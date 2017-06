Pasiunea pentru lucrul bine făcut bate goana după câștiguri ușoare

Written by:

Sunt și tineri care încep o carieră acceptând să lucreze pe salarii mici. 1.200 lei lunar, de exemplu, este un salariu mic pentru un tânăr la început de carieră. Totuși, există destui tineri care muncesc din greu, cu pasiune și sunt mulțumiți de ceea ce fac și privesc viitorul cu încredere. Mașinile scumpe, multe vechi, e adevărat, dar „spilcuite”, ținuta de firmă ori extravaganța, ca să nu-i spunem prostituție, nu-s coordonate de căpătâi pentru generațiile viitoare. Oricât s-ar încerca acreditarea ideii că tinerii fug după câștiguri ușoare, realitatea arată că e o teorie falsă. Cei care fac parte din această categorie sunt puțini în raport cu majoritatea tinerilor care fac munca din pasiune, chiar și pe salarii mai mici. „Nu spun dimineața oftând că merg la muncă, dacă sunt întrebată ce fac. Îmi place munca mea și lucrez cu plăcere”, este poziția unei tinere de 24 de ani care lucrează ca asistent social într-o unitate medico-socială în care sunt internați oameni în vârstă. Bătrânii sunt ca și copiii sau chiar mai răi, în sensul că e mai greu de lucrat cu ei. Totuși, există mulți tineri, la început de carieră, care au intrat în acest sistem. O echipă tânără, un manager cu experiență deschis la nou reprezintă una din soluțiile de succes. Bătrânețe haine grele se spune în popor. Hainele nu mai sunt atât de grele dacă mereu ai alături tineri care creează un mediu prietenos de trai. Să fii asistent social sau psiholog într-o unitate medico-socială dintr-un sat și să lucrezi cu oameni de toate vârstele, cu diverse probleme sociale și medicale, e greu, dar nu imposibil.

Am găsit într-o astfel de unitate personal tânăr, unii la început de carieră, dar spre surprinderea mea, toți erau cu zâmbetul pe buze gata să intervină în orice fel de problemă care ține de competența fiecăruia. Astfel de tineri trebuie apreciați. Mai mult de atât constituirea unei echipe tinere care să răspundă nevoilor persoanelor în vârstă internate aici e o mare realizare. „Chiar îmi place activitatea pe care o fac. Nu e ușor, pentru că aici avem persoane cu vârste diferite, cu probleme diverse, cu pregătiri deosebite și tuturor trebuie să le găsești pasiunile, să le creezi posibilitatea petrecerii timpului într-un mod atractiv, găsindu-le ocupații în funcție de necesități”, mai spune asistenta socială. Psihologii Centrului de Asistență Medico Socială Băcești, din județul Vaslui, au aceeași abordare deschisă și pozitivă în ceea ce privește activitatea și atmosfera de la această unitate etalon în regiunea Moldova. La Băcești s-a creat un adevărat complex de servicii medico-sociale unde persoane singure sau cu diverse afecțiuni medicale sunt tratate, aici au găsit a doua casă. Totul ține de echipa care lucrează în sprijinul acestor persoane. Asistenți sociali, psihologi, kinetoterapeuți, medici, îngrijitori, personal administrativ și internați reprezintă o adevărată familie.

Am intrat în biroul asistentelor sociale și am găsit o atmosferă destinsă, de lucru, iar deplasarea prin unitate mi-a confirmat că aici s-a format o mare familie. Acești oameni merită aprecierile tuturor pentru munca dificilă pe care o fac, dar mai ales pentru faptul că mereu găsesc o vorbă bună pentru fiecare. În funcție de abilitățile fiecărei persoane care, temporar sau pentru o perioadă mai lungă, locuiește aici, se fac diverse activități. Persoanele găzduite aici au bibliotecă unde pot citi, au ateliere de lucru manual, pot îngriji flori sau lucra în grădina unității, au acces la televizor, au spații special amenajate pentru socializare, au și o capelă în incinta unității. Nu costă să spui o vorbă bună, mai afirmă românul. Realitatea din acest centru medico-social confirmă.

Revenind la tema principală, mai trebuie spus că toată echipa care lucrează aici merită aprecierile tuturor pentru că rezolvă o mare problemă a societății românești în ansamblu. România abundă de probleme sociale, iar centrul de la Băcești este o oază de frumusețe și omenie. (B.A.)