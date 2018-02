Pogana – comună vasluiană în plină dezvoltare

În apropierea municipiului Bârlad, pe drumul național care duce la Bacău, se află comuna Pogana, așezare veche de răzeși moldoveni ce de-a lungul timpului au reușit să-și construiască o viață pe care cei mai mulți dintre oamenii care trec pe aici o admiră. Comuna dispune de 5.100 de hectare de teren arabil și fiecare palmă de pământ este lucrată cu conștiinciozitate.

Comună mare cu peste 3.000 de suflete care trăiesc aici, Pogana este formată din satele: Pogana, Măscurei,Tomești, Bogești și Cîrjoani. Vechimea satelor comunei este dovedită de atestările documentare ale două dintre sate, Bogești și Tomești ce sunt menționate în vechile hrisoave domnești din 1448, respectiv 1433 dinaintea domniei lui Ștefan cel Mare. În satele comunei se mai păstrează trei biserici de lemn, declarate monumente istorice și care au fost construite în secolul al XVIII-lea, pe la 1770.

Tradițiile și frumusețea locurilor sunt bine puse în valoare de aparatul administrativ al primăriei comunei despre care nu putem avea decât cuvinte de laudă. Din primele vorbe ce le-am schimbat cu primarul Marcel Gâfu, ne-am dat seama că avem de a face cu un gospodar adevărat căruia îi place să vorbească puțin și să facă mult. Omul chiar are cu ce se lăuda pentru că, din anul 2012, de când conduce destinele comunei a reușit să pună lucrurile pe direcția bună a dezvoltării. Încă de la începutul primului mandat de primar, a “atacat” problema europeană cu cea mai mare seriozitate. Și-a format o echipă profesionistă specializată în întocmirea, accesarea și, mai ales, câștigarea proiectelor cu finanțare europeană și rezultatele au început să se vadă. “Încă de la început, mi-am propus ca în fiecare an să facem câte ceva pentru modernizarea comunei. Îi aud pe mulți dintre colegii mei din alte comune că nu pot să facă mare lucru pentru că nu sunt fonduri și nu se descurcă. Eu am reușit în fiecare an să asfaltez, să pietruiesc drumuri care nu au văzut niciodată o lopată de piatră și încă lucrăm în continuare. Am apelat la marile proiecte de infrastructură pe care le-am avut și le avem în derulare la finanțările europene, dar am reușit să asfaltăm drumuri comunale și sătești și din bugetul propriu. Am asfaltat 2 kilometri de drumuri din banii noștri iar din bani europeni am asfaltat alți 5,5 kilometri în satele Măscurei, Bogești și Tomești. Avem pentru anul acesta semnat un contract de finanțare prin PNDL 2 în valoare de 5 milioane de lei, pentru modernizarea unor drumuri comunale și pentru construirea unei grădinițe în satul Tomești. Acestea sunt numai o parte din proiectele recente pe care ne-am axat și ne axăm pentru că în fiecare zi ne gândim cum să facem să găsim noi surse de finanțare în vederea dezvoltării”, ne-a declarat Marcel Gâfu, primarul comunei vasluiene Pogana.

Rezultatele muncii echipei de la primărie se văd la tot pasul. Școlile moderne în care învață cei 400 de elevi ai comunei, centrul pentru îngrijirea bătrânilor, utilajele proprii ale primăriei sau trotuarele frumos pavate care mărginesc drumul județean ce străbate centrul de comună sunt dovezi ale faptului că acolo unde există spirit gospodăresc, pricepere și ambiție, lucrurile nu se pot îndrepta decât într-o direcție bună care în final nu duce decât la creșterea nivelului de trai al comunității. “Este foarte important să ne chibzuim bugetul foarte bine și să căutăm surse alternative de finanțare. Nu rămânem niciodată datori și asta ne bucură foarte mult. Avem norocul că oamenii noștri sunt foarte conștiincioși și își achită la timp taxele și impozitele. Avem un grad mare de încasare și asta ne permite să investim în dezvoltarea comunei”, ne-a mai spus Marcel Gâfu.

Amenzi transformate în muncă

Bun gospodar și fin cunoscător al administrației, primarul de la Pogana a găsit o soluție extraordinară pentru a-i scoate din povara plății amenzilor pe cetățenii comunei care mai calcă pe bec. “Sunt foarte mulți cei care nu au cu ce plăti amenzile. Le vine greu și lor și nouă pentru că ne împovărăm cu aceste amenzi. Am găsit soluția legală ca amenzile să fie transformate, în baza unei hotărâri judecătorești, în muncă în folosul comunității și astfel toată lumea e mulțumită. Omului îi vine mai ușor să muncească orele stabilite de legiutor decât să plătească mii de lei pentru amendă. Cetățenii au primit bine acestă măsură și treaba merge. Asta nu înseamnă că încurajăm contravențiile ci numai dorim să ne ușurăm tuturor situația”, ne-a mai spus primarul de la Pogana.

L-am lăsat pe Marcel Gâfu cu gândul la PNDL 3, pentru că deja are în plan alte drumuri care trebuie asfaltate în satele comunei, dar și construirea a două noi cămine culturale. (Marius HERMENIUC)