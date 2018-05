Planul dispariţiei României Mari relatat de o Alteţă Imperială

Pamflet jurnalistic

Vă voi scrie pe scurt ce am aflat de la un moştenitor al Imperiului Austro-Maghiar, cum îi spunea el. Il secondau şase bărbaţi impunători şi o secretară care răspundea automat la semnele Alteţei Sale. Astfel am aflat de ce ne chemăm români şi planul secret de asimilare a Regatului antic Dacia. Puţină lume ştie că marii regi şi imperatori îşi fac politica pentru naţiunile lor pe o durată de minimum 500 de ani. Acest plan este respectat cu sfinţenie de toţi urmaşii ce conduc ulterior politica naţională. Ştiaţi că în zilele noastre, de exemplu, toţi urmaşii foştilor regi sau imperatori ai lumii sunt pregătiţi în orice moment să-şi preia vechile regate sau imperii având activ tot aparatul de guvernare? Actualele ţări, cu toate că nu mai sunt regate, respectă planurile pe termen lung moştenite de la înaintaşii lor. Noi, de exemplu, purtăm denumirea de România în urma politicii de ocupaţie a migratorilor maghiari în înţelegere cu imperiul ţarist şi austriac. În fapt, în timp sunt implicate în această susţinere cu avantaj reciproc nouăsprezece regate sau foste regate ale Europei. Maghiarii şi-au luat denumirea de unguri pentru a se folosi de renumele antic al hunilor. Pentru a se putea ocupa teritoriile anticului Regat Dacia această denumire şi istoria dacilor trebuia să dispară. Altfel nu poţi avea pretenţii teritoriale decât prin ocupaţie vremelnică. Chiar dacă Regatul Dacia nu mai avea rege din sec. al XII-lea (la o dată apropiată de stabilirea migratorilor maghiari în Câmpia Panonică) s-au respectat regulile fundamentale ale naţiunilor. Principatele Regatului Dacia nu puteau dispărea ca teritorii cu personalitate proprie, chiar dacă erau ocupate vremelnic. Propaganda de asimilare funcţionează atât de bine încât nimeni, mulţumită agenţilor istorici, nu îşi mai pune problema de ce lipsesc 12 secole din istoria Regatului antic Dacia, deşi lacuna coincide cu apariţia migratorilor maghiari. Principatele Daciei au rămas şi toată lumea uită de marele Regat antic al Daciei. Oricând un regat se poate reface prin instituirea unui rege sau preşedinte şi nimeni nu poate să îi conteste istoria sau teritoriile antice. Avem exemplul Regatului antic Israel ai cărui conducători închid gura tuturor propagandelor de aparenţă cu argumentul de necontestat al faptului că evreii sunt urmaşii de drept ai Regatului antic Israel. Când Mihai Viteazul a reîntregit marile Principate ale Daciei (neocupate de turci sau ruşi) s-a conceput la Pesta planul pentru asimilarea unor teritorii ale Daciei antice. Planul a fost gândit pe o durată de 500 de ani. Astfel, ulterior în Transilvania s-a dat legea celor trei naţiuni: saşii, secuii şi maghiarii. Dacii autohtoni au fost deposedaţi de toate drepturile cetăţeneşti şi omeneşti. Aveau, am putea spune modern, statut de aborigeni. Cu ajutorul propagandei agenţilor austro-maghiari influenţi şi în Imperiul Otoman au fost puşi la guvernare în Valahia şi Moldova agenţi maghiari care au urmat aceeaşi politică de transformare a vechilor daci în populaţie aborigenă, prin desproprietărire şi toată gama de umilinţe. Tot cu ajutorul propagandei agenţilor austro-maghiari şi ţarişti s-a reuşit ca bucăţica de Regat antic Dacia să poarte denumirea România la mica Unire. Se ştie că românii sunt o populaţie de păstori migratori de prin nordul Greciei, conform unor surse istorice. Dacă în loc de România ţara s-ar fi numit Dacia toate drepturile de proprietate asupra teritoriilor anticului Regat Dacia ar fi revenit de drept, mai greu sau mai uşor dar fără prea mari comentarii, urmaşilor dacilor. Câte teritorii din jurul României ocupate de populaţii migratoare şi-ar fi dorit materializarea acestei realităţi? Regulile regatelor antice sunt sfinte şi reprezintă fundamentul civilizaţiei actuale. Domnitorul primei Uniri, Alexandru Ioan Cuza, a fost detronat de către cei care azi sunt cunoscuţi ca mari patrioţi ai statului român tot de către agenţii imperiali. A. I. Cuza a vrut să schimbe denumirea din România în Dacia. “Toate marile figuri ale istoriei românilor sunt bunii noştri agenţi”, spunea Alteţa Sa Imperială. Aducerea la conducerea Regatului a lui Carol I a reprezentat trasarea unei linii drepte în materializarea visului de secole de asimilare