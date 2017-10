Prostia ridicată la rang de virtute

Written by:

Pamflet

Nu mai încep cu replica lui Ion Creangă, ci pur și simplu încep spunând că unii sunt atât de slab pregătiți și atât de proști din fire încât mă mir că îi mai ține pâm-ntul. Un mocoflender, susținut de alt ratat, dar om politic, după credința domniei sale, s-a trezit vorbind numai ca să-și audă vocea. E vorba un fost viceprimar la Primăria Vaslui, acum consilier local care mereu are câte ceva de spus împotrivă, evident, pentru că e în opoziție. Ce-o fi înțelend acest frustrat din politică, din administrarea unui oraș, din postura de a fi în opoziție nu poți să înțelegi pentru că omul chiar arată că ar fi luat-o razna rău de tot.

Scena: o ședință extraordinară de Consiliu local cu două puncte pe ordinea de zi. Un punct viza strategia de dezvoltare locală pe următorii ani, un document necesar pentru atragerea de fonduri europene. Al doilea punct pe ordinea de zi era un proiect de hotărâre privind alte investiții aflate în stadiul de propuneri. Aceste proiecte au trecut prin comisiile de specialitate, așa cum spune legea administrației publice locale, după care au ajuns în plen pentru a fi votate. Acolo, în comisii, au fost votate. Un proiect a avut două abțineri. Asta înseamnă că proiectele au fost discutate și apoi supuse la vot. La ședințele pe comisii au participat și mocoflenderul 1 și mocoflenderul 2. Primul proiect e clar, acolo există o sumă de peste 27 milioane euro și niște proiecte care depășesc această sumă, dar se va face selecția la momentul oportun. Strategia de dezvoltare, așadar, a fost votată în unanimitate.

Actul doi a fost dovada clară că unii vor să ducă prostia la rang de virtute. Al doilea proiect de hotărâre care avea un nume destul de greoi, ceva cu mobilitate urbană a scos din somnul rațiunii care naște monștri un cetățean ce are treabă cu administrația locală cum are treabă baba cu mitraliera. S-a apucat mocoflenderul de combătut. Și dăi și luptă neicușorule, dar nu prea era luat în seamă. Omul voia să i se spună câte accidente au avut loc într-o zonă din Vaslui. Măi, mocoflendere, care ai fost și viceprimar, cu o simplă cerere la Inspectoratul Județean de Poliție poți primi vreo sută de pagini cu statistici din ultimii ani. Apoi, poți frumos să le citești până te prinde mucegaiul, după care, dacă înțelegei ceva, mai vorbești, dar nu bați câmpii, ci emiți vreo opinie pertinentă, dacă ești în stare de așa ceva. Ce rost are să întrebe acest frustrat și ratat politic pe un reprezentant al IPJ dacă știe statistica accidentelor pe de rost și dacă-i poate spune pe moment câte accidente s-au întâmplat într-o anumită zonă? Răspunsul e simplu. A crezut că dă bine la presă intervenția lui. Din păcate omu’ chiar „prindea muște pe pereți” după cum spune moldoveanul. Statistica nu interesa pe nimeni pentru că reprezintă niște cifre seci, iar subiectul se referea, de fapt, la fluidizarea traficului în anumite zone ale orașului unde se creează aglomerație. Mai important de discutat ar fi cum se pot preveni accidentele pe șosele. Tocmai asta au spus consilierilor cei care au întocmit proiectul respectiv. Prostul însă o ținea pe a lui. El avea o întrebare generală, dacă o fi înțelegând ce înseamnă generală și voia răspuns punctual. Păi cum să răspundă cineva în câteva cuvinte la o întrebare de ordin general?

N-a ajuns un prost. S-a mai trezit unul, care-i tot în opoziție cu ele însuși probabil și a dublat prostia primului mocoflender. Interesant de precizat este și faptul că ambii mocoflenderi au folosit expresii de tipul: „să ni se dea statistici, docmunte din care să reiasă, bla, bla”. Păi de ce să vă dea alții, voi sunteți handicapați, nu vă puteți informa? Culmea e că acești doi mocoflenderi au pierdut timpul celorlați bătând câmpii. Iar culmea prostiei este că la final primul mocoflender a votat cu două mâini proiectul pe care l-a contestat. Evident că în final cele două proiecte de hotărâre au trecut cu unanimitate de voturi. Sunt proiecte pentru comunitate și restul amănuntelor de ordin tehnic, statistic, se vor prezenta și analiza pe parcursul derulării. Cele două proiecte de hotărâri au fost, de fapt, niște aprobări de principiu. Când se vor aplica proiectele, acestea vor fi discutate separat și finalul îl va ști fiecare cetățean interesat. Așa cum spuneam la început, însă, unii ridică prostia la rang de virtute sau, după cum spune moldoveanul, ține vaca de coarne și spune că-i ciută. Vom mai reveni pe aceste plaiuri pentru că, din păcate, există mulți proști care încurcă, pentru că nici măcar n-au puterea să se dea la o parte, dacă mintea nu-i duce să facă ceva bun pentru comunitate. (B. A.)