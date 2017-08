Prostie, corupție și incompetență la înmatriculări

Un cetățean care și-a cumpărat o mașină, indiferent că-i nouă sau folosită, trebuie să aștepte și o jumătate de an până să poată circula. Din martie, parcă, rezervările pentru înmatricularea provizorie sau definitivă a unei mașini se fac numai online. Sistemul permite înregistrarea după seria de șasiu a mașinii. Asta înseamnă că un „combinator” de mașini, care lucrează sută la sută la „negru”, adică fără să dea vreun leu amărât statului român, înregistrează în sistem vreo zece-douăzeci de mașini și un cetățean care și-a luat și el o mașină nu găsește loc s-o înmatriculeze decât după vreo jumătate de an. Până atunci acesta ține mașina în parcare și așteaptă. Asta e cauza principală. De aici încep să apară treburile „românești”. Pe lângă serviciile de înmatriculări și reprezentanțele teritoriale ale Registrului auto Român s-au format adevărate afaceri. Aceste „afaceri” nu-s conduse de oricine, ci doar de „mahări”. Mulți și-au cumpărat o mașină, mai bună sau mai veche, pentru ca să facă treabă, să câștige o bucată de pâine. Nu se poate. În România anului 2017 e mai ușor să faci bani „negri” decât să trăiești corect, respectând legea. Bineînțeles că bani negri fac doar proștii din funcții publice. Cetățenii de rând care vor să respecte legea nu au loc în societatea românească măcinată de corupție.

Recent onor Guvernul a acceptat o propunere de la câțiva parlamentari și a modificat legislația prin care obligă cumpărătorul să se prezinte la administrația financiară pe raza căreia are domiciliu, în termen de 90 de zile, să înregistreze mașina. Aceeași prevedere exista în lege, dar tot funcționarii corupți n-o aplicau la tot poporul. Ce schimbă modificarea? Nimic. Cei care se ocupă cu vânzarea mașinilor vechi tot la „negru” lucrează, cetățenii de bună credință tot corecți vor fi dar dezavantajați, iar șpăgarii din funcții publice își vor mai aduna în conturi mii și mii de euro.

La Vaslui, de exemplu, ca să înmatriculezi o mașină pe care ți-ai cumpărat-o ca să-ți poți face munca de zi cu zi, trebuie să aștepți aproape o jumătate de an sau să dai șpagă vreo 150 de euro. Prefectura Vaslui anunța nu demult, cu surle și trâmbițe, că se fac programări online și timpul de așteptare s-a micșorat. Realitatea stă altfel. Programări online se fac, dar timpul de așteptare a crescut. Înainte de 1990, unii se plângeau că așteaptă prea mult pentru a intra în posesia unei mașini. Acum când poți s-o cumperi de pe o zi pe alta nu poți circula cu ea, decât după o jumătate de an sau chiar un an. Interesantă este și prevederea conform căreia o mașină fără inspecție tehnică va fi radiată temporar din circulație. Dacă nu poți să înscrii mașina în termenul legal, cum să faci inspecția tenhică? Băi inteligenților care modificați pe genunchi legi, nu vedeți că sunteți jalnici de nepregătiți? Nu vedeți că n-aveți legătură cu realitatea? În loc să caute soluții pentru ca omul simplu, care nu dă șpaga de rigoare, să beneficieze de un serviciu la care contribuie din munca lui prin taxe și impozite, proștii cu funcții publice „bat tot în boul care trage”, adică sancționează tot pe cel care-i corect.

Revenind la programările online. Un cetățean cu domiciliul într-un județ poate să-și facă programare online și-n alte județe. Acest artificiu, promovat chipurile pentru a se micșora timpul de așteptare la înmatricularea unei mașini, este de fapt cheia corupției din sistem. Un „combinator” de mașini din Iași să spunem ocupă 20 de poziții în Vaslui dând șpaga de rigoare și cei care și-au cumpărat câte-o amărâtă de mașină trebuie să stea cu ea în parcare până-și fac acești vânzători treaba. Ce înseamnă să vândă zece-douăzeci de mașini într-un an o persoană fizică? Înseamnă o activitate comercială pentru care ar trebui să se plătească impozit la stat, TVA etc. Nimeni nu plătește, cei de la RAR primesc șpăgile de rigoare, sistemul de înscrieri online e făcut ca să nu identifice acest comerț „la negru” și toți cei implicați în aceste hoții trăiesc bine și au venituri de mii de euro lunar. În tot acest timp, amărâtul respectă legea, plătește taxe și impozite și muncește din greu. Vom reveni. (B.A.U.)