a teritoriilor Daciei antice de către austro-maghiari şi Imperiul Ţarist. Astfel, la războiul de independenţă din 1877, când dacii au câştigat şi turcii au vrut să le redea vechile teritorii ale Regatului de la sud de Dunăre. Regele Carol I, ca reprezentant al imperiilor, a respectat planul secular de ocupaţie a Daciei antice. Zonele de sud au fost dăruite influenţei ruse. Astfel, migratorii slavi au devenit naţiunile de la sud de Dunăre. Cea mai mare victorie de până acum a fost după primul război mondial. Un imperiu când are un plan de ocupaţie îl pregăteşte cu sute de ani înainte. Primul război mondial în varianta victoriei îi oferea ca recompensă regelui Ferdinand I suprafaţa convenită ca regat având capitala la Iaşi. În caz de pierdere a războiului, pentru a respecta regulile jocului politic de aparenţă, România intra în război la sfârşit şi elibera teritoriul de drept al Daciei antice, Principatul Transilvania. Realitatea este că Imperiul Austro-Maghiar a câştigat războiul prin faptul că Dacia antică era condusă de un membru al familiei austro-maghiare. Faptul că Lenin nu ştia politica naţională ţaristă a permis ataşarea vremelnică a Basarabiei şi Bucovinei la România. Întotdeauna s-a pus accent pe eliminarea personalităţilor şi tradiţiilor urmaşilor Daciei. Agenţii noştri, în decursul secolelor, au exterminat pe toţi cei care încercau să reînvie spiritul naţionalist al Daciei antice. Mişcarea legionară de revenire la spiritul antic al dacilor a fost decapitată la ordin. Românii ştiu din falsa lor istorie că execuţia a peste 12.000 de oameni s-a făcut la ordinul lui Carol al II-lea cu ajutorul siguranţei statului Român condusă în totalitate de agenţi austro-maghiari, ca şi toate partidele politice cunoscute acum ca istorice. Toată istoria la care au acces românii este plătită şi scrisă în ultimii 200 de ani de agenţii de propagandă maghiari, austrieci, ruşi, sârbi şi bulgari. În acest mod românii au învăţat să fie singurul popor din lume care nu are voie să trăiască spiritul naţional ce reprezintă baza vitalităţii unei naţiuni puternice. Această politică de propagandă este un mare succes al agenţilor maghiari şi slavi. Dictatorul Ceauşescu a plătit cu viaţa pentru că voia din 1992 să schimbe denumirea ţării din România în Dacia. Politica de ocupaţie a Daciei antice l-a exterminat pe el public şi pe toţi naţionaliştii care n-au acceptat trădarea în moduri care nu au atras atenţia. Dacă, după lovitura de stat din 1989 executată în majoritate de agenţii maghiari şi ruşi, ar fi revenit conform planului regele Mihai de Hohenzollern, toate proprietăţile deţinute de ocupanţii regatului de după primul război mondial ar fi revenit imediat de drept proprietarilor dinaintea celui de-al II-lea război mondial. Cei care au încurcat planurile plătesc cu viaţa sau libertatea şi acum. A costat şi costă foarte mult propaganda de demoralizare, ocupaţie şi inacţiune dar rezultatele sunt mulţumitoare. Faptul că nicio guvernare a României nu observă că maghiarii se dau secui credeţi că este întâmplător? Secuii în Transilvania vorbeau o limbă turcică şi se pare că au dispărut la fel ca hunii. Dacă planul de dispariţie a Daciei antice nu ar funcţiona impecabil s-ar găsi măcar un politician să sesizeze public faptul că secuii nu au fost niciodată maghiari, cum se pretinde amuzant şi cu succes în România. Partidele politice istorice din perioada interbelică au fost, sunt şi vor fi întotdeauna conduse de agenţii noştri, spunea Alteţa Sa Imperială. De ce credeţi că în România nu se poate desfăşura ca aniversare 100 de ani de la făurirea României Mari? Discuţia a fost mai amplă. Recunosc că după ce m-am despărţit de Alteţa Sa Imperială m-am simţit putin bulversat dar cu sufletul liber. În concluzie, este foarte bine când mai întârzie avioanele şi ai şansa să îţi petreci timpul cu o Alteţă imperială viitoare moştenitoare, după credinţa sa, a unei părţi din Dacia antică. Istoria spusă de Alteţa imperială mi s-a părut interesantă şi fascinantă. Nu o comentez, ca să nu agit propaganda atotstăpânitoare, după cum spunea Alteţa Sa. Afli multe în patru ore într-un aeroport. Obiectiv privind, lămureşte atât de multe lucruri ciudate pe care le vedem sau le auzim în jurul nostru încât am considerat că merită să ştie şi cititorii de ce ne simţim câteodată în ţara noastră trataţi ca nişte nomazi pe teritoriile altora.

(Preşedinte EuroDEMOS, Morel BOLEA)