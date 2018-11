Proiect international “Fighting Gender Inequality through Youth Work”

Asociatia EuroDEMOS a fost partener in cadrul proiectului strategic de crestere a capacitatii in domeniul tineret – Figthing Gender Inequality through Youth Work, coordonat de Youth for Social Changes din Albania, co-finantat prin programul Eramus+ al Uniunii Europene. Proiectul a fost implementat cu parteneri nationali din: Grecia, Romania, Polonia, Turcia, Kosovo, Montenegro, Macedonia.

Proiectul Fighting Gender Inequality through Youth Work a avut ca scop promovarea egalitatii de gen in societate prin dezvoltarea reprezentantilor din organizatiile participante pentru a aborda cauzele inegalitatii de gen si pentru a identifica solutii eficiente. Pentru indeplinirea scopului proiectului au fost desfasurate 5 mobilitati internationale cu participarea reprezentantilor staff a organizatiilor, liderilor si lucratorilor de tineret, profesorilor, managerilor de proiect la: 1 Seminar informativ in Struga, Macedonia, 2 traininguri de formare in Prishtina, Kosovo si Durres, Albania si 1 Vizita de Studiu in Piekary, Polonia. Proiectul include in perioada 01 – 31 iulie si programe de specializare de tip Job Shadowing.

In perioada 01 iulie – 15 Septembrie 2018 Asociatia EuroDEMOS a organizat in Romania 5 activitati de consolidare a capacitatii organizationale ce au totalizat 85 de participanti care sunt lideri de tineret, lucratori de tineret, profesori, manageri de proiect, membri staff din ONG-uri s.a. dupa cum urmeaza:

2 traiguri in Iasi in datele de 16 si 17 iulie 2018

1 training in Barlad in data de 19 iulie 2018

1 training in Bacau in data de 21 august 2018

1 masa rotunda in Slatina in data de 05 septembrie 2018

EuroDEMOS este o asociatie internationala de aparare a drepturilor omului, scoala civica de implicare voluntara, formare si afirmare la nivel local, national si international de lideri de opinie, prin intermediul programelor aplicative de interes European. EuroDEMOS are o istorie de 28 de ani acumulata prin activitate civica constanta. Prioritar, in ultimii 14 ani de activitate la nivel international ONG EuroDEMOS s-a specializat pe politicile europene in domenii precum: voluntariat, tineret, cetatenie activa, educatie si formare profesionala, antreprenoriat, antreprenoriat social, egalitate de sanse, sport la nivel de masa, educatie civica s.a.