Probota își începe timid drumul european

Aflată la 30 de kilometri de municipiul Iași, comuna Probota încearcă să recupereze timpul pierdut.

Formată din satele: Bălteni, Perieni și Probota , comuna este una dintre cele mai vechi așezări de pe aceste melaguri. Drept dovadă este descoperirea unei necropole din epoca bronzului. Comuna poartă numele Mănăstirii Probota ce în vechime avea întinse moșii pe aceste meleaguri. După secularizarea averilor mănăstirești în vremea lui Alexandru Ioan Cuza, un număr de 10 familii de aici au fost împroprietărite cu terenuri iar documentele se mai păstrează și astăzi.

Probota de astăzi încearcă să țină pasul cu așezările vecine, cum ar fi Trifești care a început cu mult înainte parcursul european al contractării și implementării proiectelor cu fonduri structurale. Venirea unui nou primar după alegerile din 2016, în persoana tânărului Constantin Zămisnicu, a însemnat schimbarea gândirii în actul administrativ și trecerea la un nivel superior în ceea ce privește abordarea probelemelor comunității. Venit din mediul de afaceri, mai precis din agricultură, primarul de la Probota are un alt fel de a gândi actul administrativ și, mai ales, în ceea ce privește stabilirea priorităților comunității. “Nu vreau să reproșez nimic nimănui, dar se vede cu ochiul liber că noi am pierdut startul în comparație cu vecinii noștri, în ceea ce privește absorbția fondurilor europene. Oamenii zilelor noastre sunt mult mai exigenți și își doresc să vadă că și cei din primăria comunei noastre își dau silința să facă proiecte pentru asfalatrea drumurilor, pentru modernizarea școlilor, dispensarului, căminului cultural sau a altor obiective de interes public. În ultimii ani lucrurile nu s-au preamișcat în această direcție și acesta a fost și unul dintre motivele pentru care am candidat la funcția de primar. Nu este deloc o muncă ușoară dar eu sunt învățat cu munca și nu mă sperii prea ușor. Am început să accesăm proiecte și să obținem finanțare. Echipa de la primărie devine pe zi ce trece tot mai profesionistă și rezultatele muncii noastre se vor vedea în viitorul apropiat. Nu îmi doresc altceva decât ca, atunci când îmi voi încheia mandatul de primar, oamenii comunei să mă respecte măcar atât cât m-au respectat atunci când am câștigat această demnitate. Avem multe lucruri de făcut și imediat cum vremea ne va permite vom demara implementarea proiectului prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a II-a, prin care vom asfalta peste 4 kilometri de drumuri comunale și vom moderniza școlile din Probota, Perieni și Bălteni. În cadrul acestui proiect avem prinsă și modernizarea dispensarului comunal. Mai avem depus un proiect la AFIR prin care dorim asfaltarea a încă 7 kilometri de drumuri. Eu spun că este mai mult decât un început bun pe parcursul nostru european. Vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor din comună pentru că sunt alături de echipa noastră, că se mobilizează în treburile publice, așa cum s-au mobilizat la finalizarea casei parohiale și a prăznicarului de la Bălteni”, ne-a declarat Constantin Zămisnicu, primarul comunei ieșene Probota.

Apropiat de oamenii care l-au propulsat în fruntea comunității, edilul nu a contenit să ne dea exemple ale vredniciei oamenilor pe care îi conduce. “Am reușit să curățăm pășunea împreună cu toți cetățenii comunei și acum este mult mai ușor să păstrăm această curățenie pentru că nimeni nu vrea să fie arătat cu degetul că își bate joc de munca oamenilor. Oamenii noștri sunt harnici și gospodari și merită tot ceea ce este mai bun și le poate face viața mai ușoară. Anul acesta vom finaliza lucrările la aducțiunea de apă și la canalizare. Ne vom apuca de alte proiecte pentru că probotenii merită să beneficieze de tot confortul vremurilor pe care le trăim”, a încheiat Constantin Zămisnicu, vrednicul primar al comunei ieșene.

În aceeași notă optimistă, primarul de la Probota le transmite investitorilor că aici îi așteaptă forță de muncă din care 70% calificată, terenuri și spații ce pot fi concesionate foarte ușor și la prețuri excelente. (Marius HERMENIUC)