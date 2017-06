Petrece o vară minunată la Biblioteca Județeană Botoșani

Seria de cursuri ale celei de-a 7 ediții a proiectului Biblio – Vacanța, inițiat de Biblioteca Județeană “Mihai Eminescu” Botoșani, va debuta pe data 10 iulie. Acest proiect a intrat deja în tradiția bibliotecii, cunoscând un succes deosebit la precedentele ediții. Prin multitudinea si varietatea de cursuri pe care le-a oferit, Biblio – Vacanța a reușit să satisfacă nevoia de cultură şi petrecere a timpului liber a tuturor participanților. De asemenea, deși este adresat cu prioritate copiilor, proiectul cuprinde, ca în fiecare an, serii de cursuri destinate adulților și seniorilor. Cursurile la care Biblioteca Județeană vă invită în această vară sunt: engleza, franceza, germana, lecturi publice, inițiere in IT pentru copii și seniori, șah, „Colecții – Colecționari”, Matematică, marketing educațional, Clubul epigramiștilor, Public Speaking, Educație pentru sănătate. Oferta de cursuri se poate îmbogăți, în funcție de propunerile participanților și ale corpului de voluntari ai proiectului Biblio – Vacanța 2017. Participanții se pot înscrie la cursurile proiectului până la data de 4 iulie, pe site-ul instituției, www.bibliotecabotosani.ro , în formularul de înscriere, sau direct la Sediul Central al bibliotecii din Calea Națională 64. Pentru toate cursurile din Biblio – Vacanța 2017, înscrierile continuă si după startul proiectului, direct la cursul preferat. Pentru alte informații legate de Biblio – Vacanța 2017, precum si pentru orarul si sălile in care urmează a se desfășura cursurile, va invitam sa consultați site-ul www.bibliotecabotosani.ro si afișele pe care le găsiți la secțiile din oraș ale bibliotecii. Nu ne mai rămâne decât sa va adresam invitația de a petrece împreună o vacanță de vara minunata la bibliotecă, în cadrul unei noi ediții a proiectului Biblio – Vacanța.