PNL Botoşani şi-a lansat candidaţii pentru Parlamentul României

O atmosferă optimistă şi electrizantă a fost în sala arhiplină a Casei sindicatelor din Botoşani sâmbătă 19 noiembrie cu ocazia lansării candidaţilor PNL Botoşani la Parlamentul României, alegeri ce vor avea loc pe 11 decembrie. Alături de liberalii botoşăneni au fost prezenţi Alina Gorghiu, preşedintele PNL la nivel central, prim vicepreşedintele Gheorghe Flutur, primarii liberali ai municipiilor reşedinţă de judeţ Arad şi Suceava. Iar invitatul de marcă a fost medicul neurochirurg academician Leon Dănăilă, originar din Darabani, şi care deschide lista pentru Senat al municipiului Bucureşti. Primul liberal care a luat cuvântul a fost Cătălin Flutur, primar al municipiului Botoşani şi preşedinte al PNL Botoşani. Acesta a prezentat date de la alegerile locale din judeţul Botoşani: 38% la votul pentru Consiliul Judeţean, 33 de primari, din care unul de municipiu şi trei de oraşe, 34 de viceprimari, 391 de consilieri locali. Despre statistica prezentată, liderul liberalilor botoşăneni a menţionat că, ” Sunt argumentul solid cu care plecăm la luptă în această campanie. Mă simt cu adevărat onorat să împart această scenă şi această sală cu dvs., care sunteţi inima PNL, oamenii care în fiecare zi sunt de Dreapta şi duc România înainte. Şi mă bucur că sunteţi astăzi aici atâţia de mulţi şi asta dovedeşte că suntem o forţă în pofida percepţiei generale că Moldova este un fief roşu. Prin noi înşine dovedim că nu este aşa. Se vine cu pomeni electorale îmbrăcate în alte straie pentru că la PSD întotdeauna scopul scuză mijloacele. Ne promit tot felul de lucruri care le-au promis şi până acum patru ani. Cine i-a oprit până acum să facă aceste lucruri?”. Printre cei care au luat cuvântul s-a numărat şi inginerul Cristian Achiţei, consilier judeţean şi locul nr.1 pe lista pentru Camera Deputaţilor. Discursul lui Achiţei a fost unul vocal, tranşant şi obiectiv: ”Dacă vreți să-l vedeți pe unul dintre noi parlamentari ai PNL, mă vedeți pe mine. Am onoarea să deschid lista pentru Camera Deputaților și o să vă spun câteva cuvinte. Tovarăşul Costică Macaleţi, actualul preşedinte social democrat al Consiliului Judeţean Botoşani, a ratat să depună proiectul pentru drumul strategic de la Botoșani care are o lungime de peste 100 de kilometri. Acesta este PSD, habar nu are ce trebuie să facă. Domnul Flutur de la Suceava a depus proiectul. Noi am lăsat proiecte la cheie. Și pentru modernizarea Muzeului Județean. Norocul lor că sesiunea depunere s-a prelungit cu 6 luni că altfel rămâneau iar 15 localități fără asfalt. Pentru județul Botoșani, pe care îl iubesc enorm, echipa liberală, în perioada 2008 – 2016, a avut mai multe realizări printre care 173 km de asfaltați și 44 de localități scoase din noroi și praf. De asemenea pe programul POS Mediu tot liberalii au reușit reabilitarea stației de tratare Ștefănești și înființarea conductei de apă de la Săveni. Noi am făcut lucrarea asta, echipa PNL, nu PSD-ul. Am mai terminat în 2014 un alt obiectiv important, modernizarea Spitalului Județean Botoșani. Vă rog să mergeți să vizitați spitalul, este minunat. Dar cu tovarășul Macaleți nu sunt sigur că ambulatoriul spitalului va fi modernizat. Dar cu sprijinul nostru din Parlament, vă asigur că o va face”. La microfonul evenimentului liberal s-a înscris şi profesorul Costel Şoptică, candidat pe locul 1 pentru Senatul României, iar mesajul acestuia a fost scurt şi la obiect: ”Nu o să fac o prezentarea a mea, știți foarte bine cine sunt, colegii mei au vorbit anterior despre programul de guvernare. Mergeți acasă, vorbiți cu vecinii, vorbiți cu rudele, vorbiți cu ai voștri prieteni de oriunde ca pe data de 11 decembrie să voteze PNL. Pe data de 12 decembrie îmi doresc un Guvern serios și cu Dacian Cioloș în frunte. Sper că pe 13 decembrie vom face hora noastră mare moldovenească aici pentru că iată am câștigat și avem un Guvern condus de premierul Dacian Cioloș”. Un alt vorbitor a fost deputatul Cristian Roman care candidează pentru un nou mandat de locul nr.2 pentru Camera Deputaţilor: „Noi avem doar o singură armă în această bătălie: adevărul. Trebuie să ne luptăm să despărţim adevărul de minciună… Botoşaniul nu este în Ardeal şi de aceea bătălia pentru orice vot este mult mai grea. Suntem mult mai buni, iar faptele demonstrează acest lucru. Ce lucruri măreţe au făcut PSD-işii pentru acest judeţ în aceşti ultimi 10 sau 20 de ani? V-am pus în încurcătură. Vă spun eu: nu au făcut nimic. Ei doar au tăiat panglici la lucrurile făcute de noi. Ca exemplu este drumul Botoşani – Suceava pentru care Guvernul PDL a alocat fonduri, după care PSD-iştii le-au tăiat, pentru a le realoca ulterior. Ne-au prostit pe faţă şi tot ei se laudă acum că ne-au făcut drum”. Iar la final de lansare liberală la Botoşani, Alina Gorghiu a ţinut să precizeze: „Aceste alegeri nu se pot câştiga decât ţinând cont de câteva lucruri. Trebuie să aveţi o dorinţă absolut extraordinară de a ajunge acolo unde alte regiuni au ajuns deja. Moldova n-are de ce să fie complexată de Ardeal. Moldova este la fel de bună ca Ardealul cu oameni cu un potenţial extraordinar şi dacă vom guverna – şi vă asigur că vom guverna cu Dacian Cioloş premier – decalajele nu vor mai exista. Ei îl au pe Iliescu, noi al avem pe Leon Dănăilă, ei îl au pe Dragnea, noi îl avem pe Cioloş. Şi nu uitaţi că ei se trag din Ceauşescu, iar noi ne tragem din Brătieni”, Menţionăm că următorii sunt candidații PNL Botoșani pentru Parlament: Camera Deputaţilor: 1. Cristian Achiței, 2 Cristian, Roman, 3. Verginel Gireadă, 4. Mariana Saucă, 5. Gabriel Alecsandru, iar la Senat: 1. Costel Șoptică, 2. Viorel Grigoraș, 3. Cătălina Lupașcu, 4. Cătălin Rotundu, 5. Sorin Cornilă. (I.M.)