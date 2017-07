„Premierul Mihai Tudose, un haiduc modern!”

Written by:

Preşedintele PNL Botoşani, senatorul Costel Şoptică, consideră total dăunătoare contradicţiile partidului de guvernământ în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor fiscal-bugetare cuprinse în programul de guvernare. „România are foarte multe probleme nerezolvate în acest moment, dar acestea nu se regăsesc în niciun capitol al programului de guvernare al PSD! Tot ce vedem este o brambureală continuă în actul de guvernare, care va fi total nefastă pentru ţară pe termen scurt şi mediu. Este inadmisibil să spui că introduci anumite măsuri, să le inserezi în programul de guvernare, şi apoi să anunţi că renunţi la ele ca fiind nesustenabile! Astfel s-a petrecut cu impozitul pe cifra de afaceri, cu taxa de solidaritate, cu impozitul pe gospodării şi multe alte elucubraţii, aruncate în spaţiul public în aşa fel încât oamenii din această ţară să nu mai înţeleagă nimic! În realitate, nu românii sunt cei bulversaţi, ci PSD este în derută, un partid care dă dovadă de un dispreţ total faţă de populaţie, şi cu atât mai mult faţă de proprii votanţi, prin nesocotirea cu bună ştiinţă a programului de guvernare graţie căruia au câştigat alegerile”, a comentat liderul PNL Botoşani, într-o declaraţie de presă remisă sîptămâna trecută. Parlamentarul botoşănean a mai adăugat că o supraimpozitare a unor venituri considerate a fi peste medie este o decizie total adversă unei economii de piaţă libere şi concurenţiale: „Premierul văd că are «un dinte» împotriva românilor care câştigă bine, de parcă statul ar da din bugetul naţional aceşti bani persoanelor în cauză! Aşa-numita taxă de solidaritate se poate considera a fi desuetă, atât timp cât se doreşte micşorarea veniturilor unor oameni care pur şi simplu muncesc şi îşi câştigă banii corect! Se pare că primul-ministru Mihai Tudose a fost pus de «boierul» său Liviu Dragnea să se transforme într-un haiduc modern, respectiv să ia de la bogaţi, ca să dea la săraci! Mult mai indicat ar fi ca Guvernul să vegheze la buna funcţionare a instituţiilor statului, astfel încât colectările la bugetul de stat să poată susţină toate măsurile populiste luate de Executivul PSD de la începutul acestui an! În caz contrar, România ar putea avea în scurt timp probleme financiare grave, mai ales că un procent important din creşterea economică cu care se laudă Guvernul s-a realizat din contul unor împrumuturi externe”, a conchis senatorul Costel Şoptică.