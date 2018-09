Poli Iaşi a eutanasiat din nou „câinii roşii”…

Mare meci în cadrul etapei a IX a din Liga I pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Dealul Copoului în seara de vineri 21 septembrie. În faţa a peste 4.000 de privitori, localnicii de la Poli Iaşi au întâlnit formaţia „câinilor roşii”, bucureştenii fiind în mare scădere de formă şi puncte. Mult mai destins şi mai lucid, antrenorul ieşenilor, fostul dinamovist Flavius Stoican a trimis în teren următoarea formulă de start ieşeană: Rusu – Zaharia, Mihăescu, Frăsinescu, Panțîru, Qaka, Cioinac, Platini, Flores, Sin şi A. Cristea. Partida debutează cu un moment de reculegere ţinut în memoria celebrului ziarist ieşean Gheorghe Şoană, un veritabil cronicar de sport care în peste 20 de ani de carieră radiofonică a comentat partide celebre din domeniul fotbalului, handbalului, rugby-ului etc. Fostul general de armată s-a stins din viaţă în seara de 17 septembrie la vârsta de 73 de ani. Revenind la duelul din Dealul Copoului, arbitrat de centralul Ovidiu Haţegan, prima ocazie importantă de gol a aparţinut ieşenilor în min.20 când Sin a şutat de la 25 de metri în bara porţii apărate de Semedo. A urmat o dominare ieşeană în urma căreia se irosesc vreo trei ocazii clare de deschidere a scorului. În cele din urmă avea să vină şi golul în poarta unui Dinamo debusolat. În min.38 costaricanul Dylan Flores prinde un şut plasat de la 14 metri, în urma unei faze de atac susţinută de Poli Iaşi, 1-0 fiind şi rezultatul înregistrat la pauză. Repriza secundă este mult mai slabă ca prima, ieşenii preferând conservarea scorului, în timp ce dinamoviştii au arătat o totală lipsă de imaginaţie în construirea de faze offensive. În min.66 se produce prima modificare în tabăra ieşeană, locul lui Platini fiind luat de Ndongala. În min.70 autorul unicului gol, Flores, expediază o “torpilă” respinsă greu de portarul Semedo. După care, în min.71, A. Cristea îi lasă locul lui Enoh pentru ca în min.84 locul lui Flores să fie luat de Rus. Scor final Poli Iaşi – Dinamo Bucureşti 1-0 şi moldovenii bagă adânc în traistă trei puncte de aur cu gândul la o nouă participare în turneul play off. La finalul confruntării, simpaticul tehnician Flavius Stoican a declarat: “Important era ca noi să marcăm un gol mai mult ca ei, nu mă interesa altceva. Am făcut totul ca să aducem mingea în faţa porţii. În prima repriză nu le-am dat nicio şansă şi cred că am obţinut o victorie importantă în faţa unei echipe bune. Au fost mulţi care ne-au cântat prohodul, dar prin muncă şi ambiţie am demonstrat că putem să ne batem în play-off. Eu am avut mereu încredere în jucătorii mei şi niciodată nu i-am băgat în cantonament înaintea unui meci. Merităm să fim în play-off şi era nedrept să nu câştigăm azi. S-a văzut o diferenţă mare între noi şi Dinamo, iar acest lucru se datorează şi experienţei acumulate de o echipă care a jucat în play-off şi una în formare”. În etapa următoare, cu nr.10, Poli Iaşi va juca, duminică 30 septembrie de la ora 16.00, la Gaz Metan Mediaş. Iar între timp ieşenii au de jucat un alt meci important, cel din 16-mile Cupei României la fotbal. Drept pentru care, miercuri 25 septembrie de la ora 16.00, la Arad, se va juca UTA – Poli Iaşi. (Gabriel BALAŞA)