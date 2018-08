Proiect internațional Dive deeper into Social Entrepreneurship Octombrie 2017 – Decembrie 2018

SCURT COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația EuroDEMOS este partener în proiectul internațional “Dive deeper into Social Entrepreneurship” desfășurat în perioada 01 octombrie 2017 – 31 decembrie 2018. Dive deeper into Social Entrepreneurship este un proiect de dezvoltare a capacității organizaționale care urmărește oferirea unei modălități de dezvoltare a resurselor umane, încurajarea activităților practice de antreprenoriat, stabilirea unor mijloace eficiente pentru creșterea angajabilității tinerilor și dezvoltarea cooperării strategice între diferiți actori sociali. Proiectul este co-finanțat prin Programul Erasmus+ a Uniunii Europene. Proiectul “Dive deeper into Social Entrepreneurship” este coordonat de Youth Alliance Krusevo – Macedonia și este desfășurat în parteneriat cu Asociația EuroDEMOS – România, Social Work Lab – Peru, Intercultural Association for All – Portugalia, Association of active youths of Florina – Grecia, National Youth Forum Bulgaria – Bulgaria, International Blue Crescent Relief and Development Foundation – Turcia, Belle & Co – Africa de Sud, Intercambio cultural & Voluntariado – Costa Rica. În cadrul proiectului, în perioada 01 ianuarie – 31 mai 2018, Asociația EuroDEMOS a organizat în Iași, România o amplă campanie publică adresată tinerilor, liderilor și lucratorilor de tineret. Trainerii EuroDEMOS au organizat 3 Dezbateri și 5 Info Days care au avut 250 de beneficiari din comunitatea ieșeană. În cadrul activităților de tip Info Days participantii au fost implicati prin metode non formale pentru a întelege rolul important al antreprenoriatului social într-o comunitate și pentru a cunoaște oportunități de formare susținute prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Dezbaterile au creat cadrul propice pentru un dialog deschis și constructiv, pe tema antreprenoriatului în general și în special a antreprenoriatului social, între tinerii participanți și invitați din sectorul public și antreprenorial din Iași. Campania publică este continuată cu organizarea a 3 metode non-formale de tip Pitch Night în perioada 01 iunie – 31 august 2018 ce vor avea 80 de beneficiari din rândul tinerilor, liderilor și lucrătorilor de tineret din Iași sau veniți la studii în Iași. Primul Pitch Night a fost organizat în colaborare cu Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași și a creat cadrul ca tinerii să își prezinte ideile de afaceri într-un mod foarte succint si atractiv în fața unui antreprenor de succes din comunitatea locală. Persoanele interesate să participe la urmatoarele 2 metode de tip Pitch Night sunt invitate să urmărească facebook-ul EuroDEMOS pentru a afla detalii despre modalitatea de inscriere, datele și locațiile de desfășurare. EuroDEMOS este o asociație internațională de apărare a drepturilor omului, școală civică de implicare voluntară, formare și afirmare la nivel local, național și internațional de lideri de opinie, prin intermediul programelor aplicative de interes European. EuroDEMOS are o istorie de 28 de ani acumulată prin activitate civică constantă. Prioritar, în ultimii 15 ani de activitate la nivel internațional ONG EuroDEMOS s-a specializat pe politicile europene în domenii precum: voluntariat, tineret, cetățenie activă, educație și formare profesională, antreprenoriat, antreprenoriat social, egalitatea de șanse, sport la nivel de mase, educație civică ș.a.

Președinte EuroDEMOS, Coordonator proiect,

Morel Bolea Cătălina Aghiniței