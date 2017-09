“Patrimoniu cultural şi Natura: un peisaj al posibilităţilor”

Written by:

Vineri 15 septembrie 2017 în Amfiteatrul Laurenţiu Ulici din cadrul Memorialului Ipoteşti a avut loc lansarea broşurii „Monumentele noastre botoşănene – Ghid pentru proprietarii şi administratorii monumentelor istorice precum şi pentru autorităţile publice locale”, editat de Directia Judeţeană de Cultură Botoşani sub coordonarea profesorului Dănuţ Huţu (foto), directorului executiv al instituţiei, cu sprijinul S.C. Elsaco Electronic. Deasemenea s-a desfăşurat şi o dezbatere cu tema „Protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural al judeţului Botoşani”, moderată de profesorul Dănuţ Hutu şi prof. dr. Ala Sainenco – managerul Memorialul Ipoteşti la care au participat factori interesaţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice, directori de instituţii de cultură,O.N.G-uri, etc. Manifestările dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului (Z.E.P.) au continuat şi sâmbătă 16 septembrie cu Ziua Porţilor Deschise în cadrul instituţiilor muzeale din judeţul Botoşani. Tema aleasă a oferit posibilitatea iniţierii unor proiecte care să ilustreze contribuţia activă a comunităţii locale la gestiunea peisajului cultural şi a componentei sale patrimoniul imaterial sau material în raport cu mediului natural. Participanţii au reliefat că beneficiile aduse de conservarea patrimoniului cultural, a îndeletnicirilor tradiţionale de utilizare a resurselor naturii, a măiestriei meşterilor creatori contribuie la dezvoltarea economică a comunităţii si merită să fie nu numai recunoscută dar şi încurajată., Prin acestea, patrimoniul cultural nu este numai subiect pasiv de contemplare, ci participă sustenabil la viaţa comunităţii. Scopul evenimentelor Z.E.P este de a sensibiliza cât mai mulţi membri ai comunităţilor locale în privinţa cunoaşterii, respectării şi implicării în protejarea patrimoniului cultural cu semnificaţie identitară.. Ca şi în anii precedenţi, Direcţia Judeţeana pentru Cultură Botosani, organism deconcentrat ale Mnisterului Culturii şi Identităţii Naţionale în teritoriu, a avut rolul de a coordona evenimente culturale cu prilejul Z.E.P, pe raza de competenţă. Scopul evenimentelor Z.E.P este de a sensibiliza cetăţenii privind cunoaşterea şi respectarea patrimoniului lor cultural iar în cadrul temei, din acest an, de a evidenţia rolul prezervării cadrului natural între valorile tradiţionale cât şi cu semnificaţie europeană. (profesor Dănuţ HUŢU)