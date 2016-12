PNL Botoşani doreşte scăderea TVA şi atragerea de fonduri europene

La sfârşitul săptămânii trecute, mai exact sâmbătă 12 noiembrie, liberalii botoşăneni au dat startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 11 decembrie. Nu înainte de a organiza o conferinţă de presă unde Cătălin Flutur, preşedintele PNL Botoşani, a fost prezent alături de candidaţii liberali aflaţi pe locuri eligibile la Senat şi Camera Deputaţilor, respectiv Costel Şoptică, Cristian Achiţei, Cristian Roman şi Verginel Gireadă. În mesajul transmis către presa botoşăneană, consilierul județean Cristian Achiței i-a acuzat pe social democrați de demogogie. Candidatul liberal la Camera Deputaților a arătat că pesediştii promit lucrări ample de infrastructură rutieră după o legislatură în care au avut permanent majoritatea în Parlament, însă nu le-au făcut. ”Domnii de la PSD s-au lăudat că fac drumul Botoşani – Târgu Frumos. Măi oameni buni, dar voi aţi fost acolo patru ani de zile, aţi avut majoritate, aţi avut parale, creşteri economice, ce aţi vrut voi aţi avut. De ce nu aţi făcut până acum drumul Botoşani – Târgu Frumos? Dacă sunt aşa de tari… Pe urmă, s-au lăudat că termină drumul Manoleasa – Rădăuţi Prut, e cumva asfaltat şi nu ştim noi? Cred că e tot de piatră”. Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani a menționat că ideea liberală pentru județul Botoșani este de reabilitare a unor drumuri strategice și a dat ca exemplu Târgu Frumos – Botoșani, care în opinia sa trebuie de fapt să continue pe axa Botoșani – Săveni – Rădăuți Prut, până la vama cu Lipcani. Printr-o asemenea investiție, în opinia lui Cristian Achiţei, s-ar reduce decalajul de dezvoltare dintre localitățile de pe malul Prutului și cele de pe malul Siretului, din județul Botoşani. Liberalii au un plan de scădere a TVA-ului de la 20% la 16%, de diminuare a contribuţiilor sociale dar şi de taxare cu 16% a tuturor companiilor străine care fac profit în România şi care scot banii din ţară. “Pe domeniul privat, PNL are o propunere foarte bună. Este vorba de generalizarea cotei unice de 16%. Asta înseamnă că va scădea TVA-ul de la 20 la 16% şi tot ce înseamnă impozitarea pe muncă, atât la angajat cât şi la angajator, va veni pe o cotă unică de 16%. Din toate calculele făcute apare un câştig minim net de 10% pentru o societate privată. Acesta este un efect imediat”, a mai precizat Cristian Achiţei. Un alt subiect abordat la conferinţa de presă a fost recenta deplasare la Bruxelles a primarilor liberali botoşăneni care, împreună cu parlamentarii PNL şi şase oameni de afaceri, au beneficiat de o instruire în ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene. “Pentru că au rămas încă 24 de miliarde de euro de atras ca şi fonduri europene în perioada 2014-2020, la iniţiativa parlamentarilor botoşăneni, împreună cu europarlamentarul Mihai Ţurcanu, peste 21 de primari şi câţiva oameni de afaceri s-au deplasat la Bruxelles. Am fost întâmpinaţi de Mihai Ţurcanu, Daniel Buda, Ramona Mănescu. Am avut o zi în care am discutat probleme tehnice, primarii au fost foarte interesaţi iar la final au primit un ghid prin care pot să absoarbă fonduri europene, alte fonduri europene decât pe axele cunoscute. Ne dorim să dezvoltăm infrastructura. Abordarea noastră este una de construcţie şi mai apoi de împărţire. În cadrul acestei deplasări am avut şi consilieri de la Comisia Europeană care au explicat modalitatea prin care se pot crea noi oportunităţi de finanţare a UAT-urilor din România. Unii primari au pus întrebări şi au primit răspunsuri, urmând să colaboreze prin intermediul europarlamentarilor români pentru a atrage fonduri”, a menţionat Costel Şoptică, candidatul liberal de pe locul 1 pentru Senat. După conferinţa de presă, liberalii botoşăneni au mers şi au lipit primele afişe electorale din actual campanile. (I.M.)