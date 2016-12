Pentru Parlament, botoşănenii au acordat majoritatea voturilor candidaţilor PSD

Written by:

Cu siguranţă 11 decembrie 2016 va rămâne în istoria post decembristă a României ca ziua în care social democraţii au dat o nouă lovitură liberalismului şi partiduleţelor de buzunar. Cu o prezenţă de 39%, adică vreo 142.000 de votanţi, alegătorii botoşăneni au acordat votul majoritar candidaţilor PSD pentru Parlamentul României şi au întărit faptul că săraca Moldovă este tributară culorii roşii. Până la închiderea ediţiei, luni 12 decembrie, sondajele au arătat că PSD a obţinut în judeţul Botoşani 62%, în timp ce PNL s-a ales cu doar 22% din preferinţele electoratului. Pe locurile 3-5 s-au clasat: ALDE – 4%, PMP – 3,2%, USR – 2,7%, în timp ce patrioţii de la PRM s-au dus sub 3%. Altfel spus, PSD va avea sigur doi senatori, respectiv pe Doina Federovici şi Lucian Trufin, iar ca deputaţi pe: Tamara Ciofu, Mihaela Huncă şi Marius Budăi. Cu procentele prezentate, PNL poate conta deocamdată doar pe Costel Şoptică la Senat şi Cristian Achiţei la Camera Deputaţilor. Urmează jocul parşiv al redistribuirilor şi calculelor de la nivel central în urma cărora PSD mai poate câştiga la Botoşani un deputat, respectiv pe controversatul Răzvan Rotaru, iar liberalii ar putea să mai obţină un post de deputat, respectiv locul doi de pe listă în persoana lui Cristian Roman. Un lucru e cert: nu vor mai fi parlamentari de Botoşani nişte indivizi care nu au făcut nimic în ultimii patru ani, fiind doar, fie într-un anonimat apăsător, fie în centrul unor scandaluri de corupţie şi alte matrapazlâcuri. Unul dintre aceştia este fostul senator Corneliu Popescu care a reuşit în ultimii patru ani să se plimbe pe la trei partide, PP-DD, PNL şi PMP, la acesta din urmă sperând la o nouă prosteală a botoşănenilor prin depunerea candidaturii pe primul loc la Senat. Mai mult, acest Popescu a dat dovadă de multă nesimţire şi la final de campanie electorală a trimis mesaje telefonice botoşănenilor să-l voteze din nou. Un alt politician de doi bani s-a dovedit a fi ex-senatorul liberal Viorel Grigoraş, cel care în 2012 câştiga un colegiu cu sloganul „cinci comune şi-un oraş votează cu Grigoraş!”. Ei, vremurile acelea s-au dus pe Apa sâmbetei pentru că Viorel Grigoraş nu a produs nimic pe timpul trecutului mandatului de senator iar nici cele cinci comune şi-un oraş nu l-au mai vrut pe Grigoraş. Un lucru foarte urât şi jenant, ce a scos în evidenţă totala lipsă de fair play politic, a fost că de pe poziţia de candidat, locul 2 la Senat al PNL Botoşani, Viorel Grigoraş şi-a faultat în permanenţă colegii candidaţi, simţind probabil că meseria de politician e pe sfârşite, şi i-a ponegrit pe unde apuca, mai ales pe cei din fostul PDL. Ruşine Viorel Grigoraş! Dacă redistribuirea voturilor se derulează logic, fără intervenţii inumane!, botoşănenii scapă şi de altă caricatură a politicii româneşti, care s-a autoimpus la Botoşani. Este vorba de Liliana Mincă care a schimbat în ultimii patru ani cinci partide, aterizând la final la ALDE, unde s-a instalat, fără să o vrea cineva, pe locul 1 pentru Senat. Şi ca ghiduşia să fie completă, după ce a pulverizat organizaţia ALDE Botoşani, Mincă a adus-o cu ea şi pe gurista Margareta Clipa, instalând-o pe cântăreaţa de „of, of şi măi, măi” pe locul 1 la Camera Deputaţilor. Dacă există un Dumnezeu al politicii să le dea… după inimioara parşivă a respectivelor cucoane!. În altă ordine de idei, botoşănenii au scăpat acum, definitiv şi irevocabil, de „balasturile” numite: Miki Şpagă, alias Petru Şerban Mihăilescu, Roxana Anuşca Ţurcanu, al cărui penalist bărbat Florin, fost preşedinte de Consiliul Judeţean Botoşani, dă cu subsemnatul, fără număr, prin instanţele de judecată, Verginel Gireadă, junele cu bacalaureatul luat pe la 40 de ani! Şi încă un „mic amănunt” care face ca alegerile, indiferent dacă sunt locale, parlamentare sau altceva, să fie din ce în ce mai dificile, dând mari bătăi de cap celor din birourile electorale judeţene şi nu numai. Calitatea membrilor din secţiile de votare este sub orice critică. Partidele politice trimit nişte indivizi rupţi de realitate, deseori analfabeţi şi care habar nu au ce trebuie făcut. Nemaivorbind de vârsta unora dintre membri, trecută de multe ori de 70 de ani, mulţi dintre aceştia adormind după terminarea voturilor. Şi munca de numărare a voturilor cade doar pe vreo trei, patru persoane mai tinere care se străduie să nască celebra deja „cheie de final”. Noroc că la final, nu prea se mai deschid sacii cu buletine de vot la prefecturi… Iar din păcate, lucru foarte grav, şi profesionalismul unor preşedinţi de secţii şi locţiitorii acestora este discutabil, fapt care generează… lung prilej de bârfe şi de ipoteze… vorba poetului. (acelaşi Alegător scârbit)