Pe drumul de costișă ce duce la Vaslui e sărbătoare…

Luna august e dedicată culorii, tradițiilor și culturii în orașul celebrului Constantin Tănase.

O adevărată explozie de culoare, tradiții și cultură în urbea lui Tănase. E puțin spus că de la an la an sărbătoarea orașului, ce stă sub sabia lui {tefan cel Mare și Sfânt, în umorul ridicat la rang de artă de celebrul Constantin Tănase ori la umbra puștii sergentului, e mai frumoasă. Trei zile s-a desfășurat la Vaslui un adevărat maraton de cultură, tradiții și istorie. Pe drumul de costișă ce duce la Vaslui, calea-i mai ușoară acum, nu cum era pentru Peneș Curcanul. Drumul vechi și drumul nou se întretaie, an de an, în luna august, când manifestarea grandioasă Zilele Vasluiului readuce în atenție istoria bogată a urbei lui Tănase, frumusețea tradițiilor, punând totodată în valoare fostul târg, acum un oraș modern european. Importanța și valoarea momentului au fost date de mobilizarea deosebită a comunității la ceas de mare sărbătoare. Frumusețea celor trei zile de sărbătoare a fost apreciată de vasluieni, iar altă dată vasluienii o vor face și mai lată. Dintotdeauna munca s-a îmbinat armonios cu momentele de sărbătoare. Nu e un slogan ci o realitate. Iar punerea în valoare a culturii și tradițiilor locului este mai mult decât benefic unei comunități în perspectiva dezvoltării armonioase. Vasluiul a avut, are și va avea multe valori autentice, în toate domeniile vieții sociale, care au cântărit și vor cântări mult în dezvoltarea întregii zone, dar și a României în ansamblu. Nu întâmplător am început reportajul plecând la Vaslui pe drumul de costișă al simbolului independenței acestui neam. La 140 de ani de la marele răzoi de independență din 1877 și la aproape 100 de ani de la întregirea țării, unirea din 1918, fostul târg al Vasluiului, care a stat mereu la răscruce, a arătat localnicilor și oaspeților cât de frumos pune în valoare istoria.

Zilele Vasluiului 2017 reprezintă un moment special în viața orașului. Domni, domnițe cu sergentul zece, alături de oficialii de astăzi, alături de tinerii comunității, alături de localnici și invitați au înviat istoria și tradițiile și le-au adus în prezent. O astfel de manifestare e greu de văzut în alte zone ale României sau altundeva în lume. Mulți improvizează pentru a atrage vizitatori, dar la Vaslui istoria a scris pagini importante, deci localnicii au multe motive de mândrie. Administrația locală condusă de inginerul Vasile Pavăl s-a întrecut pe sine, dar și-a respectat promisiunea făcută an de an că viitoarea ediție va fi și mai frumoasă. Vremea, e adevărat, a dat puține bătăi de cap organizatorilor și artiștilor invitați la marea sărbătoare a urbei lui Tănase însă voia bună a atins cote maxime. Împărțită pe secțiuni, dacă se poate spune așa, manifestarea a avut acțiuni pentru toate categoriile de vârstă. Centrul municipiului Vaslui a luat foc în fiecare din cele trei seri de concerte maraton. Concursuri, istorie, competiții sportive, concerte, expoziții, toate acestea au fost ingredientele unei manifestări de succes.

Muncă și sărbătoare

Localnicii dar și oricine trece prin Vaslui vede că aici se muncește. Unele investiții de anvergură s-au finalizat cu succes și altele au început. E nevoie doar de un mic tur al orașului pentru a vedea că la Vaslui totul se face ca la carte, cum spune românul. Strategia de dezvoltare e aplicată pas cu pas și rezultatele au devenit exemplu de bună practică în Europa.

Revenind la Zilele Vasluiului 2017, din cadrul manifestărilor dedicate acestui eveniment nu putea lipsi nunta de aur. Familiile din Vaslui care au împlinit cinci decenii de căsătorie au primit recunoașterea comunității prin reprezentanții de prim rang. Primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl a oficiat căsătoriile în cadrul nunții de aur. Bucurie, lacrimi, amintiri, urări de bine, felicitări toate acestea au fost ingredientele unei după amiezi reușite pentru aceste familii.

Ecouri de la Zilele Vasluiului și de la Hora din Străbuni? În ediția următoare a regionalului Informatorul Moldovei. (B.A.)