funcții publice. PNL este un partid de opoziție, dar nu poate intra într-o viitoare construcție de acest fel. PMP înseamnă Băsescu și s-a terminat cu opoziția. Câteva fetișoare și băieți bine plătiți umblau disperați zilele trecute prin instituții publice pentru a obține semnături la așa zisa acțiune civică „fără penali în funcții publice”. Mai mulți cetățeni sâcâiți de insistența acestor tineri, plătiți după numărul de semnături obținut, întreabă: „Bine, dați jos Guvernul, că de fapt acesta-i scopul vostru. Ce puneți în loc?”

„Nu știm, că noi adunăm semnături”, a fost răspunsul unei copile care credea că face un ban cinstit plimbând niște hârtii și sâcâind oamenii la cap să semneze pe niște tabele fără valoare. Ea nu-și dă seama că-și fură viitorul de fapt prin astfel de acțiuni. Așa e și cu protestul. Tot acești analfabeți au lansat ideea că diaspora tăbărăște în România să protesteze. E o minciună ordinară. Cetățenii români care lucrează în străinătate au alte priorități. Nu vorbim de cei care se duc la furat ori fac parte din organizații diverse finanțate de mafioți internaționali. Cei care s-au dus la muncă ei au grijă să câștige niște bani pentru dezvoltarea propriilor familii. Ce ar fi incorect că Guvernul PSD a mărit salariile și găsește bani de investiții publice, care înseamnă alte locuri de muncă, dări la stat și așa mai departe? Ce importanță are că Dragnea este condamnat că ar fi furat voturi? Ce importanță are că Dragnea ar fi „pus o vorbă” pentru două angajate de la o instituție publică? Acestea oare sunt marile probleme ale României? De ce nu se inițiază proteste pentru că nu-s drumuri, că se construiesc drumuri la prețuri mult prea mari, că nu sunt destui constructori serioși în România? Acestea sunt marile probleme ale României. Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 15 august 2018.