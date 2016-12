PNL Botoşani demontează minciunile PSD şi susţine că „Moldova se ridică!”

Săptămâna trecută liberalii botoşăneni au continuat seria conferinţelor de presă în cadrul cărora au atacat minciunile fără sfârşit şi demagogia social democraţilor. De această dată subiectul abordat a fost un un interviu făcut public de PSD-iştii botoşăneni cu Mihaela Huncă, inspector şcolar general, un soi de Ana Pauker al secolului 21. În respectivul material, candidatul social democraţilor la Camera Deputaţilor, îşi arogă meritele construirii a două campusuri școlare noi, în comunele Vorona și Trușești, realizarea a şapte grădinițe noi și modernizarea a 107 școli și licee din tot județul. Drept pentru care liberalii de Botoşani au acuzat-o de minciună şi demagogie, susţinând că şefa educaţiei botoşănene nu a avut nici un rol în realizarea acestora investiţii. „Vreau să îi reamintesc dnei. Huncă faptul că, în primul rând, în perioada respectivă implementarea a făcut-o Ada Macovei (n.r. fost şefă a IŞJ Botoşani şi actual membră a PNL) şi o întreb dacă Ada Macovei este cumva PSD-istă, ca să poată să îşi însuşească aceste proiecte?. Mihaela Huncă este contrazisă chiar de pagina web a Inspectoratului Şcolar Judeţean, unde proiectele derulate efectiv de această instituţie sunt doar în număr de opt. Ea nu-şi citeşte propriul site. Nici un proiect, de când este d-na Huncă inspector şcolar general, nu a fost implementat de dumneaei, ci doar a continuat alte proiecte”, a declarat Costel Şoptică, candidat al PNL Botoşani pe locul 1 la Senat. Profesor la bază, Şoptică a arătat că pesediştii botoşăneni au o practică generală în a-şi însuşi investiţii făcute de liberali, dând ca exemplu reabilitarea Spitalului Judeţean, începută în mandatul de preşedinte al lui Mihai Ţâbuleac şi terminat în cel al lui Gheorghe Sorescu. Mihaela Huncă a trimis un interviu electoral către publicaţiile mass media locale prin care şi-a trecut la partea de realizări pentru care, liberalii susţin că nu prea are nici un merit. Pentru a întări aceste afirmaţii, alături de Costel Şoptică au fost invitaţi să vorbească primari în mandatul cărora s-au realizat investiţiile menţionate. Mihai Puruhniuc, fost primar al comunei Truşeşti, a spus: „Să-i fie ruşine pentru aşa ceva, dacă a făcut declaraţia asta. Un merit dacă îl are, este al profesorului Gheorghe Rusu, fost inspector şcolar, care m-a ajutat atunci cu documentaţia, dar dumneaei nu are nici un merit. Nu a binevoit să vină nici măcar la inaugurare. Doamna Huncă a venit o dată la Truşeşti, eu am primit-o cu flori, a vizitat campusul şi după aia mi-a spus să fac alt memoriu şi să merg la ea, pentru crearea locurilor de muncă. Şi atunci am fost la Inspectoratul Şcolar, era ziua ei, şi m-a ţinut cam o jumătate de oră la uşă, nu ştiu ce invitaţi avea la cafea, dosarele alea erau uitate pe masă şi m-a tratat ca pe o cârpă. Şi abia mi-a suplimentat patru locuri de muncă. Să-i fie ruşine!”. La finele săptămânii trecute, candidaţii PNL Botoşani au susţinut o originală conferinţă de presă în stradă, în faţa Palatului Administrativ. Alături de alţi candidaţi liberali la Parlamentul României, Cristian Achiţei, Cristian Roman Mirela Saucă sau Verginel Gireadă, Costel Şoptică a declarat: „Nu se mai poate să acceptăm să mergem în continuare cu această ipocrizie a PSD-ului, care povesteşte într-una despre măriri de salarii, ilegale complet după cum bine ştiţi, şi care îşi permit să povestească mai departe că, indiferent de ce se va întâmpla, chiar dacă sunt ilegale, chiar dacă nu respectă legea, dumnealor vor merge mai departe cu aceste salarii. Nu putem sta la infinit să fim arătaţi cu degetul ca fiind cea mai săracă zonă din Europa, că suntem cei mai izolaţi din Europa şi nu putem sta la infinit sub această demagogie şi pomană electorală continuă pe care o fac cei de la PSD. De aceea ne-am adunat astăzi aici, ca să transmitem un mesaj clar că, iată, Botoşaniul se ridică, iată, Moldova se ridică”. (I.M.)