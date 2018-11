Primarii sunt supărați că Iohanis n-a promulgat Codul Administrativ

La granița Uniunii Europene, pe malul Prutului care desparte frații, s-a întâmplat o nenorocire. Dl primar Gelu Pecheanu își pregătește ieșirea de pe scena politică, spune domnia sa, grație încurcăturilor din legislația românească, dar mai afirmă că lasă comuna pe mâini bune. E singurul primar din istoria recentă a comunei care a luptat pentru modernizarea porții de intrare în UE.

Ce egalitate în fața legii este când unul are 44 de dosare penale grele, rămâne în funcție, mai candidează pentru un mandat, iar altul, tot ales, este demis pentru o presupusă incompatibilitate? Comuna Drânceni este grea, e scutul estic al României și al Uniunii Europene. Oricând poate s-o „vireze”spre Ursul de la Răsărit. Știe președintele României această realitate ori el este ocupat cu cel 44 de dosare penale grele pe care le deține de când a fost primar la Sibiu?

Auzind grozăviile care se petrec la granița României cu Estul }arului Putin am insistat să vedem cât patriotism există acolo și ce șanse sunt ca tancurile Ursului de la Răsărit să ajungă până aproape de râul Bârlad sau Vasluieț. Nu e glumă chiar dacă așa pare. Dintotdeauna românii s-au bătut mai mult între ei. Așa e și acum. Legile sunt făcute pentru căței, pentru că lupii se consideră deasupra legilor. Funcția bate legea în România și Europa mai are tupeul să vorbească de statul de dret cu un cetățean care deține peste 40 de dosare penale pentru fapte grave, cum ar fi păgubirea statului român cu sume impresionanate, iar ceilalți, tot aleși, dar la nivel local, sunt hăituiți de Justiție, de Europa, de oricine are chef. S-a ajuns ca unii aleși locali și unii funcționari să nu mai semneze contracte pentru lucrări publice de frică. Oricând poate să apară un dosar penal făcut de cine știe cine și se găsește adormitul de serviciu care să spună „uite penalul”, cu toate că el este mai penal decât oricine din țara asta. Așa era și-n perioada interbelică, adică istoria se repetă. Atunci camarila regelui preamărit fura banul public într-un stil mare, chiar omora opozanții dacă erau prea gălăgioși, iar cei mai mici trăgeau ponoasele. Aici suntem și acum. Un copil de primar nu are voie să-și câștige pâinea cinstit în România doar pentru că tatăl său este, atenție, primar. Cam acesta-i raționamentul promovat de „apărătorul” statului de drept prin intermediul slugilor pe care le sprijină în Justiție.

Nu mai merge cu „Să trăiți bine” nici „Pas cu pas” poate merge cu multă sănătate

Niciun președinte al României n-a contestat atâtea legi la Curtea Constituțională a României. Prin aceste „manevre” întârzie aplicarea unor legi necesare dezvoltării și modernizării României. Este necesar ca toate partidele să se întâlnească și să facă niște legi clare, mult mai puține, că acum sunt prea multe, pe care să le respecte toți. „Drânceniul este o comună grea, suntem pe granița de est a României. Noi luptăm pentru unitate de neam și țară și pentru integrarea în Spațiul European, nu vrem să mai avem alt pact Ribbentrop-Molotov. Având în vedere atitudinea președintelui României, se pare că acolo trage domnia sa”, afirmă primarul care a modernizat poarta de intrare a Uniunii Europene, Gelu Pecheanu. Continuarea reportajului o citiți în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei, cel mai citit ziar din Moldova și Republica Moldova.